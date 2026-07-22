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Nabitý program Festivalu Miková 2026: hudba, kultúra, aj detský program

Pripravil Tomáš

Už túto sobotu 25. júla sa v obci Miková v okrese Stropkov koná obnovený multižánrový Festival Miková plný hudby, rusínskej aj nerusínskej kultúry a zábavy. Festival zverejnil program, ktorý je nabitý interpretmi aj sprievodnými aktivitami. Mimo to všetko sa návštevníci festivalu môžu tešiť na zaujímavú tombolu, partnerov a sponzorov, ktorí spoločne tvoria toto ambiciózne podujatie a jeho bohatý program.

Festival Miková 2026
Festival Miková 2026

Ak v sobotu zavítate do Mikovej, hlavným dejiskom bude areál miestnej školy. Na svoje si prídu všetky generácie, nadšenci rusínskej kultúry, avšak rovnako aj všetci tí, ktorí rusínsky nevedia a radi spoznajú rusínsku gastronómiu, jazyk, prípadne osobnosti s rusínskym pôvodom. Programom bude sprevádzať Slnkom v sieti ocenený herec Vladimír Čema a nebude jedinou osobnosťou, ktorá bude súčasťou festivalu, alebo hľadiska.

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Program Festivalu Miková 2026

09:00  Otvorenie areálu
10:00 – 13:00 Detský program
13:00  Oficiálne otvorenie festivalu · Ženská spevácka skupina Dubrova Zubné · Mužské spevácke trio Labirsky Beťare
14:00  Basawell
15:30  Vokálna skupina Fragile
17:00  FS Zaruba z Ňagova
18:00  Exotik
19:30  Calibri Gang
20:30  Tombola
21:30  Vidiek
23:00  Teraborsuk
24:00  Ohňostroj
00:30  Lomnické Čháve
Všetko potrebné nájdete aj na Facebooku festivalu: https://www.facebook.com/profile.php?id=61573409864182 

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Tomáš
Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

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