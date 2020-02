Najväčší had aký kedy žil bol Titanoboa, dlhý viac ako 15 metrov

Najväčší had, ktorý kedy obýval zemský povrch a jeho pozostatky sa podarilo paleontológom doteraz objaviť, bol had menom Titanoboa. Jeho honosný názov priamo poukazuje na jeho výnimočnosť. Nájdené skameneliny v severnej Kolumbii, len 60 kilometrov od pobrežia Karibského mora, sa podarili len náhodou pri ťažbe uhlia v rozsiahlej banskej oblasti. Cerrejón, oblasť, kde sa pozostatky gigantického hada našli, je dnes bez prirodzeného života, bez vegetácie, poznačená ťažbou, no z geologického hľadiska je mimoriadne hodnotný priestor na skúmanie prehistorických ekosystémov.

Foto: James Di Loreto/Smithsonian Institution, smithsonianmag.com, Washington D.C.

Titanoboa, extrémny zástupca ríše hadov

V dobe, keď planétu obývali plazy a kraľovali jej, močariny a vodné plochy obývalo viacero druhov. Medzi nimi aj Titanoboa, extrémne veľký a ťažký had, žijúci v období pred 50 miliónmi rokov. V rovnakom čase túto lokalitu obývali aj tri rôzne druhy krokodílov, ktoré ostatne ako zástupcovia dinosaurov žijú doteraz. V rovnakom čase žilo aj niekoľko druhov korytnačiek. Vegetácia bola prispôsobená väčším zrážkam a v močarinách v ústí riek, ktoré sem privádzali vodu z horských vzdialených regiónov, poskytovali dostatok potravy.

Titanoboa tu mala všetko potrebné pre svoj život. Spôsob, akým požierala svoje obete sa zrejme nelíšil od spôsobu obživy súčasných veľkých hadov. Stačiť na to pri veľkosti a rýchlosti veľkého hada mohla najmä sila udusenia iných veľkých tvorov, ktoré mohli prichádzať k vode, alebo mohli byť súčasťou života vo vode a miestnych riekach.

Názov : Titanoboa cerrejonensis

: Titanoboa cerrejonensis Vek : Viac ako 50 miliónov rokov

: Viac ako 50 miliónov rokov Váha : viac ako 1 tona

: viac ako 1 tona Dĺžka : Viac ako 15 metrov

: Viac ako 15 metrov Výška chrbta : s určitým sploštením až do výšky 1 metra

: s určitým sploštením až do výšky 1 metra Biotop: močariny, hlboké rieky, okolie vôd, riečna vegetácia

15 metrov sa zdá málo, avšak…

Na Facebooku sa stretávame s rôznymi fotomontážami obrovských hadov, ktoré už „predsa dávno prekročili nejakých 15 alebo 20 metrov“. Považovať za najväčšieho hada aký kedy žil tvora dlhého len 15 metrov sa môže javiť ako ignorácia fotografií a objavov gigantických anakond a pytónov v Južnej Amerike a v rôznych „zaručených správach“. Reálne sa však žiaden takýto had nenachádza nikde na svete a snímky, ktoré zachytávajú gigantické hady sa pohrávajú s uhlami pohľadu, aj polohou fotografovaných objektov, prípadne je dôvodom zásah grafického softwaru. Vyvolať senzáciu sa neraz snažia aj regióny ohlasujúce kuriózne obete nájdené v žalúdkoch veľkých ulovených hadov. Žiaden z ich však nedosiahol gigantické rozmery, ktoré by boli zdokumentované a presiahli by rozmery Titanoboa.

Prípady, kedy hady dusiace svoju obeť zhltli psa, kozu, alebo celého človeka, sú svetovo známe aj pre svoju ojedinelosť. Spôsob trávenia obetí hadmi im dovoľuje zhltnúť staršieho drobného človeka s nízkou váhou, čo sťaží pohyb takéhoto hada. Snímky, ktoré sa s obľubou objavujú na portáloch s fake news a rôznych šokujúcich príspevkoch radi uvádzajú prehnané dĺžky hadov „odhadom“. Titanoboa bola schopná loviť veľké krokodíly a do tráviacej sústavy by sa hadovi vošlo pokojne 6 dospelých ľudí. Ide tak o rozdiel oproti odhadom dĺžky juhoamerických hadov, ktoré máme pre nepotvrdené informácie považovať za šokujúce a mediálne lákavé.

Podľa nájdených zvyškov si pred ôsmymi rokmi nechali v Smithsonian Museum Research Center vytvoriť model, ktorý slúžil na ďalší výskum. Vytvoril ho sochár Kevin Hockley v životnej veľkosti. Smithsonian Museum totiž pripravovalo dokument venovaný tomuto obrovi. Model je súčasťou expozície na snímke v tomto článku vyššie. Inštalácia pritom pojedá krokodíla. Vyjadruje sa tým veľkosť hada, ktorý bol schopný zhltnúť krokodíla a následne pravdepodobne vyvrhnúť nestrávené zvyšky.