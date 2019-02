Ako dýcha vtáčie mláďa vo vajíčku a ako sa vôbec liahne? - ZN.SK

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako je možné, že vtáčie mláďa dokáže prežiť v tak malom stiesnenom priestore vajíčka? Je to podobné ako pri akomkoľvek inom živom druhu. Aj dieťa v matkinom tele je pomerne stlačené, nemá vystreté končatiny a vyvíja sa skrčené. Až po narodení sa jeho končatiny prispôsobujú vystretej polohe, pokusom stáť a zdvíhať. Svaly začínajú pracovať a vyvíjajú sa presne tak, ako je to dané genetickým kódom.

Liahnutie mláďatka z vajíčka

Čas, kedy sa zvieratko narodí, či vyliahne je daný dostatočným vývinom a aj dochádzaním priestoru pre ďalší vývoj. Zdalo by sa, že ak sa vták vo vajci začne príliš tlačiť, musí sa vyliahnuť, Nie je pravdou, že sa mláďa prebúdza tesne pred vyliahnutím. Je živé, vníma svoje okolie, no na svet sa dostáva inštinktívne práve vďaka práci svalov, alebo svojho tela. Z vajec sa liahnu vtáky, plazy, vtákopysk, ale povedzme aj mnohé iné druhy ako napríklad žaby a ich žubrienky.

Na to, aby došlo k liahnutiu, je nutné zapojiť svaly, či ostré výčnelky na tele mláďatka. Za všetko môže stiesnený priestor a dostatočný vývin do tej miery, že sa telo začne pohybovať presne tak, aby dokázalo škrupinu poškodiť a ďalej vylomiť. Veľmi slabé jedince tak nemusia urobiť to prvé poškodenie škrupiny a nemusia sa tak vyslobodiť a hynú v škrupine. V domácich podmienkach medzi chovateľmi je preto bežný jav malá pomoc so škrupinu. Niektoré druhy vtákov so škrupinkou svojim malým pomáhajú.

Ako dýcha, než sa vyliahne?

Mnohí sme si už uvarili nejaké to vajce na tvrdo. Nepochybne ste si v ňom všimli vzduchovú bublinku, ktorá bola medzi plášťom a škrupinkou. Táto vzduchová bublina sa nachádza v každom slepačom vajíčku. Hoci sa zdá byť priveľmi malá na zásobu dýchania pre vyvíjajúce sa kuriatko, v skutočnosti sú v škrupine malé dierky, cez ktoré môže prenikať vzduch do bublinky a unikať opäť rovnakou cestu.

Pokiaľ škrupinu farbíte potravinárskou farbu, pri farbení vajíčok uvarených na tvrdo môžete pozorovať prienik farby na opačnú stranu škrupiny práve pre jej prerušovanú štruktúru, ktorú ale voľné oko nevidí.