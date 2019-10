Prečo slávime Mikuláša či Vianoce o deň skôr? A čo je to "predvečer"?

Od prvých rokov života sa stretávame s Vianocami aj Mikulášom. Obe kalendárne udalosti sú pre rodičov malých detí veľkou vecou, veď atmosféra a všetky magické úkony, tradície a podobne, sa vykonávajú už po stáročia. Pri mnohých prvkov už ani nepoznáme pôvodný význam a záhadou pre nás častokrát je aj načasovanie niektorých úkonov, ktoré sú s uctievaním, či pripomínaním sviatku spojené. Na prvý pohľad nedáva logiku fakt, prečo oslavujeme Svätého Mikuláša 5. decembra, keď v kresťanskom kalendári mu pripadol 6. december. Alebo prečo sú Vianoce v skutočnosti 25. decembra, kým u nás Vianoce slávime hlavne 24. decembra… Dôvodom je slovo “predvečer“, ktoré možno mnohí poznajú, ale jeho pravý význam už takmer zanikol.

Deň sa začína západom Slnka. To znamená…

V dávnej minulosti, ešte za čias Keltov, Slovanov, ale taktiež aj v židovskej kultúre v rozsiahlej oblasti vo východnom Stredomorí, znamenal západ Slnka zánik dňa. Deň prehral so západom Slnka svoju nadvládu nad nocou a ňou začína nový deň. Z mytologického hľadiska sa opakuje pravidelný boj, kedy nad svetom získala kontrolu temnota. Ak teda deň začínal večerom predošlého dňa, ako by sme to chápali dnes, aj slávnosti oslavované v konkrétny deň tak začínali deň predtým po západe Slnka. Pojem “predvečer” aj dnes používame najmä vtedy, ak chceme vyjadriť konanie “večer pred dňom o ktorom je reč”.

Oslavy dňa Svätého Mikuláša, patróna detí

To zároveň znamená dôvod, prečo sa od čias príchodu kresťanstva a zavedenia sviatkov používalo chápanie oslavovaných dní pred daným dňom. Dátum v chápaní, v akom ho používame dnes bol dokonca niekoľko storočí používaný súčasne s pôvodnými zvyklosťami, ktoré počítali s dňom začínajúcim večerom toho predošlého. To je dôvod, pre ktorý oslavujeme Mikuláša večer, len čo zapadne Slnko. Aj napriek tomu, že 6. decembra sa deti v škole môžu pochváliť, čo dostali na Mikuláša 5. decembra, kedy má v skutočnosti meniny Oto.

Vianoce u nás a v Amerike inak

Podobne je to s Vianocami. Tie sa dodnes v mnohých kultúrach oslavujú 25. decembra. Aj preto si deti v USA nachádzajú darčeky až 25. decembra, pretože ich kultúra nepočítala s takou zvláštnosťou, ako deň začínajúci večerom predošlého dňa. U nás je deň 24. decembra nazývaný Štedrým dňom, nie sviatkom vianočným. Je dňom, kedy sa obdarúvame, no kresťanský význam má deň 25. decembra. Na Štedrý deň je v rámci menín ešte určený deň podľa biblických prvých ľudí Adam a Eva. No už 25. decembra prichádza zvláštnosť, kedy nie je historicky priradený žiadny svätec a deň sa nazýva Prvým sviatkom vianočným.

Halloween je na tom rovnako už od nepamäti

Nakoniec, čo je v predvečer Sviatku všetkých svätých? Večerné párty v štýle zombie, upírov a bosoriek. V skutočnosti ide o oslavu 1. novembra, pretože ten podľa dávnych tradícií jednoducho začal deň pred. V momente, keď 31. októbra zapadne Slnko, pre staré kultúry prišiel čas, kedy mohli naši predkovia lákať mŕtve duše svetlom sviečok, aby našli cestu… Halloween, ktorý má síce americký názov a vidíme ho v amerických filmoch, no v skutočnosti je to keltský zvyk a vychádza z tradícií, ktoré sme mali aj v našich končinách. Že ich príchod kresťanstva potlačil ale neznamená, že ide o modernú americkú zhýralosť, ako sa môže zdať pre vlastné neuvedomovanie si našej vlastnej histórie. Halloween do USA dostali írsky vysťahovalci. Veď vďaka obyvateľom britských ostrovov zostalo zachovaných mnoho prvkov pôvodnej keltskej kultúry, ktorá u nás zanikla, či skôr splynula.

