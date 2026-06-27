Čo sa stane s fotografiami, keď ich vymažeme z telefónu?

Vymazanie fotografie z mobilného telefónu ešte nemusí znamenať, že snímka okamžite a nenávratne zmizla. Môže zostať v koši, v cloudovom úložisku, v zálohe alebo dokonca vo fyzickej pamäti zariadenia. Veľa závisí od používaného telefónu, aplikácie na fotografie, zapnutej synchronizácie aj typu úložiska. Poznať rozdiel medzi odstránením fotografie z galérie a jej skutočným zneprístupnením je dôležité nielen pri náhodnom vymazaní.
Oveľa väčší význam má pri predaji telefónu, pevného disku, USB kľúča alebo pamäťovej karty neznámemu človeku. Predávate mobil na Bazoši, alebo niekomu cudziemu cez iný inzerát? Možno má zmysel si prečítať tento článok. Alebo knihu Temná stránka slovenského internetu, ktorá spomína reálne príbehy, ktoré vystrašia dostatočne.
Vymazaná fotografia najskôr putuje do koša
Moderné telefóny zvyčajne neodstránia fotografiu okamžite. Presunú ju do albumu s názvom Kôš alebo Nedávno vymazané, odkiaľ ju možno určitý čas obnoviť. V aplikácii Fotky na iPhone zostávajú vymazané fotografie a videá v albume Nedávno vymazané 30 dní. Až potom sa odstránia natrvalo, pokiaľ používateľ kôš nevyprázdni skôr. Google Fotky uchovávajú zálohované fotografie v koši spravidla 60 dní. Nezálohované snímky môžu byť odstránené po 30 dňoch.
Kým sa fotografia nachádza v koši, stále zaberá priestor a možno ju pomerne jednoducho obnoviť. Aj po vyprázdnení koša však nemusí byť pôvodný obsah okamžite fyzicky prepísaný. Systém môže iba označiť príslušné miesto v pamäti ako voľné a pripravené na uloženie nových dát. Je to podobné, ako keby sa z registra mestskej knižnice odstránila informácia o umiestnení knihy, ale samotná kniha by ešte určitý čas zostala ležať na polici. Pokiaľ jej miesto neobsadí niečo nové, časť pôvodných údajov môže byť stále obnoviteľná. S tým pracuje aj nejedna aplikácia na obnovu zmazaných súborov.
Cloudová synchronizácia môže fotografiu zachrániť aj vymazať
Situáciu komplikuje cloudové úložisko. Telefón môže fotografie automaticky odosielať do služieb, ako sú Google Fotky, iCloud, OneDrive alebo úložisko výrobcu zariadenia. Pri zapnutej synchronizácii nemusí existovať iba jedna fotografia. Jedna kópia môže byť v telefóne, ďalšia v cloude, počítači, tablete alebo v automatickej zálohe. Odstránenie fotografie z telefónu preto nemusí vždy odstrániť aj cloudovú kópiu. Závisí od konkrétneho príkazu a používanej aplikácie.
Na druhej strane môže synchronizácia spôsobiť aj opačný výsledok. Pri používaní iCloud Fotiek sa fotografia vymazaná na jednom zariadení odstráni aj z ďalších zariadení pripojených k rovnakému účtu. Podobne môže fungovať odstránenie priamo v aplikácii Google Fotky. Rozdiel je medzi príkazom na odstránenie fotografie zo služby a možnosťou „odstrániť zo zariadenia“, ktorá môže ponechať zálohovanú kópiu v cloude.
Pred vymazaním väčšieho množstva fotografií je preto vhodné skontrolovať nastavenia synchronizácie a overiť, kde sa snímky skutočne nachádzajú. Cloud nie je automaticky nezávislá záloha, pokiaľ synchronizuje aj mazanie súborov. Dôležité fotografie by mali byť uložené aspoň na dvoch navzájom nezávislých miestach.
Predaj telefónu alebo disku: obyčajné vymazanie nestačí
Najväčšie riziko vzniká pri predaji starého telefónu cez Bazoš.sk, v bazári alebo priamo neznámemu kupujúcemu. Niektorí ľudia iba označia fotografie v galérii, vymažú ich a zariadenie odovzdajú novému majiteľovi. Podobne postupujú pri pamäťových kartách, USB kľúčoch či starých pevných diskoch. Programy na obnovu dát, medzi ktoré patrí napríklad bezplatná Recuva alebo nástroj Windows File Recovery, dokážu za určitých podmienok nájsť odstránené fotografie, dokumenty a ďalšie súbory. Úspešnosť závisí od typu úložiska, času od vymazania a od toho, či už boli pôvodné dáta prepísané. Mimoriadne ľahko môžu byť obnoviteľné súbory zo starších pevných diskov, USB kľúčov a pamäťových kariet.
Nájdené dáta môžu obsahovať rodinné fotografie, naskenované doklady, zmluvy, zdravotné dokumenty, adresy, prihlasovacie údaje alebo chúlostivé zábery zo súkromia. Ich získanie cudzou osobou môže viesť k vydieraniu, krádeži identity alebo ďalšiemu zneužitiu.
Pred predajom telefónu preto nestačí vymazať galériu. Najskôr treba vytvoriť potrebnú zálohu. Android aj iPhone môže uchovávať prihlásené konto na gmail, alebo zoznam hesiel v prehliadači. Na toto pozor. Musíte odhlásiť účty, odstrániť platobné karty, vypnúť funkciu na vyhľadanie zariadenia a následne použiť úplné obnovenie továrenských nastavení. Na iPhone ide o možnosť Vymazať celý obsah a nastavenia. Moderné telefóny používajú šifrovanie, takže zneplatnenie šifrovacích kľúčov pri správne vykonanom vymazaní výrazne sťažuje obnovenie pôvodných dát.
Predávate pamäťové karty alebo disky?
V mobiloch, notebookoch a v počítačoch, či fotoaparátoch sa bežne používajú rôzne flash pamäte, disky, pamäťové karty a podobne. Zdajú sa vám pomalé, tak ich predáte. Alebo je pre vás 8 GB karta malá a potrebujete si kúpiť väčšiu.Lenže ktokoľvek sa ku karte dostane, ľahko si obnoví súkromné dáta, súkromné snímky, respektíve čokoľvek na karte. Ide o malé súbory, ktoré sa nemusia celkom prepísať novými dátami.
Pri klasickom magnetickom pevnom disku možno voľný priestor alebo celý disk prepísať novými dátami. Pri SSD, USB kľúčoch a pamäťových kartách však obyčajné opakované prepisovanie nemusí zasiahnuť všetky fyzické pamäťové bunky. Tieto zariadenia používajú riadenie opotrebovania pamäte, ktoré presúva zápisy medzi rôznymi miestami. Vhodnejší môže byť bezpečnostný príkaz Secure Erase, nástroj výrobcu alebo kryptografické vymazanie.
Samotné rýchle formátovanie nie je spoľahlivým bezpečnostným opatrením. Pri veľmi citlivých dátach a starom alebo poškodenom médiu, ktoré už netreba používať, zostáva najistejším riešením jeho odborná alebo fyzická likvidácia. Predaj zariadenia by sa mal uskutočniť až vtedy, keď je používateľ presvedčený, že na ňom nezostal účet, pamäťová karta ani obnoviteľný osobný obsah. Keďže šikovnosť niektorých špekulantov sa môže pohybovať na dobrej úrovni, ak nemáte záruku, že dané zariadenie nemôže byť obnovené a neobsahuje nič súkromné, zariadenie neposúvajte od seba. Ostatne, kniha Temná stránka slovenského internetu túto problematiku približuje.