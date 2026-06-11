Dajú sa vidieť satelity Starlink voľným okom bez ďalekohľadu?

Keď spoločnosť SpaceX začala vypúšťať satelity Starlink, mnohí ľudia po celom svete si začali všímať nezvyčajné svetelné body pohybujúce sa po nočnej oblohe. Niektorí ich považovali za lietadlá, iní za meteority a našli sa aj takí, ktorí ich označili za neidentifikované lietajúce objekty. V skutočnosti však išlo o satelity budovanej internetovej siete Starlink.
Dobrá správa pre pozorovateľov oblohy je, že na ich spozorovanie často netreba ďalekohľad ani špeciálne vybavenie. Za vhodných podmienok ich môže vidieť prakticky každý.Tá zlá je, že to spôsobuje komplikácie pri odbornom sledovaní oblohy.
Čo vlastne Starlink je?
Starlink predstavuje rozsiahlu sieť komunikačných satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme. Ich úlohou je poskytovať internetové pripojenie aj v oblastiach, kde chýba klasická infraštruktúra. To znamená, že Starlink internet chytí aj úplná samota, vzdialená chata vo Fínsku, v Kanade, na Sibíri, ale pokojne aj lietadlá na oblohe v pohybe.
Na rozdiel od mnohých starších telekomunikačných satelitov sa Starlinky pohybujú relatívne nízko nad Zemou. Práve preto ich možno pri vhodnom osvetlení pozorovať aj voľným okom. Dnes sa na obežnej dráhe nachádzajú stovky aktívnych satelitov Starlink a ich počet sa neustále mení podľa nových štartov a vyradzovania starších kusov.
Prečo ich niekedy vidíme ako „vláčik“ svetiel?
Najznámejší pohľad nastáva krátko po vypustení novej skupiny satelitov. Po oddelení od rakety sa satelity ešte nenachádzajú na svojich konečných pozíciách. Niekoľko dní alebo týždňov sa pohybujú v relatívne tesnom zoskupení, ktoré na oblohe vytvára reťaz svetelných bodov. Tento jav býva označovaný ako „Starlink train“ alebo vlak Starlinkov. Pre človeka, ktorý o tomto fenoméne nevie, môže byť pohľad na desiatky rovnomerne rozostúpených svetiel prelietajúcich po oblohe skutočne prekvapujúci. Zaujímavé je, že pri veľmi priaznivých podmienkach možno niektoré prelety zaregistrovať aj bez techniky. Ak náhodou prejdú tesne pred osvetleným Mesiacom, odrazu ich vidíte a pôsobí to veľmi zaujímavo. Čiže ak človek sleduje Mesiac alebo nízko stojace Slnko a satelit sa náhodou ocitne v správnom mieste, môže si všimnúť krátky pohybujúci sa bod. Ide však o záležitosť niekoľkých sekúnd a veľkej dávky šťastia.
Vidieť ich možno aj jednotlivo
Menej známe je, že Starlinky možno pozorovať aj po rozptýlení na ich pracovné dráhy. Vtedy už nevytvárajú nápadný vláčik. Na oblohe sa javia ako samostatné pohybujúce sa svetelné body podobné jasnej hviezde, ktorá sa pomaly presúva medzi súhvezdiami. Na rozdiel od lietadiel neblikajú farebnými svetlami. Ich jas sa môže meniť podľa uhla odrazu slnečného svetla, no pohyb býva plynulý a rovnomerný.
Kedy sú najlepšie podmienky na pozorovanie?
Najlepšie podmienky nastávajú krátko po západe Slnka alebo krátko pred jeho východom. Pozorovateľ sa už nachádza v tme, no satelit vo výške niekoľkých stoviek kilometrov je ešte stále osvetlený slnečnými lúčmi. Práve vtedy odráža svetlo smerom k Zemi a môže sa javiť ako pohybujúca sa hviezda. Počas hlbokej noci býva väčšina satelitov v zemskom tieni a pozorovanie je výrazne náročnejšie.
Keď satelit preletí presne medzi pozorovateľom a Mesiacom, môže sa na krátky okamih objaviť ako drobný tmavý bod pohybujúci sa cez mesačný kotúč. Podobne možno zachytiť aj prelet cez slnečný disk, no ten je možné bezpečne pozorovať iba pomocou vhodných filtrov alebo špeciálnej techniky.
Nie všetko, čo letí po oblohe, je Starlink
Počet objektov na obežnej dráhe Zeme je dnes obrovský. Okrem Starlinkov tam lietajú tisíce ďalších satelitov, Medzinárodná vesmírna stanica, vedecké družice, meteorologické satelity a rôzne zvyšky starších zariadení. Téme sme sa už venovali. Mnohí pozorovatelia si preto mylne myslia, že každý pohybujúci sa svetelný bod na oblohe patrí sieti Starlink. V skutočnosti môže ísť o úplne iný objekt. Preto existujú webové stránky a mobilné aplikácie, ktoré dokážu podľa polohy používateľa vypočítať, aký satelit sa práve nachádza nad obzorom.
Appky:
- ISS Detector – asi najpraktickejšia aplikácia pre bežného používateľa. Posiela upozornenia pred preletom ISS, vie sledovať aj Starlinky, Hubbleov teleskop a ďalšie satelity. Výborná pre začiatočníkov.
- Heavens-Above – legenda medzi pozorovateľmi oblohy. Presné predpovede preletov ISS, Starlinkov aj množstva ďalších družíc. Funguje aj ako webová stránka.
- Satellite Tracker by Star Walk – veľmi pekne spracovaná aplikácia. Ukazuje polohu satelitov v reálnom čase, predpovede preletov a umožňuje sledovať Starlinky nad tvojou lokalitou.
- Stellarium Mobile – ak chceš okrem satelitov sledovať aj hviezdy, planéty a súhvezdia. Stačí namieriť mobil na oblohu a ukáže ti, čo práve vidíš. Podporuje aj ISS a ďalšie družice.
- SkySafari 7 – pokročilejšia aplikácia pre nadšencov astronómie. Má obrovskú databázu objektov a plánovanie pozorovaní.
- NASA App – okrem správ z NASA obsahuje aj sledovanie ISS, videoprenosy a množstvo zaujímavých údajov o aktuálnych misiách.
- Heavens-Above – Bez inštalácie aplikácii. Na počítači patrí medzi najlepšie nástroje na plánovanie pozorovania družíc, ISS a Starlinkov
Pozorovanie satelitov sa stalo novým koníčkom
Ešte pred niekoľkými desaťročiami bolo pozorovanie umelých družíc skôr záležitosťou nadšencov s mapami oblohy a astronomickými znalosťami. Dnes môže satelit spozorovať prakticky každý človek počas večernej prechádzky. Starlinky pritom patria medzi najľahšie rozpoznateľné objekty na oblohe. Najmä krátko po štarte dokážu vytvoriť predstavenie, ktoré si mnohí ľudia pamätajú celý život. A ak budete mať dostatok trpezlivosti, jasnú oblohu a trochu šťastia, možno sa vám podarí zazrieť aj okamih, keď niektorý z nich preletí cez zorné pole Mesiaca alebo sa na chvíľu objaví pred slnečným kotúčom.