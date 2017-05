Cukor a zaujímavosti o cukre: viete o ňom viac ako to, že je sladký? - ZN.SK

V dnešnej dobe je väčšina ľudí posadnutá zdravou výživou. V rôznych článkoch a diskusiách čítame, ako je cukor škodlivý, ako sa z neho priberá, lepšie je ho nahrádzať inými prírodnými sladidlami, ovocím a pod. Stále je, ale obľúbeným sladidlom. Pridávame ho všade, do kávy, čaju, jedál. Je známe, že ak na obed vynecháme sacharidy, večer si ich mozog nástojčivo vypýta oveľa viac. Cukor sa objavoval už v dávnej histórií. Ľudia si jedlá sladili odjakživa. Veď kto nemiluje sladké?

História už pred Kristom

Slovo cukor je v európskych jazykoch odvozené z arabského sukkar, čo znamená sladký. Už okolo roku 6000 pred Kr. sa pestovanie cukrovej trstiny rozšírilo z Melanézie do Indie a Perzie. Roku 1590 vylúhoval francúzsky botanik Olivier de Serres cukor z cukrovej repy a neskôr v roku 1747 vynašiel lepší postup berlínsky chemik A. S. Marggraff. Pestovanie cukrovej repy sa v Európe rozšírilo až počas napoleonských vojen, kedy Británia blokovala kontinentálne prístavy a dovoz trstinového cukru.

Vedeli ste, že…?

Je výborný prírodný konzervant

Odpradávna ľudia vedeli o tejto prirodzenej vlastnosti cukru. Preto do domácich džemov a marmelád nepotrebovali pridávať žiadnu chémiu. Pri konzervácii ovocia si vystačíte s cukrom a prírodnými pektínmi obsiahnutými v ovocí. Táto kombinácia spoľahlivo zabezpečí, že obsah zaváraninových pohárov vydrží čerstvý do ďalšej sezóny.

Antibakteriálne účinky cukru

Vedeli ste, že obyčajný cukor sa dá použiť ako dezinfekcia, ktorá zabíja baktérie a podporuje hojenie rán? Preto ho možno bez obáv pridať napríklad do obväzu pre urýchlenie hojenia a na vstrebanie prebytočnej vlhkosti.

Nielen na sladenie

Obľúbený cukor slúži okrem sladenia na efektívne odstraňovanie škvŕn. Na oblečení, čalúnení i na kobercoch sa môžete fľakov zbaviť aj bez drahej chémie. Namočte znečistené miesto v teplej vode a posypte ho sladkými kryštálmi. Po niekoľkých hodinách škvrna zmizne. Zázrak!

Vyživuje mozog a svaly

Už to, že máme schopnosť rozoznávať sladkú chuť v ústach nám napovedá, že naše telo cukor potrebuje ako prirodzenú súčasť potravy. Činnosť svalov a mozgu je toho príkladom. Ak zjeme niečo sladké, páli nám lepšie. Rovnako cukor vplýva aj pri fyzickej aktivite. Ak cítime úbytok energie, je to práve cukor, čo nás dokáže doslova postaviť na nohy. Mozog je orgán, ktorý ako zdroj energie pre svoju činnosť potrebuje práve cukor a veľmi rýchlo odhalí, ak ho chceme „oklamať“ umelým sladidlom. V ústach sa síce vytvorí signál, že prichádza niečo sladké, no telo spozná, že sme mu dodali náhradu a želaný prílev energie sa nedostaví. Pocit hladu sa zvýši.

Navodzuje pocit sýtosti

Áno. Určite sa už každý aspoň raz stretol s pocitom úplného presladenia. Túto reakciu organizmus prirodzene vyvoláva, aby nám povedal, že konzumácie cukru už bolo dosť. Môžeme si to všimnúť napríklad keď zjeme koláč, alebo vypijeme veľa cukrom sladeného nápoja. Pri sladkých náhradách, ktoré sú však kaloricky rovnako výdatné ako cukor, sa tento pocit nedostavuje, čo v konečnom dôsledku sťažuje kontrolu prijatých kilojoulov. Poznáme aj jeho alternatívy.

Záchranca života

Pacienti trpiaci ochorením diabetes mellitus majú pri sebe často malé množstvo cukru. Nie je to len tak! Pri cukrovke je dôležité udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi. Keď sa diabetik dostane do hypoglykemického stavu, čo znamená, že má zníženú hodnotu cukru v krvi, nastupujú príznaky z tejto zníženej hodnoty. Človek je bledý, má triašku, bolesti hlavy a často aj iné príznaky, ktoré sa môžu vystupňovať až do bezvedomia. Požitím už malého množstva cukru, sa dokáže zdravotný stav vrátiť do normálu, keďže cukor sa vstrebáva už v ústach, vďaka čomu sa jeho hladina v krvi rýchlo zvýši.

Zberateľská vášeň

Nie je to také absurdné, ako sa zdá. Existujú vášniví zberatelia cukrov, presnejšie ich obalov, ktoré samozrejme nesmú byť porušené. Zbierajú sa samostatne balené kocky, i drobné množstvá hygienicky baleného kryštálového cukru. Čím starší a ojedinelejší obal, tým je vzácnejší. Zberatelia po celom svete dokonca organizujú burzy, kde si podľa špeciálnych katalógov svoje sladké poklady vymieňajú.

Existuje závislosť na cukre?

Určite ste už počuli výhovorky, žien, ľudí, ktorí chceli schudnúť a tak vysadiť zo svojej stravy cukor. Pritom to ostalo pri prázdnych slovách. Zdanlivá výhovorka: „Veď ja som na tom závislá a neviem prestaň.“ , skutočne nie je iba výhovorkou. Závislosť existuje. Skladá sa zo štyroch hlavných častí: holdovanie, vysadenie, túžba a prenesená citlivosť (jedna návyková látka predurčí subjekt k závislosti na inej). Všetky tieto časti skúmali vedci na potkanoch – pri závislosti na cukre aj na drogách. Podobne ako v prípade drog, aj cukor podporuje uvoľňovanie dopamínu do časti mozgu nazvanej nucleus accumbens. Pri dlhodobej konzumácii cukor v podstate mení génovú expresiu a ovplyvňuje dostupnosť dopamínových receptorov v strednom mozgu a frontálnom kortexe. Opakovaný prísun cukru vedie k predlžovaniu času pri vysielaní signálov prostredníctvom dopamínu, silnejšiemu dráždeniu systému odmeňovania v mozgu a potrebe ešte väčšieho množstva cukru, aby sa zaktivovali rovnaké dopamínové receptory v strednom mozgu ako predtým. Mozog sa jednoducho stane voči cukru odolnejším – takže na dosiahnutie rovnakej úrovne cukru bude potrebovať vyššiu dávku.