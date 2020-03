TOP 5 potravín, ktoré majú význam „pri apokalypse“ ako je vojna a pod.

Počas vojen mali ľudia vždy o obživu a prežitie postarané, ak mali dostatok obilia. Dokázali si namlieť múku, upiecť chlieb a zaistiť prežitie rodiny. Kto mal sliepku, vajíčka, dobytok, či ovce, doprial si mlieko. To je predsa len cenný zdroj vápnika, ale aj dôležitou surovinou pre syry, maslo a nápoje s mliečnymi kultúrami prosperujúcimi nášmu zdraviu. Pomáhali aj lesy svojimi plodmi, lesnými bobuľami, bylinami, hubami. Rieky a jazerá prispeli rybami a tí, čo riskovali, pytliačili. Počas histórie ľudia prežívali ako mohli. Najmä ľud v minulosti dokázal vypestovať a obživiť sa sám. Trhoviská umožnili určitú výmenu, no stále bolo prežitie rodiny odkázané na početné potomstvo, pracovnú silu a polia, ktoré znamenali prežitie.

Dnes je však všetko iné. Je nás viac, ale skôr v mestách ako v jedinej domácnosti. Rodiny nedržia pri sebe. Nerodíme 10 detí ako pracovníkov na poliach, polia sú skúpené majetnými majiteľmi nehnuteľností a prežívať na vlastnom poli a z vlastného nie je možné. Zaťažujú nás dane, povinnosti, úrady, nutná socializácia a súčasný potrebný komfort. Súčasný človek sa naučil byť hladný niekoľko krát za deň, kým v predvojnových a medzivojnových časoch to bolo prevažne raz za deň. Nedokážeme jesť chlieb s tukom, či jednoduchou polievkou deň čo deň. Sme nároční a preto akokoľvek pomýšľať na čo najväčšie uskromnenie a výber potravín pre prežitie počas apokalypsy je apokalypsa sama o sebe.

Ktoré potraviny mať doma pre prípad núdze?

Čisto teoreticky, ak sa pohrávame s touto témou, inšpirovaní dianím v obchodoch, aj z príkladov z minulosti a aj z príkladov po analýze doby trvanlivosti a spôsobov využitia, zmysel má niekoľko základných potravín. Výhodné je kedykoľvek, aj mimo apokalypsy, nakupovať veľké balenia korenín s dlhou trvanlivosťou, soľ, cukor, prípadne kávu. Je to preto, že sa viac oplatia, ako v malých baleniach. Nakupujúci ušetrí. Základnou výbavou prežitia je prístup k vode. Pramenitá, alebo balená. V krajnom prípade prevarená, či dezinfikovaná filtrovaná riečna. Čo by však z potravín mohlo byť to hlavné, čo by nám malo zaistiť prežitie?

TOP 5 potravín, keď vypukne chaos

Ktorých 5 potravín by sme mali mať v zásobe pre čo najlepšie zaistenie prežitia v prípade vojen, pohrôm, izolovanosti a rôznych katastrof? Predpokladajme, že máte malú záhradu, vyhradený, či prenajatý pozemok. Ideálne vlastný dom, oplotený, zabezpečený. Zároveň skladovacie priestory bez prístupu svetla, chladné, nevyhrievané.

1. Dehydrované – sušené trvanlivé potraviny

Dôležité sú dlho trvanlivé potraviny, ktoré neobsahujú vodu. Sú zámerne sušené. Sú nimi bylinky pre bylinkové čaje, sušené ovocie ako zdroj vitamínov, sušené hríby, do určitej miery to môže byť aj sušené mäso. Medzi trvanlivými potravinami jednoznačne boduje cestovina, špagety, rezance. Na čo sa zabúda, je bujón, ktorého prítomnosť v horúcej vode dokáže docieliť polievku aj vtedy, ak nie je po ruke vývarové mäso. Sušené potraviny sú najčastejšie napádané plesňami, potravinovými moľami, červami a rôznym ďalším hmyzom. Preto je nevyhnutné mať zaistené suché miesto bez prístupu vzdušnej vlhkosti a škodcov.

2. Obilniny a strukoviny

V minulosti bolo vrece obilia luxusom a istotou prežitia aj viac ako len jedného roka početnej rodiny. Dnes obilie nepoužívame. Siahame po pomletom obilí, teda po múke. Vďaka nej si vieme doma upiecť čerstvý chlieb kedykoľvek. Dôležité sú aj strukoviny, fazuľa, hrach, samozrejme podľa preferencií samotného človeka. V prípade núdze vedia niektoré obilniny, strukoviny dopomôcť k vlastnej úrode vo vlastnej záhrade, alebo terase ako osivo. Keď už sme pri osivu, mať v pivnici zásobu zemiakov a cibule, prípadne mrkvy a cesnaku nezaškodí nikdy.

Obilniny a strukoviny sú rovnako lákavé pre škodcov, no vedia prilákať aj hlodavce. Aj tie bude trápiť hlad, rovnako ako ľudí, pokiaľ bude menej odpadu pri košoch a v uliciach. Kríza totiž spôsobí, že človek dva krát zhodnotí, či bude alebo nebude plytvať s jedlom tak ako plytvá dnes. Je preto na mieste vždy so zásobovaním riešiť aj skladovanie.

3. Konzervy a zaváraniny

Konzervované potraviny majú tendenciu mať dlhú dobu spotreby. Paštéty, mäsové konzervy, zelenina, zmesi, ovocie, alebo hotové jedlá mali mimoriadny význam už počas II. svetovej vojny pri zásobovaní vojska. Domáce mäsové výrobky je možné konzervovať aj v domácich podmienkach. Konzervovaných potravín je na trhu mnoho. Rovnako tak zaváraniny majú pre nás celé desaťročia význam počas zimného obdobia. Celé rodiny, celé ulice a regióny sa špecializujú tradične na konkrétne typy zeleniny a ovocia. Niekedy aj preto, či mal sused úrodu nakladačiek, alebo prišli do obce na Kysuciach predajcovia z dolniakov, či v obci predávali marhule za dobrú cenu. Niektoré kompóty nám dokážu poslúžiť aj o 3 roky a viac. Pri iných už môže byť riziko nie ochutnať, ale pohár otvoriť.

Konzervovať potraviny v konzervách alebo sklenených pohároch je vždy dobrým spôsobom, ako uchovať potravinu na horšie časy. Čoraz viac sa však stávajú takéto potraviny etiketované. Tých s vlastnými nálepkami je čoraz menej. Čo to znamená? Radšej si ich kúpime, ako sami podstúpime octovanie, cukrovanie, zalievanie a zaváranie, otáčanie pohárov a všetko to spojené s vlastným zaváraním doma. Veď lacnejšie je kompót si kúpiť.

4. To, čo by ste považovali za hlúposti

Pri dlhodobom nedostatku pestrej stravy sa za dôležitú potravinu pokladá aj to, čo by ste za iných okolností považovali za hlúposti. Pre nedostatok niektorých minerálnych látok, bielkovín, vápnika a podobne, môžu vznikať rôzne zdravotné ťažkosti. Nezaškodí mať potravinové doplnky, zásoby čokolády. Tá mimochodom plnila dôležitú funkciu u amerického vojska a práve tým boli pri oslobodzovaní západnej Európy známi. No je to aj alkohol. Pokojne veľa dobrého alkoholu. Ako uchovávateľ určitej hodnoty, ako dezinfekcia, ako potešenie v prípade úplného úpadku spoločnosti a ako malá psychologická pomoc. Stále sme v rodine hypotetickej, možno trochu vo svete fantázie. Preto môžeme pokojne alkohol považovať ako za symbol oslavy, keď skončí vojna, či hrozba apokalypsy, pre ktoré by sa ľudstvo dostalo do sr… problémov.

Za hlúposť je považované možno niekde na začiatku čierne korenie, pre milovníkov čili práve čili papričky. Ak im nezostalo ani jedno zrniečko, ktoré by zasadili a obnovili svoju úrodu. Čokoľvek nedostatkové stúpa na cene a tak predstavuje aj príležitosť pre výmenu tam, kde je dopyt.

5. Mäso. Živé aj mrazené

Niektoré druhy mias dokážu v mrazničke vydržať aj rok. Horšie je, že ohrozené dodávky elektriny vypnú mrazničku a nepomôžeme si veľmi ani nazbieranými ľadovými kockami, ako tomu bolo v minulosti, keďže nie sme vybavení mrazničkami, ktoré by nám ľadové kocky udržali do leta. Stále však nemožno zahadzovať možnosť, že mrazené potraviny majú význam. O to viac, ak máme možnosť mať mäso živé. Z hydiny máme vajíčka, dôležitý zdroj energie. V prípade núdze aj mäso. Z kozy máme, viac ako z jej mäsa, úžitok v podobe cenného a mimoriadne zdraviu prospešného mlieka. Dodnes žijú ľudia na dedinách v skromných podmienkach, no to najcennejšie je pre nich kozie mlieko. Poslúži aj na výrobu syrov. Ak má pašu, o problém menej. Podobne je na tom ovca, ktorá dáva mimo všetkého navyše vlnu.

Ošípané boli počas II. svetovej vojny rozšírené menej. Hodnotné boli kravy. Jednak na poliach, ale aj ako zdroj mlieka, teľaciny. Ľudia si počas vojny pomáhali aj medzi sebou, vedeli o býkoch v okolí používaných na “pripustenie” k jalovici. Mladíci pásli kravy niekoľkých sedliakov naraz, keď to bolo možné a šetrili im čas. Zároveň však prítomnosť kravy v domácnosti lákala vojakov, prechádzajúce fronty. Ako to už býva, vo vojne sa nepozerá na následky. Primárne je vojsko. Zabitá krava je zdrojom potravy presúvajúceho vojska. Avšak len časť, neberú mäso do zásoby, pretože priláka len ak muchy. Zvyšok nechávajú ponechaný divej zveri, ak vôbec ušetria jej pôvodných majiteľov a tí zachránia pre seba, čo sa ešte dá. Dodnes majú niektorí starí rodičia často rovnaké príbehy zo života, v ktorých sa spomína strata ich kravy, koňa, oviec a podobne.

Koho kravy prežili, čakalo ich onedlho takmer niečo podobné. Znárodnenie kráv a ich začlenenie do JRD. Je nepravdepodobné, že by ste si do bytu zaobstarali kravu. Ani len do malej domácnosti so záhradou. Pre jej náročnosť, potrebu otrúb, vody, dostatku paše a v zime dostatku sena. V mnohých lokalitách nesplniteľná podmienka. Pre kozu nie je nutné stavať maštaľ, je nenáročná a pašu nachádza aj tam, kde ju nevidíme. (pozor na ovocné stromy, úžitkovú zeleň a podobne)

Avšak

Dúfajme však, že nám nehrozí žiadna apokalypsa. Článok je len myšlienkou hrou a analýzou významu potravín, ktoré sú jednak na trhu dostupné a môžu plniť funkciu vlastnej záchrany. Takej, pri ktorej nepotrebujeme žiadne výrazné a náročné skúsenosti v potravinárskej a živočíšnej výrobe.

Článok pochádza z hypotetickej série článkov venovaných krízovým situáciám, ich analýze a scenárom katastrofických situácií. Článok sa nesnaží vyvolať paniku, len poukazuje na minulosti a udalosti v histórii ľudstva, ktoré prinútili ľudí uvažovať inak a priniesli zaujímavé otočenie hodnôt a významov.