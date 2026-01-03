TOP 70 najvyššie vrchy a miesta krajín vo svete a zaujímavosti

Každá krajina má nejaký najvyšší bod. Už aj malý školák vie, že najvyšším miestom na Zemi je Mount Everest. Menej ľudí vie, v ktorej krajine sa nachádza. Respektíve ktoré dve krajiny si delia vrchol, keďže sa k nemu dá liezť z dvoch krajín súčasne. Lenže čo ak je krajina rovinatá? Aj ona má nejaké miesto najvyššie. Hoci pre posun piesočných dún je to niekedy miesto neisté a premenlivé. Malé ostrovné krajiny ako Maldivy, alebo Tuvalu v Tichom oceáne, majú najvyšší bod umiestnený vo výške 5 metrov a ten ani nemá názov. Aj preto po zdvihnutí hladín morí im celkom hrozí zánik.
Ako by ale vyzeral rebríček krajín podľa najvyššej hory? Ak by si chceli krajiny merať svoju krajinu, kde sa umiestnilo Slovensko so svojim Gerlachovským štítom? A kto všetko má nižšie hory od nás?
TOP 70 najvyšších miest v danej krajine
- Nepál – Mount Everest (Sagarmāthā, Himalája), 8 848 m
- Čína – Mount Everest (Qomolangma, Himalája), 8 848 m
- Pakistan – K2 (Čhogori, Karakoram), 8 611 m
- India – Kangchenjunga (Himalája), 8 586 m
- Bhután – Gangkhar Puensum (གངས་དཀར་པུན་སུམ), 7 570 m
- Afganistan – Noshaq (Hindúkuš), 7 492 m
- Tadžikistan – Ismail Samani Peak (Pamír), 7 495 m
- Kirgizsko – Jengish Chokusu / Pik Pobedy (Ťan-šan), 7 439 m
- Kazachstan – Khan Tengri (Ťan-šan), 7 010 m
- Argentína – Aconcagua (Andy), 6 961 m
- Čile – Ojos del Salado (Andy), 6 893 m
- Peru – Huascarán (Cordillera Blanca, Andy), 6 768 m
- Bolívia – Nevado Sajama (Andy), 6 542 m
- Ekvádor – Chimborazo (Andy), 6 263 m
- USA – Denali (Aljašské pohorie), 6 190 m
- Kanada – Mount Logan (St. Elias Mountains), 5 959 m
- Tanzánia – Kilimandžáro (Uhuru Peak), 5 895 m
- Kolumbia – Pico Cristóbal Colón (Sierra Nevada de Santa Marta), 5 775 m
- Irán – Damavand (Alborz), 5 610 m
- Mexiko – Pico de Orizaba / Citlaltépetl, 5 636 m
- Rusko – Elbrus (Kaukaz), 5 642 m
- Keňa – Mount Kenya (Kirinyaga), 5 199 m
- Turecko – Ararat (Ağrı Dağı), 5 137 m
- Venezuela – Pico Bolívar (Andy), 4 978 m
- Indonézia – Puncak Jaya (Carstensz Pyramid), 4 884 m
- Francúzsko – Mont Blanc (Alpy), 4 808 m
- Taliansko – Mont Blanc / Monte Bianco (Alpy), 4 808 m
- Papua-Nová Guinea – Mount Wilhelm (Bismarck Range), 4 509 m
- Etiópia – Ras Dashen (Simien Mountains), 4 550 m
- Švajčiarsko – Dufourspitze (Monte Rosa), 4 634 m
- Maroko – Jebel Toubkal (Vysoký Atlas), 4 167 m
- Rakúsko – Grossglockner (Hohe Tauern), 3 798 m
- Japonsko – Mount Fuji (富士山), 3 776 m
- Nový Zéland – Aoraki / Mount Cook (Southern Alps), 3 724 m
- Španielsko – Teide (Kanárske ostrovy), 3 715 m
- Južná Afrika – Mafadi (Drakensberg), 3 450 m
- Nemecko – Zugspitze (Alpy), 2 962 m
- Grécko – Mount Olympus (Όλυμπος), 2 917 m
- Egypt – Mount Catherine (Sinaj), 2 629 m
- Slovensko – Gerlachovský štít (Tatry), 2 655 m
- Rumunsko – Moldoveanu (Karpaty), 2 544 m
- Poľsko – Rysy (Tatry), 2 499 m – vrch zdieľaný so Slovenskom
- Nórsko – Galdhøpiggen (Jotunheimen), 2 469 m
- Austrália – Mount Kosciuszko, 2 228 m
- Island – Hvannadalshnúkur (Vatnajökull), 2 110 m
- Švédsko – Kebnekaise, 2 096 m
- Česko – Sněžka (Krkonoše), 1 603 m
- Spojené kráľovstvo – Ben Nevis (Grampians), 1 345 m
- Fínsko – Halti (Haltiatunturi), 1 324 m
- Írsko – Carrauntoohil (MacGillycuddy’s Reeks), 1 038 m
- Maďarsko – Kékes (Mátra), 1 014 m
- Paraguaj – Cerro Peró, 842 m
- Belgicko – Signal de Botrange (Ardeny), 694 m
- Luxembursko – Kneiff (Ardeny), 560 m
- Uruguaj – Cerro Catedral, 514 m
- Moldavsko – Dealul Bălănești, 430 m
- Bielorusko – Dziaržynskaja hara, 345 m
- Holandsko – Vaalserberg, 322 m
- Estónsko – Suur Munamägi, 318 m
- Lotyšsko – Gaiziņkalns, 312 m
- Kuvajt – Mutla Ridge, 306 m
- Litva – Aukštojas, 294 m
- Malta – Ta’ Dmejrek, 253 m
- Monako – Chemin des Révoires, 164 m
- Singapur – Bukit Timah Hill, 163 m
- Dánsko – Møllehøj, 170 m
- Bahrajn – Jabal ad Dukhan, 134 m
- Katar – Qurayn Abu al Bawl, 103 m
- Vatikán – Vatican Hill, 75 m
- Bahamy – Mount Alvernia, 63 m