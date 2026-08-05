Recepty a letná grilovačka: Špíziky s Bárbikjů

Či už je bežný deň a plánujete rýchlu večeru, alebo vás čaká víkendová grilovačka, vyskúšajte jednoduché špízy. Najviac práce dá asi krájanie a napichovanie, čo môže byť po náročnom dni vlastne relaxačná činnosť.
Ingrediencie pre 4 osoby:
1 kuracie prso (okolo 250 g)
1 červená paprika
1,5 lyžice zo zaváraninového pohára Bárbikjů od Titbitu
1 červená cibuľa
6 plátkov farmárskej slaniny
2 vetvičky šalvie alebo inej obľúbenej bylinky
soľ, korenie
Pracovný postup:
- Mäso nakrájajte na kocky. Osoľte a okoreňte. Pridajte Bárbikjů, asi najznámejšiu omáčku na svete pod skratkou BBQ. Omáčka je výrazne aromatická, veľmi chutná a ľahko kombinovateľná. Tá od Titbitu obsahuje iba paradajky, mango, chilli, cibuľu a cesnak spolu s vybranou kombináciou korenín. Ak máte čas, nechajte hodinu marinovať.
- Potom striedavo napichujte na špajdľu mäso, zeleninu, šalviu a slaninu. Prípadne stačí špízy iba posypať bylinkami.
- Opečte zo všetkých strán dozlatista.
- Podávajte s dipom zo zakysanej smotany a pretlačeným cesnakom so soľou a korením podľa chuti.
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