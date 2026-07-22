Nabitý program Festivalu Miková 2026: hudba, kultúra, aj detský program

Už túto sobotu 25. júla sa v obci Miková v okrese Stropkov koná obnovený multižánrový Festival Miková plný hudby, rusínskej aj nerusínskej kultúry a zábavy. Festival zverejnil program, ktorý je nabitý interpretmi aj sprievodnými aktivitami. Mimo to všetko sa návštevníci festivalu môžu tešiť na zaujímavú tombolu, partnerov a sponzorov, ktorí spoločne tvoria toto ambiciózne podujatie a jeho bohatý program.
Ak v sobotu zavítate do Mikovej, hlavným dejiskom bude areál miestnej školy. Na svoje si prídu všetky generácie, nadšenci rusínskej kultúry, avšak rovnako aj všetci tí, ktorí rusínsky nevedia a radi spoznajú rusínsku gastronómiu, jazyk, prípadne osobnosti s rusínskym pôvodom. Programom bude sprevádzať Slnkom v sieti ocenený herec Vladimír Čema a nebude jedinou osobnosťou, ktorá bude súčasťou festivalu, alebo hľadiska.