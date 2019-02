Káva: odkiaľ pochádza a aká je história plodiny a nápoja? - ZN.SK

Káva. Viete si predstaviť rána bez tohto “životabudiča”? Mnoho ľudí nezačne svoj deň, pokiaľ nevypije šálku kávy. Tento obľúbený nápoj má však históriu už niekoľko desaťročí. Viete odkiaľ pochádza a ako postupne vznikala jeho popularita? Nikto presne nevie, ako alebo kedy bola objavená káva, aj keď je o jej pôvode veľa legiend.

Legenda z Etiópie

Všetko sa začalo v Etiópii v starých kávových lesoch. Legenda hovorí, že pastier kôz Kaldi prvý objavil potenciál týchto milovaných malých “fazuliek”. Kaldi údajne objavil kávu keď si všimol, že po jedení bobúľ zo stromu sa jeho kozy stali tak energickými a nechceli v noci spať. Kaldi následne ohlásil svoje zistenia opátovi miestneho kláštora, ktorý bobule ochutnal a bol shopný sa modliť počas celej noci. Opát zdieľal svoj objav s ostatnými mníchmi v kláštore a začal sa rozširovať vedomosť o energizujúcich bobuliach. Keď sa legenda presunula na východ, až na Arabský polostrov, začala cesta, počas ktorej sa káva preslávila po celom svete.

Začiatky obchodovania s kávou

Pestovanie a obchodovanie s kávou sa začalo na Arabskom polostrove. Do 15. storočia sa káva pestovala v jemenskej štvrti Arábie a do 16. storočia bola známa v Perzii, Egypte, Sýrii a Turecku. Káva bola nielen v domácnostiach, ale aj v mnohých verejných kaviarňach – tzv. Qahveh khaneh-, ktoré sa začali objavovať v mestách na Blízkom východe. Obľúbenosť kaviarní bola neporovnateľná a ľudia ich navštevovali pre všetky druhy spoločenskej činnosti. Kaviarne sa rýchlo stali takým dôležitým strediskom pre výmenu informácií, že boli často označované ako “školy múdrych”.

Presun do Európy a veľký boom

Európski cestujúci na Blízkom východe priniesli príbehy neobvyklého tmavého čierneho nápoja domov. Do 17. storočia sa káva dostala do Európy a stala sa populárnou na celom kontinente. Niektorí ľudia reagovali na tento nový nápoj podozrivo alebo strachom a nazývali ho “horkým vynálezom Satana”. Miestni duchovenstvo odsúdilo kávu, keď nápoj prišiel do Benátok v roku 1615. Kontroverzia bola taká veľká, že bol do všetkého zapojený pápež Klement VIII. Ten sa rozhodol ochutnať nápoj a spraviť si tak vlastný názor. S nápojom bol spokojný až tak, že mu dal papežský súhlas.

Kaviareň ako centrum sociálnej činnosti

Kaviarne sa rýchlo stávali centrami sociálnej činnosti a komunikácie vo veľkých mestách Anglicka, Rakúska, Francúzska, Nemecka a Holandska. Káva začala nahradiť bežné nápoje na raňajky – pivo a víno. Tí, ktorí pili kávu namiesto alkoholu, začali deň pokojní a plní energie. Nie je prekvapením, že kvalita ich práce sa výrazne zlepšila. V polovici 17. storočia bolo v Londýne k dispozícii viac ako 300 kaviarní, z ktorých mnohé priťahovali podobne zmýšľajúcich ľudí, vrátane obchodníkov, prepravcov, maklérov a umelcov. Z týchto špecializovaných kaviarniach vyrastalo množstvo firiem. Napríklad Lloyd’s v Londýne vznikla v kaviarni Edwarda Lloyda. V polovici 16. storočia bola kávu prinesená do New Amsterdamu. Napriek tomu, že sa kaviarne začali objavovať rýchlo, čaj bol aj naďalej obľúbeným nápojom v Novom svete až do roku 1773, kedy sa kolonisti vzbúrili proti silnej dani na čaj, ktorú uložil kráľ George III. Revolta, známa ako Boston Tea Party navždy zmenila čaj, americkú prednosť, na kávu.

Plantáže po celom svete

Keďže dopyt po nápoji sa naďalej rozširoval, existovala silná konkurencia na pestovanie kávy mimo Arábie. Holanďania dostali sadenice v druhej polovici 17. storočia. Ich prvé pokusy o ich plantáž v Indii zlyhali, ale oni boli úspešní s ich úsilím v Batavii, na ostrove Jáva v dnešnej Indonézii. Rastliny prosperovali a čoskoro malo Holandsko produktívny a rastúci obchod s kávou. Potom rozšírili pestovanie kávových stromov na ostrovy Sumatra a Celebes. Neskôr sa plodina presuna do Ameriky a ovládla celý svet a podmanila si tak milióny ľudí.

Do konca 18. storočia sa káva stala jednou z najvýnosnejších exportných plodín na svete. Po rope je káva najvyhľadávanejšou surovinou na svete. Dnes máme po svete mnoho kaviarní, v ktorých sú ponúkané rôzne variácie káv, s rôznymi príchúťmi sirupov, ktoré majú od pôvodnej chuti a podávania kávy naozaj ďaleko. Káva sa postupne stala jedným z najobľúbenejších a každodenných nápojov. Tu platí výrok bývalého amerického prezidenta Thomasa Jeffersona: “Káva – obľúbený nápoj civilizovaného sveta.”