Vtáčí mrchožrúti sú rozpoznateľní podľa holej hlavy bez peria. Prečo?

Vo svete zvierat sa o všetko stará príroda. Ak uhynie zviera zranené, alebo vekom, prípadne ide o korisť iného zvieraťa, ktoré sa nasýtilo a „z miesta činu“ odchádza, na scénu nastupujú mrchožrúti. Za istých okolností je ním aj vlk, medveď či líška. Ak je mäso čerstvé, nejde o typickú mršinu. V prípadoch oveľa dlhšie odležaných tiel si k mäsu a iným tkanivám nachádza cestu hmyz, červy, no to najlepšie mäso dosiahnu tí, ktorí sú najlepšie vybavení.

Holohlavé vtáky

Vtáky, ktoré považujeme za najškaredšie, nemajú to, čo vtáka robí vtákom. Perie na krku a na hlave chýba zdravým vtákom len ak by hrozilo ich znečisťovanie. V niektorých prípadoch by mohlo perie zavadzať aj pri vytrhávaní mäsa z hrudných košov, z medzier medzi kosťami a podobne. Spriečené perie môže tvoriť bolestivú prekážku. Je to všaknajmä krv a šťavy rozkladajúcich sa, alebo ulovených zvierat. To by znamenalo nie len hygienický a estetický problém, ale aj problém s muchami, či zachyteným hmyzom. Svet zvierat pozná najmä troch zástupcov holohlavých vtákov.

Marabu

Marabu je blízky príbuzný našich bocianov, hoci o niečo väčší a ťažší. Jeho mocný zobák a dlhý holý krk pôsobia nevzhľadne. Typická je nevzhľadná hlava porastená drobným perím pripomínajúcim chĺpky. Africký druh (Leptoptilos crumeniferus) obýva celý širší stred Afriky, savany aj pralesy. M8 biele perie s čiernym chrbtom. Marabu indický (Leptoptilos dubius) má krídla z hornej strany sfarbené viac do odstieňov modra až siva, výrazný je červený alebo oranžový krk. Marabu indomalajský (Leptoptilos javanicus) je sfarbený podobne. Na krídlach má však výraznejší kovový lesk, jemný oranžový lem a krk je sfarbený do žlta.

Najväčší marabu žil v Indonézii ešte pred 13 000 rokmi, šlo o druh Leptoptilos robustus vysoký okolo 1,8 metrov vážiaci viac ako 20 kilogramov. Našli sa len fosílie a tak je ťažké povedať, či bol zdochlinožrút, alebo všežravec. Lietavý, alebo len plachtiaci.

Kondor

Aj napriek tomu, že kondor veľký, alebo tiež kondor golierkatý, obýva takmer celú vysokohorskú oblasť Južnej Ameriky, je blízky príbuzný supa afrického. V dávnej minulosti tak mali svojho spoločného predka. Kondor veľký (Vultur gryphus) je symbolom Ánd a vyskytuje sa v nich až po Ohňovú zem. Je rekordmanom vo zvieracej ríši, pretože rozpätie jeho krídel je najväčšie aké u súčasných vtákov vôbec môžeme vidieť. Dosahuje, alebo presahuje až 3 metre. Vysoký je až 110 centimetrov a váha predstavuje 12 kilogramov, čo je u lietavých vtákov pomerne dosť.

Jeho domovom sú vysokohorské pásma. Predsa však obýva aj prímorské oblasti východného pobrežia Pacifiku, či okraje púští. Má extrémne dobrý čuch. Koža na hlave a časti krku je bez peria. Je hrboľatá a na hlave môže mať výrastok. Je pokrytý čiernym perím a za krkom má biely límec. Má pomerne malý zobák a slabé pazúry. Nohy sú na rozdiel od iných dravcov viac prispôsobené na kráčanie po zemi, ako na trhanie a lapanie koristi. Nepúšťa sa do súbojov a nejde o typického útočného dravca. Uloví len malé zvieratá, no viac sa špecializuje na čistenie prírody a vyžieranie vajec iných vtákov. Je symbolom pohoria Ánd a je súčasťou indiánskej mytológie.

Sup

Sup je zaujímavým obyvateľom rozhľahlých saván, okrajov púští, ale aj zelenej africkej a ázijskej krajiny. Najznámejší mrchožrút je v prírode jedák s výsadami. Príroda ich vyzbrojila trávením, ktoré dokáže spracovať aj zdochliny v takom stave, v akom sú pre všetky ostatné živočíchy už nejedlé. To nie je jediný rekord, ktorý toto zviera drží. Neuveriteľná je aj výška, v ktorej dokáže lietať. V roku 1973 vletel nad Pobrežím slonoviny do motoru lietadla, ktoré pritom letelo vo výške 11 300 metrov. 11 kilometrov vysoko nelieta nič živé.

Poznáme niekoľko druhov. Hlavu nemávajú celkom holú, zväčša ju pokrýva drobné perie. Najrozšírenejšie sú sup africký a sup hnedý, obývajúci islamské krajiny Ázie až po stred, rozľahlú časť Mongolska a Číny. Známe sú tiež druhy bengálsky, himalájsky, kapský, či indický. Vzácnejší je sup chocholatý rozšírený len veľmi riedko v Afrike, alebo sup s názvom mrchožravý. Je nízky a zvláštnosťou je hlava pokrytá perím.

Sup je symbolom beznádeje, či smrti. Je súčasťou rôznych vyobrazení, slovných spojení a narážok. Keď nad vami krúžia supy, čakajú vašu smrť. Supy sa tiež spomínajú pri slovných prirovnaniach ako „už sa supy zbiehajú“. Je tiež jedným zo šiestich živočíšnych druhov, ktoré dokážu používať nástroje. Púšťajú totiž z výšky kamene, aby rozbili vajcia iných vtákov.