Donáška potravín domov: kde sa dajú nakupovať potraviny cez internet?

Objednať si potraviny domov je pre Slovensko ešte stále veľkou neznámou. Bežne si chceme tovar ohmatať, vybrať si tie najdlhšie rožky, najkrajší chlieb, najkrajšie jablká a vybrať si z najlepších mandarínok. Objednať si potraviny online tak znamená, že to urobí niekto za nás a príde s nákupom až domov. Kým v zahraničí sa niečo také využíva pomerne často, u nás vynakladá veľké úsilie TESCO, aby túto službu propagovalo, prípadne taktiež online verzia obchodnej siete Delia. Oveľa viac predajcov je následne špecializovaných skôr na jeden druh potravín, napríklad na ovocie, zeleninu, alkohol, nealkoholické nápoje, potravinové výživové doplnky, či sladkosti.

Kto ich vôbec používa?

Dôverovať takejto službe sa však naučili mnohé slovenské firmy. Zásobenie kuchynky mliekom, kávou, niektorými potravinami, ak si kancelárske priestory chystajú oslavu vo vlastnej réžii, prípadne si robia uponáhľaní zamestnanci nákup spoločne. Sú to tiež dôchodcovia, ktorým objednávajú ich deti, či mladší internetovo zdatnejší priatelia. Ďalej sú to matky na rodičovskej dovolenke a na materskej, ak sú zaneprázdnené a je pre nich komplikácia vyraziť s dvoma, troma deťmi na nákup a priniesť ho domov. Najmä ak nemajú auto, je to o niečo horšie. Donáška potravín domov cez online objednávku má však využitie aj u tých, ktorí nemôžu vyraziť von a nakúpiť si sami. Sú tak spôsobom zachovania zásobovania potravinami aj v prípadoch domácej karantény, aká sa momentálne skloňuje azda najviac.

Kde možno nakupovať online?

Miest, ktoré nám umožňujú nakupovať potraviny, je niekoľko. Nie je ich veľa, no pre menej využívané služby, je ideálne, že nejde o veľa sietí. Dokážu tak nasýtiť aktuálny dopyt a jeho miera dovolí službám fungovať.

iTESCO

Najvýraznejší zástupca predajcov potravín online je TESCO a jeho internetová verzia. Potraviny vychádzajú v rovnakých cenách ako bežne v dostupných predajniach. Platí sa za dovoz. Obchod potrebuje registráciu a objednávať je v podstate možné kdekoľvek v rámci Slovenska. V ponuke majú rozsiahlu ponuku potravín, čo je výhodou. Je možné tak spraviť jeden nákup so všetkým, čo potrebujete.

Stránky: https://potravinydomov.itesco.sk/

DOPO.sk

Dopo.sk je pre nás menej známy obchod. Pri hľadaní podkladov k nemu nachádzame dlhšiu históriu a teda aj etablované miesto na trhu. Doručenie stojí 4,99 eur za každých 30 kilogramov nákupu. Pri nákupe nad 100 € stránky uvádzajú dopravu bezplatne. Doručenie nie je robené vlastnou dopravou, ale využívajú GLS Slovakia, s.r.o., čiže klasického kuriéra.

Stránky: https://dopo.sk/

eDelia.sk – Bratislava

eDelia.sk stránky obchodnej siete Delia majú aj svoju online nákupnú verziu. V nej nachádzame moderné stránky, ktoré upozorňujú na rôzne tematické okruhy potravín, nápojov, napríklad zameranie na vína, ponúkajú víkendové ponuky a priamo tak lákajú na viditeľné akcie, alebo “cenové bomby”. Služba dovozu potravín je prístupná len pre Bratislavu. Hoci overenie adresy je možné aj pre obce Bernolákovo, Veľký Biel, Senec, Zlaté Klasy a pod, tam zatiaľ doručenie nefunguje. Doručenie je možné v priebehu pár hodín.

Stránky: https://www.edelia.sk/

iKLAS.SK – Košice

iKLAS.sk ej predajcom rôznych druhov potravín, nápojov, trvanlivých balení, ale aj sortimentu pre deti a zvieratá. Je však obchodom s dovozom výhradne v rámci Košíc.

Stránky: https://www.iklas.sk/

ChefShop.sk

V ponuke ChefShop.sk je taktiež možnosť nakúpiť mimo iného potraviny. Výber je značne obmedzený. Ide najmä o oleje, koreniny, potreby na varenie, ázijské potraviny, omáčky, ryža a nápoje.

Stránky: https://www.chefshop.sk/

BabickinaZahrada.sk

Sortiment orientovaný na zdravú výživu, ovocie, zeleninu…. Doručenie potravín z BabickinaZahrada.sk stojí 2,90 EUR pri objednávke do 49,99 EUR a 1,90 EUR od 50 EUR, prípadne bezplatne pri objednávke od 79 EUR.

Stránky: https://www.babickinazahrada.sk/

Hotové jedlá a donáška domov

V rámci hotových jedál, klasických obedových menu, raňajok, rôznych nápojov, podľa ponuky akéhokoľvek podniku reštauračného zariadenia vo vašom okolí, je možné siahnuť po donáške jedla v rámci jednotlivých služieb. Na Slovensku mnoho podnikov spája Bistro.sk, pod ktorým možno nájsť podniky kdekoľvek na Slovensku. Potom následne v konkrétnom podniku aj konkrétnu ponuku. Jedlá sa tak objednajú už hotové, aj s donáškou rovno domov. Bistro.sk uvádza vždy aj cenu dopravy a je možné platiť vopred, takže akákoľvek objednávka už len príde k dverám a vy ju vyplatíte bez nutnosti niečo podpisovať.

Stránky: https://www.bistro.sk/

Ovocie a príbuzný sortiment

Najčastejším sa v ponukách potravín obsahujú BIO produkty, orechy, ovocie, zelenina a podobný sortiment. Je to preto, že ich produkcia je možná na rôznych miestach bez závislosti na dodávateľských sieťach. Internet umožňuje výrobcom – pestovateľom, lepšie predávať ich výpestky a tak na trhu funguje niekoľko špecializovaných predajní, ktoré nám ponúkajú…

Sušené, alebo čerstvé ovocie, zelenina alebo orechy:

Alkoholické nápoje a víno

Vyslovene sortiment alkoholických nápojov, zberateľské edície, kvalitné značky, ale aj bežný spotrebný sortiment sa dá taktiež objednať online. Súčasťou takýchto obchodov je veľa krát limitovaný sortiment, aký nie je v iných ponukách. Napríklad pre exkluzivitu, alebo komplikovaný dovoz, či skladovanie.

SvetNapojov.sk

Špecializované predajne a špecializované online predajne tak môžu vyhovieť aj náročnejším požiadavkám. Nenakupujú pritom takto len firmy, ale aj zberatelia rumu, vína, whisky či škótskej. Poznáme ponuku tohto predajcu a tak vieme o niekoľkých ojedinelých edíciách, ale aj o zastúpení slovenských rarít. Doručenie DPD kuriérom počas víkendu stojí 3,90 EUR, počas soboty 4,90 EUR. Pri objednávke nad 100 € uvádza predajca bezplatné doručenie.

Stránky: http://www.svetnapojov.sk/

