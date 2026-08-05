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Recepty a letná grilovačka: Guacamole ako dip alebo príloha

Pripravil Tlačové správy

Je to typická mexická pochúťka z dokonale zrelého avokáda. Hodí sa ako dip k drobnému občerstveniu, ale aj ako príloha ku grilovanému lososovi alebo kurčaťu.

Guacamole ako dip, recepty
Guacamole ako dip, recepty

Ingrediencie pre 2 osoby:

2 zrelé avokáda
1/2 červenej cibule
1/4 chilli papričky
1/2 limetky
1/2 strúčika cesnaku
1 lyžica nasekaného koriandra
1 paradajka
soľ

Pracovný postup:

  • Avokádo rozpoľte a zbavte kôstky aj šupky.
  • Kôstku môžete odstrániť nožom alebo avokádo postláčajte, kým kôstka sama nevyskočí.
  • Vydlabanú dužinu dajte do misky a pokvapkajte limetkou, nielen kvôli chuti, ale aj zachovaniu farby.
  • Pridajte soľ, nadrobno nasekanú cibuľku, kocky paradajok, nakrájané chilli, koriander a pretlačený cesnak.
  • Všetko premiešajte a dochuťte. Podľa chuti môžete pridať viac koriandra alebo zvýšiť pikantnosť.

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