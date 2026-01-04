Holíč je zaujímavejší, než sa môže zdať: atrakcie a miesta

Holíč je historické mesto na severozápade Záhoria, ležiace v bezprostrednej blízkosti českej hranice. Jeho poloha z neho oddávna robila významné pohraničné centrum a strategický bod, čo sa výrazne podpísalo pod jeho architektonický aj kultúrny vývoj. Dejiny Holíča siahajú hlboko do stredoveku, no archeologické nálezy dokazujú osídlenie územia už v praveku.
Holíčsky zámok – dominanta mesta
Najvýraznejšou historickou pamiatkou Holíča je rozsiahly zámocký komplex. Pôvodne stredoveká vodná pevnosť bola v 18. storočí prestavaná na reprezentatívne barokovo-klasicistické sídlo. Zámok slúžil ako letné sídlo habsburskej šľachty a zohrával dôležitú úlohu v hospodárskom aj kultúrnom živote regiónu. Dnes je zámok prístupný verejnosti a jeho priestory využíva mestské múzeum, ktoré približuje dejiny Holíča, tradičné remeslá, keramickú výrobu aj každodenný život obyvateľov v minulých storočiach. Súčasťou areálu je aj kaplnka a rozsiahly zámocký park. Konal sa tu niekoľkokrát Historický festival a tiež sa toto miesto stálo známe potom, čo sa tu nakrúcali scény pre americký sci-fi film Afterburn (2025)
Holíčske megality – slovenská obdoba Stonehenge
Jednou z najväčších kuriozít mesta sú megalitické kamene, ktoré sa často označujú ako slovenský Stonehenge. Ide o kamenné bloky pochádzajúce z mladšej doby kamennej, ktoré boli objavené pri stavebných prácach v druhej polovici 20. storočia.
Kamene sú dnes umiestnené v areáli bývalej manufaktúry a vytvárajú kruhové usporiadanie pripomínajúce praveké kultové alebo astronomické stavby. Predpokladá sa, že mohli slúžiť na sledovanie slnečných cyklov alebo mali rituálny význam. Ide o jeden z najvýznamnejších pravekých nálezov na Slovensku.
Veterný mlyn – technická pamiatka Záhoria
Holíč sa môže pochváliť aj zachovaným veterným mlynom, ktorý patrí medzi vzácne technické pamiatky regiónu. Mlyn je pripomienkou poľnohospodárskej minulosti Záhoria a tradičných spôsobov spracovania obilia.
Jeho poloha v otvorenej krajine a historická hodnota z neho robia zaujímavý cieľ pre návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o technické dedičstvo a život na vidieku v minulosti.
Zámocký park a oddychové zóny
Pri zámku sa rozprestiera park, ktorý ponúka pokojné prostredie na prechádzky a oddych. Stromy, zeleň a historické kulisy vytvárajú príjemnú atmosféru, vďaka ktorej je Holíč vhodným miestom aj na pomalé spoznávanie a relax.
Šibenica v Holíči
Dejiny mesta, podobne ako dejiny mnohých iných krajín a regiónov, boli poznačené vojnami, tragickými udalosťami a temnými kapitolami minulosti. Len málo miest sa však dodnes zachovalo ako hmotné svedectvo popráv, trestov a ľudských nešťastí. V tomto smere patrí Holíč medzi výnimočné slovenské mestá. Z niekdajšieho množstva šibeníc, na ktorých boli odsúdenci popravovaní sťatím alebo obesením, sa do súčasnosti zachovalo len niekoľko málo príkladov. Jedným z nich je šibenica stojaca na vyvýšenine na severovýchodnom okraji Holíča. Toto miesto je zaznamenané aj na starých mapách a v miestnom podaní sa dodnes označuje názvom „Šibenica“. Túto tému a mesto Holíč približuje kniha Miesta zločinu a tragédií (bux.sk | martinus.sk | PantaRhei) od kulturológa Tomáša Galierika.
Archeologický výskum potvrdil základy pôvodného murovaného popraviska, aj zvyšky tiel odsúdencov. Ojedinelý nie je len miestny názov, ale priamo nálezy a konkrétne artefakty. Práve s ňou sa spája legenda o údajnej žiadosti Skalice, ktorá si chcela „požičať“ holíčsku šibenicu. Vtedy sa Holíčania mali nechať počuť, že nepožičajú s odôvodnením, že „Tá je enem pro nás a pro naše deti!“. Priľahlá obec Kátov je zaujímavá svojim názvom, legendou o miestnom katovi.
Sakrálne pamiatky a pamätníky
V meste sa nachádza viacero kostolov, kaplniek a drobných sakrálnych stavieb, ktoré dokumentujú náboženský a spoločenský vývoj Holíča. Medzi významné patrí rímskokatolícky kostol, evanjelický tolerančný kostol, ale aj menšie kaplnky a pamätné tabule venované významným udalostiam a osobnostiam mesta.Súčasťou historickej pamäte mesta je aj židovský cintorín, ktorý pripomína kedysi početnú židovskú komunitu a jej tragický osud v 20. storočí.
Manufaktúry, remeslá a keramická tradícia
Holíč bol v minulosti významným centrom remeselnej výroby, najmä keramiky a fajansy. Budovy bývalých manufaktúr dodnes stoja v areáli mesta a pripomínajú obdobie, keď sa tu vyrábali produkty známe ďaleko za hranicami regiónu. Táto remeselná tradícia je prezentovaná aj v múzejných expozíciách a tvorí dôležitú súčasť identity mesta.
