Pikantné prísady v gastronómii: čo ďalšie okrem papričiek páli?

Pikantná chuť je obľúbenou súčasťou mnohých svetových kuchýň. Jej intenzita môže siahať od jemného štipľavého podtónu až po výrazné pálenie, ktoré dokáže rozprúdiť krvný obeh a dodať jedlu nezameniteľný charakter. Hoci si väčšina ľudí okamžite spomenie na chilli papričky, pikantnosť vo svete kulinárstva má omnoho širšiu podobu. Rozličné kultúry si našli svoje vlastné zdroje štipľavosti – od koreňov a semien po omáčky a fermentované prísady.

Chilli con carne a recept

Papričky a ich odrody

Najrozšírenejším zdrojom pálivej chuti sú papriky rodu Capsicum. Mexiko, India či juhovýchodná Ázia využívajú desiatky druhov a stoviek odrôd.

  • Jalapeño, serrano, habanero či chipotle patria k základným mexickým prísadám.
  • V indickej kuchyni sa používajú sušené papričky ako Kashmiri chilli, ktoré dodávajú nielen štipľavosť, ale aj výraznú červenú farbu.
  • V čínskej Sečuánskej kuchyni je neodmysliteľné použitie sušených červených papričiek spolu s inými koreninami.

Papričky sú univerzálne – používajú sa čerstvé, sušené, drvené či fermentované. Opakovane sme sa im venovali. Zaujímavou témou môže byť aj článok venovaný najpálivejším papričkám. Alebo, prečo vlastne papričky pália?

Korene a podzemky

Nie všetka pikantnosť však pochádza z paprík. Mnohé kultúry siahajú po štipľavých koreňoch a podzemkoch.

  • Zázvor (Zingiber officinale) – zázvor používaný v Indii, Číne a Japonsku, dodáva jedlám ostrú, citrusovo-štiplavú arómu.
  • Chren (Armoracia rusticana) – chren je obľúbený v strednej a východnej Európe, jeho štipľavosť sa uvoľňuje až pri strúhaní.
  • Wasabi (Eutrema japonicum) – japonský „zelený chren“, ktorý sa podáva k sushi. Pravé wasabi je vzácne. Na Slovensku je mnoho jedál s wasabi, ale v skutočnosti nejde o wasabi. Aj bežné reštaurácie ázijského typu uvádzajú wasabi, ale ide len o niečo podobné a zafarbené na zeleno. Často sa nahrádza zmesou chrenu a horčice s farbivom.
  • Galangal – príbuzný zázvoru, používaný v thajskej a indonézskej kuchyni, má prenikavú pikantno-citrusovú chuť.

Semená a strukoviny

Niektoré rastliny ukrývajú pikantnosť v semenách.

  • Horčičné semienka – používajú sa v Indii aj Európe. Pri rozdrvení a kontakte s vodou uvoľňujú ostrú chuť.
  • Čierne korenie (Piper nigrum) – najznámejšia korenina, ktorá dodáva štipľavú chuť jedlám po celom svete.
  • Sečuánske korenie (Zanthoxylum piperitum) – plody tŕňového kríka, typické pre čínsku kuchyňu. Nejde o pravé korenie, ale vyvoláva charakteristické brnenie a štipľavosť na jazyku.

Fermentované a sušené produkty

Niektoré plodiny, alebo pripravené prísady kombinujú rôzne pikantné prísady a násobia ich vlastnosti. Dosahujú pikantnosť fermentáciou alebo kombináciou viacerých prísad.

  • Kimči – kórejská fermentovaná zelenina s paprikovým práškom a cesnakom.
  • Gochujang – kórejská pikantná pasta zo sóje, ryže a chilli.
  • Sambal – indonézska a malajská korenená pasta zo chilli, cibule a kreviet.
  • Harissa – severoafrická pasta z chilli paprík, cesnaku a korenín.

Zelenina a zdroje inej pikantnosti

Okrem klasických korenín existujú aj ďalšie zeleniny, ktoré sa využívajú pre svoju štipľavosť.

  • Cesnak a cibuľa – hoci nie sú extrémne pikantné, v surovom stave dokážu jedlo výrazne priostriť. O cesnaku viac aj v článku.
  • Divoký cesnak (medvedí cesnak)cesnak medvedí sa používa sezónne v celej strednej Európe, jeho chuť je ostrejšia než u klasického cesnaku.
  • Papája a zelené mango – v niektorých ázijských šalátoch pôsobia kyslo-pikantne, najmä v kombinácii s chilli a limetkou.

Carolina Reaper, chilli

Masochisti sami k sebe: milujete pikantné chilli? Prečo vlastne?

Regionálne špeciality

Pikantná chuť nie je vo svete gastronómie záležitosťou jednej prísady. Kým chilli papričky zohrávajú najdôležitejšiu úlohu, mnoho ďalších rastlín a korenín dokáže priniesť vlastný typ štipľavosti. Od ostrého wasabi v Japonsku, cez horčičné semienka v Indii, až po paprikové pasty v Afrike – pikantnosť je univerzálny prvok, ktorý prepája kultúry a dodáva jedlám energiu a charakter.

  • Maďarská kuchyňa – využíva mletú sladkú aj pálivú papriku, ktorá tvorí základ tradičných jedál ako guláš či paprikáš.
  • Indická kuchyňa – spája viacero zdrojov pikantnosti: kari, chilli, horčicu, zázvor, cesnak i čierne korenie.
  • Čínska sečuánska kuchyňa – kombinuje chilli s jedinečným sečuánskym korením.
  • Mexická kuchyňa – využíva širokú škálu čerstvých aj sušených paprík, napríklad ancho, pasilla či guajillo, a pripravuje z nich omáčky mole alebo salsa.
  • Tichomorská oblasť – okrem chilli sa tu využívajú aj korene taro či rôzne korenisté pasty miešané s rybími produktmi.

