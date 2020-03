TOP 5 komodít, ktoré majú význam „pri apokalypse“ ako je vojna a pod.

Ak sme nedávno hovorili o potravinách, počas vojen a živelných pohrôm, kedy boli ľudia izolovaní od civilizácie dôsledkom nepokojov, prírody, či výpadku služieb, mali rôzne komodity rôznu cenu. DVD s marvelovskými hrdinami v prípade apokalypsy bude mať asi takú cenu ako prázdna plechovka od piva, deravá igelitka, či teplomer pre akváriové rybičky. Význam má v prípade núdze všetko, čo si zachováva svoju hodnotu.

Žiaľ, príkladom toho, čo bolo v minulosti a stále je považované za zachovávateľa rodinného bohatstva, je zlato, drahé kovy, kamene, cenné umelecké diela. U nich je v prípade apokalypsy zachovanie hodnoty relatívne. Môže slúžiť na záchranu po “obnovení systému” a aj to len v prípade, ak nájdete počas vlastného života záujemcu o umenie, ktorí by bol ochotný veľa zaplatiť. O potravinách tento článok nie je. Už sme sa im venovali samostatne.

1. Šperky a drahé kovy

Peniaze sú relatívne. Môže nastať moment, kedy by začali strácať hodnotu. EURO je na šťastie zárukou, že nejakú hodnotu táto mena bude mať vždy a tak nám nehrozia natlačené peniaze a bankovky s hodnotou 10 miliónov mariek s vedomím, že ani táto bankovka nebude mať o pár mesiacov hodnotu. Šperky a drahé kovy však hodnotu majú vždy. Dajú sa vymeniť a zaistiť prežitie. V čase krízy však za šperky získa ich majiteľ oveľa menej, ako v čase fungujúceho trhu bez ohrozenia. Sú však uchovávateľmi hodnoty. Po upokojení situácie môžu byť rozhodujúcim prvkom toho, či sa vám podarí získať pôdu, strechu nad hlavou, obživu a pod.

2. Palivo

Zásoba dreva pre domácnosti, ktoré sú schopné kúriť drevom, je mimoriadne dôležitá. Apokalypsa, ktorá by svet pripravila o dodávky elektriny a plynu by totiž znamenala chaos. Prežili by len tí, ktorí v zime dokážu zaistiť svojim rodinám teplo. Drevom a vlastným kúrením to ide, hoci ľudia v bytoch by sa utápali v zúfalstve. Dôležitým palivom je však aj benzín, alebo nafta.

Vlastný zásobník je však málo pravdepodobný. Zrejme by ste pútali pozornosť a potrebovali v prípade vážnej apokalypsy vlastnú strážnu službu. Počas II. svetovej vojny bolo akékoľvek skladisko paliva okamžite zabrané, evidované a strážené. Veď je zárukou, že tanky a vozidlá sa majú ako presúvať. Imobilné vojsko je výrazne oslabené vojsko. Palivo je však dôležité, aj pre vlastnú dopravu vo vlastnom aute. Nezabúdajme ani na naftové agregáty, ktoré nám zaistia elektrickú energiu, keď dodávky elektrickej energie zlyhajú. Máme mobily, nabíjačky, rádiá a chceme byť informovaní o tom, čo sa deje. Bez prúdu to však nejde. Naftový agregátor je to, na čo sa spoliehajú v odľahlých farmách USA, Austrálii a všade tam, kam nedosiahnu stĺpy elektrického vedenia. Chaty na Aljaške fungujú celé mesiace len na nich.

3. Lieky a dezinfekcia

V prípadoch krízy stúpajú na hodnote lieky, obväzy aj dezinfekcia. Ak zlyháva zdravotná starostlivosť, stáva sa nedostupnou, alebo preťaženou, je výhodou mať zdravotnícky kurz. Vedieť sa postarať a ošetriť seba, alebo blízkych. Najmä však nemať len autolekárničku, ale aj ďalšie prostriedky, časté lieky a dezinfekciu. Mnoho typov dezinfekcie vydrží dlho. Pozor na peroxid vodíka, ktorý po otvorení veľmi rýchlo vyprchá a stáva sa neúčinný už po niekoľkých týždňoch. V tomto prípade sú otázkou prežitia aj vedomosti a schopnosti, čo robiť aj pri malých zraneniach. Pri takých, kde môže bežne pomôcť dostupná starostlivosť, ale v prípade jej nedostupnosti aspoň tá laická základná.

Zaraďme sem aj mydlo, keďže hygiena má úzky súvis so zdravím, aj čistými slipmi. Rovnako tak aj dezinfekciou vody. Ak zlyhá vodárenská spoločnosť, nech aj studňa poslúži pre svoj účel.

4. Zbraň

Neradi to hovoríme, no v tom najhoršom možnom scenári je nevyhnutný produkt vlastného prežitia a ochrany rodiny zbraň. To, čo mal človek pri sebe od nepamäti v rôznych podobách. Oštep, sekera a postupne aj strelné zbrane. Len dnes, aby nemal zbraň pri sebe a so sebou hocijaký šialenec, majú zbrane určité obmedzenia. Čokoľvek máte, je len otázkou času „dokedy“. Samozrejme, pri tom najhoršom možnom scenári.

5. Komodita X

Komoditou X nazývame vždy ten, ktorý je v danom období a na danom mieste nedostatkový. Napríklad pre jej sezónny nedostatok. Prípadne je ohrozený výrobca a dodávateľ. Komoditou X je pre mnohé krajiny vždy niečo iné. Pre ostrovné odľahlé krajiny odkázané na dovoz je to takmer všetko. Pre Taiwan je to napríklad toaletný papier. Aj pre nás sa tento sortiment môže stať produktom X, hoci nie je vecou prežitia, len záležitosťou osobného komfortu. Za socializmu pri sebestačnosti, keď nebolo nutné veľa dovážať a krajina si zabezpečovala potrebu sama, boli nedostatky bežné.

Vynaliezavosť mnohých vo výrobných podnikoch spôsobila, že v prípade nedostatku si sami strojníci a obrábači kovov vyrábali nástroje, spotrebiče, pomocníkov do záhrady či do dielne. Bežné boli domáce sústruhy, hrable, rôzne ručné nástroje, cirkulárky. Domáce malotraktory. Pre mechaniku a elektronicky nenáročné autá si ľudia pomáhali a zvládli opravovať autá medzi sebou, či doma. Dnes elektronické autá nedovolia vystačiť si svojpomocou a elektrické autá predstavujú riziko už pri najmenšom pokuse si niečo opraviť doma sám. V úplne krajnom prípade môže byť nedostatkovým tovarom servis a pomoc pri poruchách áut. Taktiež so zásobovaním čerpacích púmp. V katastrofických filmoch je práve palivo a čistá voda to, čo hýbe svetom a má vysokú cenu.

Komoditou X môžete byť vy

V realite môže byť tovarom X vlastný traktor, a je jediný v obci. Predstavuje príležitosť na vzájomnú výmenu a pomoc. Ak dokáže každý jeden sused pomôcť ostatným niečím, čo má len on, vždy je možné vymieňať služby medzi sebou. Výmenný obchod bol v minulosti na dennom poriadku. Kde neexistovali peniaze, existovali ruky. Stolár vyrobil stolček obuvníkovi, obuvník obul stolára. Kováč obom vyrobil nástroje a mal na čom sedieť aj v čom chodiť.

Komoditou X sú rovnako tak schopnosti a vedomosti. Aj tie už spomenuté záchranárske. Alebo mäsiarska zručnosť nájde uplatnenie, keď jedna krava má mať čo najväčší prínos pre čo najviac ľudí. Alebo skúsenosť lovca v lese zaistí prežitie jeho blízkych. Skúsenosť kováča zásobí ľudí náradím, nožmi, ostrými čepeľami, či presne tým, čo potrebujú a sami vyrobiť nedokážu. Vtedy sa zrejme vytratia tí, ktorí sa považujú za influencerov, youtuberov, úspešných hráčov počítačových hier. Opäť budú mať spoločenskú hodnotu tí, ktorí niečo vedia, ovládajú zručnosti, hlavu, aj situáciu.

Článok pochádza z hypotetickej série článkov venovaných krízovým situáciám, ich analýze a scenárom katastrofických situácií. Článok sa nesnaží vyvolať paniku, len poukazuje na minulosti a udalosti v histórii ľudstva, ktoré prinútili ľudí uvažovať inak a priniesli zaujímavé otočenie hodnôt a významov.