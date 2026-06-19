Košice sa dajú spoznať aj cez filmové scény: filmové prehliadky už túto nedeľu

Košice majú množstvo historických pamiatok, známych ulíc a turistických atrakcií. Počas Medzinárodného filmového festivalu ART FILM však návštevníci dostanú príležitosť pozrieť sa na mesto trochu inak. Košice môžu spoznať ako veľkú filmovú kulisu. V nedeľu 21. júna 2026 sa uskutočnia dve komentované prehliadky Po Košickom filmovom chodníku IFF AF 2026.
Podujatie nadväzuje na úspešný prvý ročník a je určené nielen filmovým fanúšikom či návštevníkom festivalu. Zaujímavé môže byť aj pre turistov, obyvateľov Košíc a ľudí, ktorí chcú mesto spoznať netradičným spôsobom. Namiesto bežného výkladu o budovách a historických udalostiach sa dozvedia, kde stáli filmové kamery, ktoré ulice sa objavili vo filmoch a akí herci či filmári v meste pracovali.
Historické centrum ako filmová kulisa
Košice sa vo filmoch neobjavujú iba ako ľahko rozpoznateľné mesto. Historické ulice, námestia a budovy môžu vo filmovom príbehu predstavovať inú dobu, inú krajinu alebo celkom vymyslené miesto. Práve schopnosť filmárov meniť skutočné prostredie na súčasť príbehu patrí medzi zaujímavosti, ktoré si divák pri bežnom sledovaní filmu nemusí všimnúť.
Trasa Košického filmového chodníka zahŕňa celkovo 18 filmových bodov. Vedie od Moyzesovej ulice cez historické centrum až na Staničné námestie. Medzi zastávkami budú Dominikánske námestie, Alžbetina ulica, Dóm svätej Alžbety, Urbanova veža, Hlavná ulica, Štátne divadlo, Rodošto aj ďalšie známe miesta.
S týmito lokalitami sú spojené filmy a seriály ako Vojna policajtov, Potopa, Babie leto, Jako jed, Sestričky, Za sklom, Tanková brigáda, Ohnivé križovatky, Poéma o svedomí či projekt Miša v Košiciach. Účastníci si tak budú môcť porovnať dnešnú podobu ulíc s tým, ako ich využili filmové štáby.
Filmový turizmus ponúka iný pohľad na známe mesto
Filmový turizmus nenahrádza iné formy turizmu, ale ich dopĺňa. Je to spôsob cestovania, pri ktorom ľudia navštevujú miesta známe z filmov, seriálov alebo televíznych relácií. Môže ísť o veľké svetové štúdiá, prírodné lokality aj obyčajné mestské ulice. Pre návštevníka je zaujímavé najmä spojenie skutočného priestoru s príbehom, ktorý pozná z obrazovky.
Takáto prehliadka môže osloviť aj človeka, ktorý Košice dobre pozná. Ulica, okolo ktorej prechádza každý deň, totiž môže mať nečakanú filmovú minulosť. Zároveň ide o príležitosť pripomenúť si, že nakrúcanie filmu nie je len práca hercov. Na krátky čas môže zmeniť fungovanie celej lokality, priniesť do mesta početný štáb, techniku, kostýmy, dobové vozidlá a množstvo príprav, ktoré divák vo výslednom diele nevidí. Po nakrúcaní môže prispieť k atraktivite miesta. Alebo môže byť inšpiráciou pre ďalších filmárov a ich investície.
Komentovaná prehliadka preto nie je iba zoznamom filmových titulov. Prepája architektúru, miestnu históriu, cestovný ruch a kinematografiu. Návštevníci zároveň získajú predstavu o tom, prečo si filmári vybrali konkrétnu budovu, ulicu alebo námestie.
Sprievodcovia spoja dejiny mesta s dejinami filmu
Prehliadkou budú sprevádzať autor publikácií o filmových miestach, špecialista na filmový turizmus na Slovensku Tomáš Galierik a miestna sprievodkyňa Timea Verešová. Kým jedna časť výkladu priblíži Košice, ich architektúru a desať významných zaujímavostí mestskej pamiatkovej rezervácie, iná časť výkladu sa sústredí na to hlavné, čím Košice v týchto dňoch žijú – filmom. Čiže filmové lokality, scény a osobnosti spojené s nakrúcaním.
Trasa sa začína na Moyzesovej ulici 19 a končí na Staničnom námestí. Jedna prehliadka trvá približne 90 minút a výklad bude prebiehať v slovenskom jazyku. Kapacita každej skupiny je obmedzená na 30 účastníkov. Po Košickom filmovom chodníku sa bude možné vydať v nedeľu 21. júna 2026. Prvá prehliadka sa uskutoční od 10.00 do 11.30 hodiny, druhá od 14.00 do 15.30 hodiny.
Držitelia celofestivalového lístka CINEPASS KLASIK majú účasť bezplatnú, musia si však vopred rezervovať miesto v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej ulici 48 v Košiciach. Pre ostatných návštevníkov stojí vstupenka 10 eur. Deti vo veku od 6 do 18 rokov zaplatia 5 eur a deti mladšie ako šesť rokov majú vstup zadarmo.
Online nákup lístkov:
- ONLINE LÍSTKY: Vstupenky je možné kúpiť online alebo osobne v Regionálnom informačnom bode. Podrobnosti a online nákup vstupeniek je možný na: https://vylety.kosiceregion.com/vylety/po-kosickom-filmovom-chodniku-mff-af-2026/