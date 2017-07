Liečba alkoholovej opice: ako sa zbaviť príznakov a čo zaberá - ZN.SK

Hovorí sa, že opica z alkoholu, stav nevoľnosti a bolestí po bujarom večierku, či chľastaní, pochádza z nekvalitného alkoholu, z veľkého množstva, alebo prílišného miešania. V skutočnosti je to individuálne. Rovnako individuálne je aj riešenie toho, ako sa opice zbaviť. Vyliečiť sa z príznakov opice dá určite… Veď jedným z liekov je aj čas samotný. Otázne však zostáva, ktorý spôsob bude vyhovujúci práve pre vás. Na každého zaberá niečo iné. Každého telo prijíma a reaguje na alkohol po svojom, takže je ťažké priniesť jednoznačný recept na to, čo zaberie najrýchlejšie a s istotou.

Alkoholová opica je…

Ak chcete vedieť, proti čomu bojujete, potrebujete vedieť, čo to je. Alkoholová opica, po česky známa aj ako kocovina, je stav, kedy je ľudské telo príliš zamestnané návratom do normálu. Pečeň má čo robiť, aby stíhala zbavovať telo alkoholu a zatiaľ neplní iné svoje funkcie. Musíte teda pečeni pomôcť dodaním cukrov. Zároveň pre odvodňovanie je vhodné doplniť tekutiny, pretože organizmus bez vody zlyháva. Pôvodcom opice je chemická látka acetaldehyd , ktorá je v skutočnosti jedovatá a nebezpečná pre pečeň. Poškodzuje ju a to vždy pri prejave acetaldehydu v tele. Otázna je len miera tohto poškodenia. Na to, aby sa podarilo alkohol dostať z tela von, spúšťajú sa v tele procesy, ktoré laicky povedané, využijú vodu v tele a niektoré vitamíny na to, aby stiahli alkohol z tela preč. Konzumácia alkoholu totiž v skutočnosti spôsobí zamestnanie vlastného tela, aby proti alkoholu bojovalo a snažilo sa ho dostať z tela preč.

Zbaviť sa opice môžeme pomocou:

Po prehýrenej noci si doprajte, ak to je možné, poriadne dlhý spánok. Skúste slepačiu polievku, alebo ešte lepšie, cesnakovú číru. Ak nie je príliš prevarená, má dostatok vitamínov, ktoré povzbudia telo zvnútra a dodajú celkom nové látky umožňujúce lepšie bojovať proti alkoholu v tele. Pri silnej tvorbe kyseliny si doprajte nápoj zo sódy bikarbóny. Keďže neutralizuje kyseliny tým, že ide o zásadu, stlmí ich intenzitu a pálenie. Chuťovo lepším variantom sódy sú iskričky, šumienky, ktoré aj tak obsahujú mimo príchute látky na báze sódy bikarbóny. Veľmi cenným pomocníkom je nastrúhaný zázvor v teplej, nie vriacej vode. individuálne môžu zaberať veľké dužinaté plody ovocia nashi. Ide o japonskú hrušku, ktorá má schopnosť na seba viazať zvyškový alkohol a ďalšie neduhy. Prípravky určené na boj s následkami po pití môžu vyžadovať použitie ešte pred začatím pitia. Počítajte preto vopred s možnými následkami a pripravte sa, ak už situácia inak nedopadne a viete to dopredu. Dodajte vitamíny. Ideálne komplex vitamínov B a vitamín C. Áno, ten je aj v citróne, no neriskujte zvýšenie žalúdočných kyselín, najmä keď v žalúdku nie je nič poriadne a pevné. Tabletový vitamín C zatiaľ celkom postačí. Dodajte telu cukor. Kvôli zamestnanej pečeni sa do tela nedostáva cukor a vy ho potrebujete dodať inou formou. Ideálny je med. Pomôcť môžu cukríky, no energeticky významné môžu byť aj tyčinky typu Snickers a podobne. Proti zostatkovému alkoholu je dobré bojovať s kyslíkom. Pozor, opäť ide o individuálnu záležitosť. Kým niekomu robí lepšie dlhšie spať, sedieť pred televízorom, iným naopak urobí lepšie, ak sa pôjdu prebehnúť po lese, parku, alebo okolo jazera. Ak ste na dovolenke, dajte si koliesko po pláži 15 hotelov po pravej strane, 15 hotelov po ľavej a späť. Zbaviť sa celkom zostatkového alkoholu môže byť komplikované, ale tiež neisté. Každý organizmus je iný. Ak by sme boli rovnakí, svet by predsa nebol tak pestrý. Z príznakov opice a zo zostatkového alkoholu sa dá zbaviť pomocou rôznych prípravkov. Vo všeobecnosti sú dobrými bojovníkmi proti opici hlavne voda a horčík, inak magnézium.

Čo určite nerobiť

Panuje predstava, že z opice vás dostane ďalší pohárik. Niečo také tvrdí len alkoholik, ktorý sám seba presvedčil, že to tak funguje a naozaj to zaberá. Logika však nepustí a následky sú pre zdravotný stav organizmu ešte horšie. V tele sa totiž rozbehli procesy zbavovania alkoholu, čo zamestnáva viac orgánov ako pečeň a do tohto procesu prilievate ďalší olej do ohňa. Jeden z najhorších receptov je pitie kávy. Zaberá totiž len na únavu z nedostatku spánku. V ničom inom. V takomto stave podporí zvýšené odvodňovanie a to je už spustené inými procesmi v tele. Netreba teda pridávať ďalší spúšťač odvodňovania.