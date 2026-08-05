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Grilované kurča so šalátom pak-choy a majonézou z Mangolíny

Pripravil Tlačové správy

Leto patrí grilovačkám, posedeniam s priateľmi a jedlám plným sviežich chutí. K dokonalému letnému menu však často stačí jedna výnimočná ingrediencia – originálna omáčka, dip alebo marináda, ktorá pozdvihne aj jednoduché jedlo.

Marinované grilované kurča so šalátom pak-choy
Marinované grilované kurča so šalátom pak-choy

Vyskúšajte recepty s ovocím, zeleninou, ale aj produktmi Beze zvyšku od Titbitu, ktoré vznikajú zo zachránenej zeleniny a ovocia. Mangolína – mangové chutney s mangom, chilli, cesnakom, zázvorom a korením, či Bárbikjů – výrazná BBQ omáčka z paradajok, manga a korenín, dodajú grilovanému mäsu, zelenine aj šalátom nezameniteľnú chuť. Sú ideálnou voľbou na letné posedenia, kde sa stretáva dobré jedlo s udržateľným prístupom.

Marinované grilované kurča so šalátom pak-choy a majonézou z Mangolíny

Toto kurča je malý gastronomický zázrak na tanieri. Mäso ponúka jedinečnú kombináciu chutí, akú len tak hocikde nenájdete. Je sladké, kyslé, pikantné aj slané zároveň.

Ingrediencie pre 4 osoby:

2 veľké kuracie prsia (ideálne z farmárskeho chovu)
150 g bieleho jogurtu
2 lyžice zo zaváraninového pohára Jakoby Harissy od Titbitu
šťava z polovice citróna
soľ, korenie, olej
2 ks pak-choy (chuť tohto šalátu je jemne horkastá s nádychom čínskej kapusty)

Pracovný postup:

  • Kurča zbavte kože a naložte ho do paprikovej Harissy, jogurtu a citrónovej šťavy.
  • Osoľte a nechajte odležať aspoň 30 minút.
  • Kurča položte priamo na gril s trochou oleja, opečte ho z oboch strán a odložte bokom.
  • Šalát rozštvrťte, osoľte a opečte z reznej strany tak, aby zostal chrumkavý.
    Podávajte s dipom alebo s prílohou ako hlavné jedlo.

Majonéza, dip alebo omáčka ako tajná ingrediencia pre dokonalý pôžitok z grilovania

Jednoduchší recept už asi nenájdete. Napriek tomu sa táto majonéza, alebo ak chcete dip, hodí ku grilovaniu ako slnko k letu. Stačí zmiešať približne 100 g majonézy so 100 g Mangolíny – mangového chutney od Titbitu, ktoré obsahuje tri zrelé mangá, chilli papričky, cesnak, zázvor a korenie. Vznikne originálna a chuťovo dokonale vyvážená omáčka k mäsu, majonéza do hamburgera, dresing na šalát alebo dip k zelenine.

Produkty Beze zbytku od Titbitu objednáte s doručením aj na Slovensko priamo z https://titbit.cz/produktove-rady/beze-zbytku/

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