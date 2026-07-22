Vychádza česká hra Scarlet Deer Inn. Vyšívané postavy aj slovenská hudba

Česká nezávislá herná scéna prichádza s titulom, ktorý púta pozornosť nielen temným príbehom zo sveta inšpirovaného stredovekom a slovanskou ľudovou kultúrou. Hra Scarlet Deer Inn, ktorá vychádza dnes – teda 21. júla 2026 na platforme Steam, využíva nezvyčajnú kombináciu ručne maľovaných prostredí a postáv vytvorených pomocou skutočných výšiviek. Českú hru navyše sprevádza aj slovenská hudba. Zaznie v nej päť skladieb skupiny Strigôň. Ak brázdite Steam a ponuku najnovších titulov, môže pri tomto nádejnom titule odrazu prekvapiť, že vám v traileri zaznie slovenská hudba. Ako keď sa vo filme Spiderman: Far from Home, rozozvuční Marcela Laiferová a skladba Slnko. V tomto prípade je však vývojársky tím z Čiech, ale o hudbu prejavil záujem od slovenských hudobníkov. Krásna spolupráca.
Podľa dátumu v USA (21. júla je v USA neskôr ako u nás) nabehne do predaja herná novinka až počas dňa. V ponuke na: https://store.steampowered.com/app/1553260/Scarlet_Deer_Inn/
Obyčajná žena v temnom stredovekom príbehu
Scarlet Deer Inn je príbehová dobrodružná plošinovka odohrávajúca sa vo svete pripomínajúcom stredovekú strednú Európu. Tvorcovia ju charakterizujú ako vyšívaný temný stredoveký ľudový príbeh. Zdanlivo pokojný život na dedine sa v ňom skladá z každodenných povinností, susedských rozhovorov a obyčajných starostí. Pod týmto pokojným povrchom sa však ukrývajú znepokojivé tajomstvá.
Hlavnou postavou je Elise, matka dvoch detí, o ktorej sa nespievajú hrdinské piesne a nevznikajú veľkolepé legendy. Je to obyčajná žena, ktorú okolnosti prinútia opustiť známe prostredie, preskúmať neobvyklé miesta a čeliť temným i desivým situáciám. Práve kontrast medzi nenápadnou hrdinkou, pôvabnou krajinou a postupne odhaľovanou hrozbou má byť jedným zo základných prvkov hry. Stretáva pritom ľudí, zažíva situácie a vidí miesta, ktoré napriek inej dobe poznáme a sú nám známe. Veď ak hra pochádza z ČR, je takmer akoby „naša“ a stále hovorí našim jazykom, aj keď nie doslova po slovensky.
Žánrovo ide o dobrodružnú hru s plošinovkovými a prieskumnými prvkami. Hráči budú objavovať okolie, hľadať skryté cesty a skracovať si nimi ďalší postup. Prostredie je inšpirované slovanským folklórom, stredovekými príbehmi a ľudovými predstavami o tajomných či nebezpečných miestach.
Pohyb postáv vznikol pomocou ihly a nite
Najvýraznejšou črtou Scarlet Deer Inn je jej výtvarné spracovanie. Nejde iba o počítačový filter, ktorý má napodobňovať látku alebo vyšívaný obraz. Jednotlivé animačné fázy postáv skutočne vznikali ako fyzické výšivky. Tvorcovia ich následne previedli do digitálnej podoby a spojili do plynulého pohybu. Každý krok, gesto či pohyb postavy tak vychádza z reálne vyšitého obrazového podkladu. Výšivky dopĺňajú ručne maľované pozadia, vďaka čomu hra pripomína oživenú ilustrovanú knihu alebo textilný obraz. Ide o veľmi neobvyklý animačný postup, ktorý hre dodáva viditeľnú štruktúru látky, nití a drobných nedokonalostí ručnej práce.
Prívetivý výtvarný štýl môže pomýliť. Nejde o hru pre deti. Alebo lepšie povedané, Scarlet Deer Inn nie je určená výhradne deťom ani hráčom hľadajúcim pokojnú rozprávku. Autori upozorňujú na desivé prostredia a dospelé témy súvisiace s násilím, smrťou a stratou dieťaťa. V hre sa objavuje aj štylizované zobrazenie krvi.
V českej hre zaznie päť slovenských skladieb od skupiny Strigôň
Dôležitou súčasťou atmosféry je ľudová, respektíve dobová hudba inšpirovaná stredovekom a hraná na tradičných nástrojoch. Podľa informácie priamo od autorky hry sa v Scarlet Deer Inn nachádza päť skladieb slovenskej skupiny Strigôň. Jednou z nich je skladba Nevernica, ktorú možno počuť aj v upútavke na hru.
Strigôň sa objavuje aj medzi hlavnými interpretmi pripravovaného oficiálneho soundtracku. Ten je v ponuke v predajni Xzone.sk ako špeciálny produkt v podobe LP, hoci k dispozícii je aj digitálna verzia ako DLC na steame. Ten má obsahovať šestnásť skladieb a okrem slovenskej skupiny sa na ňom podieľajú Sukuba Ensemble a Lukáš Navrátil. V zozname sa nachádzajú napríklad skladby Nevernica, Koliesko, Čo Ta Robí, Kolovrátok či Svetlonoš.
Zapojenie slovenských hudobníkov vytvára zaujímavé prepojenie českej nezávislej hry so slovenskou folkovou scénou. Hudba tu nemá pôsobiť iba ako nenápadný sprievod, ale ako prirodzená súčasť sveta dedín, mlynov, hradov, starých príbehov a ľudových povier. Máme radosť.
Za hrou stojí manželská dvojica zo Znojma
Scarlet Deer Inn vytvorilo české štúdio Attu Games, ktoré tvoria manželia Eva Navrátilová a Lukáš Navrátil. Eva sa na hre podieľala ako autorka príbehu a dizajnérka, Lukáš mal na starosti programovanie, výtvarnú stránku, dizajn a animácie. Malý rodinný tím sídli v Znojme a v minulosti vytvoril napríklad hru Feudal Alloy.
Hra vychádza 21. júla 2026 pre počítače prostredníctvom služby Steam. Na Steame sú ako vydavatelia uvedené spoločnosti Attu Games a Aurakenn Games. Verzie pre konzoly Nintendo Switch a Xbox majú nasledovať neskôr, ich presný dátum vydania však zatiaľ oznámený nebol.