Hisense IMC2000A: výrobník ľadu doma vyrobí ľad už za 10 minút

Máte radi nápoje s ľadom? Najmä v teplom počasí a horúčavách nachádza taký ľad uplatnenie. Dokonca aj chovatelia zvierat si pochvaľujú, ak môžu do pitia primiešať ľad. O ľad sa nám postarajú klasické vaničky v mraziaku, ale pokojne aj moderné drahé chladmičky s funkciou výrobníka ľadu. Lenže ak máte vyššiu spotrebu, plánujete party, alebo ste malou prevádzkou, kde sa ľad hodí, možno oceníte aj prístroje, ktoré sú vlastnou kategóriou domácich spotrebičov. Ľadovač, čiže samostatný výrobník ľadu. Aj niečo také, čo má zdanlivo jednu funkciu, môže zaujať spoľahlivosťou, kapacitou, nejakými drobnými vychytávkami, funkciami, číslami a nastaveniami.
Výrobník ľadu môže byť naozaj unikátnym vylepšením altánku, letnej záhrady, prístrešku, grilovačky a najmä nebude to ľad z mrazničky, ku ktorému prenikli arómy z mrazeného petržlenu, mäsa, hranoliek a iných nedobre uzatvorených vreciek mraziacich sa o policu nižšie.
Ľadovač Hisense IMC2000A
Domáci výrobník ľadu Hisense IMC2000A sľubuje prvú dávku už približne za deväť minút, výber z dvoch veľkostí ľadu a teoretickú výrobnú kapacitu až 20 kilogramov za 24 hodín. Nejde však o malú mrazničku ani o zásobník, ktorý by ľad uchoval zamrznutý neobmedzene dlho. Je to stolový spotrebič s kompresorom, ktorý priebežne vyrába duté kúsky ľadu a po naplnení koša výrobu automaticky preruší.
Prvá dávka obsahuje 12 kúskov ľadu
Hisense IMC2000A vyrába ľad v takzvanom bullet tvare. Nejde teda o klasické plné hranaté kocky, ale o valcovité kúsky so zaobleným koncom a dutým stredom. Takýto ľad má väčšiu plochu v kontakte s nápojom, no zároveň môže v teplejšom prostredí rýchlejšie mäknúť než veľké plné kocky z formy. Inými slovami, tento tvar dokáže na oveľa väčšej ploche ľadovej kocky schladiť tekutinu (nápoj) okolo seba a tak je efekt rýchlejší. Zároveň počítate s tým, že ak je tekutina príliš teplá, alebo je prostredie príliš teplé, síce rýchlejšie nápoj schladí, ale zároveň sa ľad rýchlejšie zmenšuje.
Používateľ si môže vybrať z dvoch veľkostí. Po zapnutí je predvolená väčšia veľkosť, ktorú výrobca v základnej špecifikácii označuje ako XL. Vybraný režim sa zobrazuje ikonou na LCD paneli. Oficiálna produktová stránka uvádza, že prvá séria 12 kúskov je pripravená za 9 minút a 30 sekúnd. Údaj 20 kilogramov denne predstavuje maximálnu výrobnú kapacitu pri nepretržitej prevádzke, nie množstvo ľadu, ktoré sa naraz zmestí do koša. Čiže ak máte na oslave vyššiu spotrebu, stačí dolievať vodu. Hotový ľad pritom môžete odoberať do chladiaceho boxu, alebo prenosnej chladničky, ak má pre vás význam mať veľmi veľa ľadu pripraveného na jeden konkrétny moment.
UNBOXING: Prvé dojmy po rozbalení
Celý prístroj je ukotvený v tesnej škatuli s polystyrénom. Váha cez 10 kg je cítiť. Pôsobí pevne po rozbalení a postavení na stôl, či kuchynskú linku. Dizajn pôsobí elegantne, pekne, nič nevŕzga, nič sa nehýbe a nikde žiaden diel nepôsobí, že by mohol časom meniť tvar, alebo farbu. Predsa len značka Hisense niečo znamená. Pri novom prístroji je výklopné veko istené páskou. Aj diely vnútri sú istené rovnako. Aby sa nič nehýbalo a nepoškodilo. Otvorte preto prístroj, skontrolujte diely, v igelitovom vrecku sa ukrýva naberačka na ľad.
Voda sa leje do prístroja do miest, ktoré sú jediné otvárateľné. Nedajú sa pomýliť. V priestore, kam sa vlieva, je viditeľná ryska MAX – maximálna hladina. Nad ňou je vyberateľný košík na ľad. Ideálne dvoma rukami (ak je plná hotového pripraveného ľadu), ale dá sa aj jednou (ak je poloprázdna či prázdna). Na prístroji nie je čo pokaziť a ovládať, zapnúť, alebo ľad vyberať zvládnu aj deti.
Prístroj má tri tlačidlá. Prvé je pre čistiaci režim, druhé je pre výber veľkosti veľkej alebo malej kocky (ono to vlastne nie sú kocky, ale to je teraz jedno) a tretie tlačidlo je zapnutie, alebo vypnutie. Celé fungovanie prístroja je veľmi jednoduché. Postačí vliať vodu, zapnúť a o 10 minút máte prvý ľad hotový. Prístroj sme testovali počas horúčav v kuchyni, hoci oficiálne informácie hovoria o 9 minútach, u nás bol prvý ľad hotový zhruba po 10. minúte. Len dodáme, že sme prístroj naplnili vždy vlažnou – nie celkom studenou vodou.
Ako sa Hisense IMC2000A ovláda
Konštrukcia je pomerne jednoduchá. Do nádržky sa ručne naleje voda, vloží sa vyberateľný kôš a spotrebič sa spustí tlačidlom. Každých zhruba 10 minút od zapnutia vytvoirí jednu dávku ľadu. Po hodinke fungovania má prístroj v košíku pomerne slušnú nádielku. Ľad sa z koša vyberá lopatkou, ktorá je súčasťou balenia. Deťom je to aj tak jedno a ľadové kocky vyberajú rukami, ako inak.
Na hornej strane sa nachádzajú tri tlačidlá:
- spustenie čistiaceho programu.
- výber veľkosti ľadu,
- spustenie alebo pozastavenie výroby ľadu,
LCD displej ukazuje stav výroby, zvolenú veľkosť, čistiaci režim, upozornenie na nedostatok vody a informáciu o naplnení koša. Po spustení zároveň počíta čas prevádzky v minútach. Po dosiahnutí hodnoty 99:99 sa počítadlo vynuluje a začne znova.
Nedostatok vody sa zisťuje sledovaním jej prietoku. Ak prístroj počas čerpania približne päť sekúnd nezaznamená vodu, zobrazí upozornenie a výrobu zastaví. Naplnenie koša kontroluje infračervený snímač. Keď je jeho lúč zablokovaný dlhšie ako päť sekúnd, výroba sa preruší. Po vybratí ľadu a uvoľnení snímača môže zariadenie automaticky pokračovať.
Priehľadná časť veka umožňuje sledovať množstvo hotového ľadu bez otvorenia spotrebiča. Ak ľad zostane v koši a začne sa topiť, voda sa vracia do systému a môže sa opäť použiť na výrobu. Je to praktické, ale zároveň to potvrdzuje, že kôš neslúži ako plnohodnotná mraznička na dlhodobé skladovanie ľadu. Hotový ľad je pri dlhšom skladovaní vhodné presunúť do mrazničky. Napríklad ak je plánovaná akcia, kde sa bude ľad hodiť naraz vo väčšom množstve a jednoducho si ho takto len predpripravujete.
Rozmery, nádržka a technické údaje
Vodná nádržka má objem 2,8 litra. Spotrebič je široký 270 mm, hlboký 326 mm a vysoký 368 mm. Na kuchynskej linke teda zaberie plochu približne 27 × 32,6 centimetra, pričom treba počítať aj s miestom na otvorenie horného veka (otvára sa do hora). Návod požaduje najmenej osem centimetrov voľného priestoru okolo prístroja, aby sa teplo z kompresora a chladiaceho okruhu mohlo bezpečne odvádzať. Výrobník by preto nemal stáť natlačený medzi ďalšími spotrebičmi ani tesne pri stene, či inom spotrebiči. Teplo vychádza najmä po pravej strane prístroja, kde je mriežka odvádzajúca teplo.
Hisense uvádza výkon 120 W. Chladiaci okruh používa chladivo R600a, teda izobután.
Funkcia AutoClean a údržba
Výrobník má automatický čistiaci cyklus. Po stlačení tlačidla CLEAN a následnom spustení pracuje čistiaci režim približne dve a pol minúty. Po dokončení sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu. Počas programu sa nemá odpájať od elektrickej siete, tak ako ostatne každé zariadenie zapnuté v reštart, clean, alebo repair režime, nech program dobehne.
AutoClean však neznamená, že používateľ nemusí nič čistiť. Vnútorné zariadenie sa ľahko čistí, keďže prichádza do styku len s vodou. Ak máte príliš tvrdú vodu, je možné, že sa tak, ako pri každom inom zariadení na vodu, budete stretávať s vodným kameňom. Na to však postačí voda s octom a dôkladné osušenie. Tak ako pri kávovaroch, nenechávame príliš dlho vodu v nádržke a aj filtre sa oplatí prečistiť. Podobne ako pri kávovaroch, môže zmierniť usadzovanie vodného kameňa používanie vôd akými sú Drobček a iné pramenité vody, ktoré si našli pri kávovaroch svoje uplatnenie. Majitelia príliš tvrdej vody z kohútika vedia.
Pred prvým spustením sa neoplatí ponáhľať
Medzi vypnutím a opätovným zapnutím má byť aspoň päťminútový odstup, aby sa zbytočne nezaťažoval kompresor. Po prerušení napájania, nedostatku vody alebo inom zastavení môže kompresoru trvať približne tri minúty, kým je v plnej sile. Vyžaduje totiž čas. Na použitie si vyžaduje rovný a suchý povrch. Stále je to elektrický spotrebič. Rovná plocha je určite dôležitá aj pre hladinu vody samotnej (predpokladáme) a vyhodnocovanie naplnenosti a pod.
Zaujímavé je aj upozornenie na silné slnečné svetlo. Priame žiarenie môže rušiť infračervený snímač naplnenia koša, takže zariadenie nemusí správne rozpoznať, že je ľadu dosť. Návod v takom prípade odporúča premiestniť výrobník ľadu do tieňa, alebo mimo dosahu intenzívneho slnka. V každom prípade, výrobník ľadu na priamom slnku, je slovné spojenie, ktoré samo o sebe varuje. Takže má logiku. Po vypnutí prístroja sa totiž prístroj na slnku ohreje a predvyrobený ľad sa po čase samozrejme roztopí.
Pohľad, hodnotenie a názory
Hisense IMC2000A podľa oficiálnych parametrov nepôsobí ako miniatúrny doplnok, ale ako pomerne robustný kompresorový spotrebič s hmotnosťou okolo jedenástich kilogramov. Jeho najväčším lákadlom je rýchlosť: používateľ nemusí niekoľko hodín čakať, kým zamrznú formičky v mrazničke. Je naozaj rýchly. V jednej dávke vytvára 12 náprstkov, či nábojov, na ktoré sa vytvorený ľad podobá viac ako na klasickú kocku. Detail výroby je malým tajomstvom, keďže nevidíme do celého prístroja a do priebehu vzniku ľadu. Po desiatich minútach sa však v prístroji začínajú mierne meniť zvuky a následne počuť dopadanie dvanástich kúskov nového ľadu do košíka. Jeho zásadnou výhodou je, že je plne automatický, vystačí si sám.
- Hotový ľad môžete priebežne odoberať
- Hovorí sa tomu „kocka“, ale výsledný ľad má skôr tvar náboja
- priložená lopatka nemá ťažkosti s jeho naberaním. Cca 4 – 6 kusov ľadu naberie vždy. Iste aj viac, ak pôjdete cielene po množstve.
- Vypnutý prístroj a vytvorený ľad, ktorý sa nespotrebuje, sa následne topí a mení na vodu priamo nad nádržkou na vodu. je to stále ten jeden priestor, len iná výška. Takže keď sa rozhodnete neskôr pokračovať, ľad sa vytvára znovu
- Na spodku prístroja je gumený tesniaci uzáver cez ktorý sa dá vypúšťať voda z prístroja.
- Kto hľadá ľad, získa ho. Pre hromadnú výrobu ľadu je však dobré z výrobníka ľadu priebežne hotový ľad vyberať a dať si ho do mrazničky, aby dlhšie vydržal, alebo do iného chladiaceho boxu, ak je vašim cieľom mať veľkú stálu zásobu ľadu pre jeden konkrétny moment, podujatie, udalosť, večer a pod.
Miesta, ktoré takýto prístroj ocenia:
Ktokoľvek, kto potrebuje ľad ako chladivo v termo-nádobách pre fľaše, pivo, limonády, pre prevoz mäsa… Domácnosti s terasou a sedením, altánkom, organizujúce garden party, večierky, alebo holdujúce nápojom s ľadom. Ľudia vychutnávajúci si nápoje za každého počasia s ľadom. Malé prevádzky, podniky, kaviarne, podujatia, rauty, ochutnávky, spoločenské udalosti.
Menej ho ocenia:
Menšie uplatnenie má ľadovač v bežných domácnostiach, kde nie sú nápoje s ľadom štandardom. Prihliadať je nutné na fakt, že prístroj má svoju váhu a veľkosť, takže nebude bežnou súčasťou vybavenia malých stiesnených bytov, kuchýň, ktoré zápasia o priestor.
Obchodné a identifikačné údaje výrobku:
- Značka: HISENSE
- produktový kód: 743807
- EAN: 3838782818554
- model IMC2000A
- oficiálne stránky produktu: https://sk.hisense.com/produkty/varenie-a-pecenie/male-spotrebice/ice-makers/ICE-MAKER-IMC2000A/p/000000000000743807