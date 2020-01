Ako sa je kaki a kedy je zrelé? Tipy a fakty pre hurmikaki - tropické ovocie

Kaki, persimon, hurma, či hurmikaki, ako sa tomuto tropickému ovociu tiež hovorí, rastie na strome ebenovníka. Ten síce pochádza z Ázie a v mnohých iných krajinách sveta z neho vyšľachtili ďalšie odrody, no mnohých pestovateľov nájdete aj v okolí Bratislavy a Senca, či vo zvyšku Slovenska. Vďaka mrazuvzdornosti stromu a vysokej úrode dobre opeľovaného stromu sa môžete tešiť z úrody už v októbri. Pre vlastnosť plodov udržať si veľmi dlho kvalitu a trvanlivosť môžete hurmikaki jesť aj pred veľkonočnými sviatkami, alebo si pochutnávať na prezretých plodoch počas nich.

Ovocie bohaté na vitamíny a rôzne stopové prvky si pochvaľujú všetky generácie. Teda aspoň za predpokladu, že hoci si ho kúpili v supermarkete, dali mu šancu aj dozrieť a až potom ho ochutnali. Mnohí totiž zanevrú pre neznalosť a nesprávnu konzumáciu nezrelých plodov, ktoré bežne v predaji sú.

Čo by ste určite v súvislosti s jedením hurmikaki mali vedieť?

Niekoľko mýtov a bludov o kaki

Zabudnite na osvedčené recepty o tom, ako sa smie kaki krájať a inak sa to robiť nemá. Kaki krájate tak ako sa vám hodí a ako uznáte za vhodné. Bežne predajné plody a šľachtené odrody nemajú tvrdé zrniečka, ktoré by bránili v normálnom krájaní, takže ignorujte články, ktoré tvrdia konkrétne rezy. Zabudnite tiež na popis zaručeného zrelého kaki a presné definície farieb. Kaki môžu byť rôzne, ba čo viac, len v sieti Kaufland sú priebežne počas roka v predaji na výber až štyri rôzne odrody, pričom aj v LIDL sme ich zaznamenali tiež niekoľko. Rôzne chuťou a možno nepatrnými vlastnosťami. Dokonca aj hranaté, či výrazne placaté. Kaki totiž môže byť pokojne aj vo vnútri do hneda či s čiernymi naznačenými nevýraznými bodkami v dužine a stále bude v poriadku. Tvrdenia o pokazení vyplývajú z nesprávnych výkladov javov na neznámom ovocí. Čierne bodky naozaj nie sú prejavom poškodenia, či nákazy.

Najčastejším mýtom je však neodbornosť pri jeho zakúpení a konzumácii. Ak sa konzumuje nezrelé, citlivým ľuďom môže pripadať ťažké na žalúdok. Pocit tak môžete mať rovnakým, ako keď zjete tvrdý ešte tmavozelený banán, alebo nezrelé tvrdé jablká. Pocit v žalúdku bude presne rovnaký. Pritom stačí si prečítať pár zaručených rád a skutočností o tom, že zrelé kaki je celkom iné ako to nezrelé a oplatí sa počkať.

Ako jesť kaki? A ako spoznať, že je zrelé?

Kaki hurmikaki je ovocie, ktorého váha môže byť od 100 gramov po 500 gramov a zväčša má rajčinový tvar. Od rajčín sa však odlišuje svetlooranžovou farbou, prípadne s tmavšími odtieňmi do červena alebo hneda. Kaki je dobré umyť (ako bežné ovocie, kvôli možnému trusu vtákov, prípadne ak ste používali postreky, nečisté skladovanie a pod) a konzumovať ho môžete pokojne tak, že sa doň zahryznete ako do jablka. Šupka je plne stráviteľná, neškodná, len minimálne trpká, či horká. Podľa odrody. Niektoré sú veľmi jemné, takže ich pri jedení ani nepocítite.

Bežne si kúpite kaki, ktoré je tvrdé. Neznalí tohto ovocia si ho ošúpu a takéto tvrdé nakrájajú a servírujú. Príliš tvrdé ovocie však nemusí byť zrelé. Nemusí mať dostatok sladkých chuťových a aromatických tónov, ktoré z neho robia to nezameniteľné chutné ovocie. Zrelé ovocie je mäkké, možno vám bude pripadať, akoby bola šupka priesvitná a vo vnútri plodu bolo cez ňu vidieť rôznu štruktúru. Prezreté kaki je dokonca naozaj len nepatrne podobné na malý pevný balónik naplnený vodou. Také sa ako prekrojené je skôr ako kiwi. To už je ale skôr ten extrémny prípad. Preto je dobré ak ide o kaki, ktoré má svoj pevný tvar, no od ostatných je viditeľný tmavší odtieň a aj bez stláčania je cítiť určitú mäkkosť. So zrelosťou kiwi má tiež veľa spoločného.

Pri zrelosť kaki sa zahryznite do spodnej časti umytého plodu a pripravte sa na fakt, že nie vždy to ide bez škvŕn a nečistoty okolo či na rukách a ústach. Ak neholdujete úplne mäkkému zrelému plodu, môže vám lahodiť aj to pevné, ktoré nemá ešte ten presný obsah cukrov a všetkých látok, no i tak môže byť chuťovo atraktívne.

Po prekrojení ovocia je vidieť kresbu pripomínajúcu nesúdržné naznačené lupene kvetu, možno vzdialene pripomínajúca kresbu so zrniečkami na prekrojenom jablku. Len výnimočne sa stretávame s jadierkami. Lístky sú často veľmi pevné pri zvyšku stopky a pri dlhšie skladovanom plode bývajú suché a lámavé.

Kde ho využijeme a ako docielime dozrievanie

Využitie má ako ovocie pre priamu konzumáciu, pokojne zo stromu, na skladovanie cez zimu. Použijete ho do ovocných koktailov, pyré, džemov, lekvárov, detskej výživy, na dekorácie, dochucovanie cukrárskych výrobkov, aj do kulinárskej gastronómie. Využíva sa pevnosť a tvar neprezretých plodov, ale aj mäkkosť a až pomalá, nie úplná kašovitosť dužiny prezretých. Plusom je výrazná chuť a aj aróma niektorých odrôd.

Dozrieť môžeme nechať plody na slnku, ak nám k tomu vôbec počasie dovolí pripraviť podmienky. Vzhľadom na neskoršie dozrievanie je ideálnejšie sledovanie plodov v nie príliš suchom prostredí s izbovou teplotou alebo vyššou. V blízkosti radiátorov sa dozrievaniu bude dariť lepšie, ako v špajzi. Najideálnejšie je, ak úrodu kaki skladujete s jablkami z vlastnej záhrady. Práve biologické pôsobenie jabĺk pomáha kaki docieliť rýchlejšie dozrievanie. Skúste do dózy na deň na teplé miesto vložiť banánovú šupku a jablko spolu s nezrelým kaki a sledujte zmeny, aké docielite.

Upozornenie:

Stláčanie ovocia v obchodoch zákazníkmi pred vami je niečo, za čo by asi mnohí radi stínali ruky. Stlačenie kaki totiž spôsobí, že o pár dní sa na danom mieste začne tvoriť „modrina“, hoci bez modrej. Jednoducho stlačená dužina nemá tú správnu súdržnosť a trvanlivosť a začne sa na nej prejavovať to isté, ako keď stlačíte jablká. Nejde ešte o veľkú škodu, no ak plánujete takéto kaki dlhšie skladovať, práve takéto nie vždy hneď viditeľné poškodenia môžu spôsobiť, že kaki dozrie skôr, a aj to len na niektorých miestach, ktoré boli poznačené stláčaním ovocia. Príliš prezreté a neodsledované znamená zhnité a znehodnotené ovocie.