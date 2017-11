Zaujímavosti a fakty o halloweene: Halloween ako ho asi nepoznáte

Aj keď všetci dobre vieme, že Halloween nie je na Slovensku takým populárnym a dôležitým sviatkom ako napríklad v Amerike, posledné roky začal mať čoraz viac priaznivcov aj tu u nás. Je pravda, že Halloween je keltský zvyk, ktorý mal u nás históriu skôr ako kresťanstvo, keďže oslavy mŕtvych boli u nás bežné. Dnes to síce oslavujeme, ale nie s takým významom ako to bolo kedysi vo zvyku.

Avšak vie niekto z nás ako by sa mal správne oslavovať tento sviatok? Mnohých pravdepodobne prekvapia fakty o Halloweene, keďže ho na Slovensku oslavujeme v podstate len dekorovaním bytu, oblečením sa do masiek a zabávaním sa v kluboch. No má to byť naozaj tak?

Tanec za cukríky

Poznáme tradíciu chodenia od jedných dverí ku druhým, kedy sú deti oblečené v maskách a ľudí prosia o sladkosti či peniaze. Tento zvyk je spojený s Halloweenom od začiatku, avšak ako roky plynuli, ľudia si ho trošku “upravili”. Pôvodne sa nehovorili len milé slová domácim v maskách, ale deti mali aj zatancovať či zaspievať aby získali sladkosti.

Halloween ako Kapustová noc

Niektorí Angličania môžu poznať Halloween aj pod týmto alternatívnym názvom, ktorý Angličania vymysleli v posledných rokoch. Spája sa s čudným zvykom, kedy ľudia dávajú skysnutú, pokazenú zeleninu pred dvere svojho suseda. Nikto nevie komu, a ani prečo mu to napadlo, ale aj tak to viacero Angličanov berie ako zvyk, ktorý treba plniť.

Rozpočet na kostýmy

Ameriku môžeme spájať s vetou: ,,My rozpočet nemáme. Minieme toľko, aby bol každý spokojný”. To sú jednoducho Američania, králi vyhadzovania peňazí za veci, ktoré by nám ani nenapadli. Tak to je aj na Halloween. Každé dieťa sa teší len na jedno, výber kostýmu. Samozrejme, rodičia im doprajú čokoľvek len aby ich deti boli šťastné. Práve kvôli tomu sa nemôžeme čudovať, že v roku 2014 minuli rodičia v Amerike viac ako 2,8 miliardy dolárov na kostýmy svojich detí. Opäť sa to nedá pochopiť, treba to brať ako fakt.

Komerčný sviatok

Okrem maľovania masiek na tváre, obliekania sa do kostýmov či výzdoby svojho domu, je Halloween veľkým biznisom pre podnikateľov. Keďže ľudia kúpia všetko, a keď hovorím všetko tak myslím úplne všetko, čo má niečo spoločné s Halloweenom, a sú schopní to kúpiť aj tri mesiace vopred, pre podnikateľov je to úžasná príležitosť. Čiže to, že Halloween sa stal v Amerike druhým najväčším komerčným sviatkom hneď po Vianociach je zjavne zrejmé. Američania minú 7 miliárd dolárov len na veci na Halloween. Táto štatistika vyšla v roku 2015, čiže je možné predpokladať, že do roku 2017 sa zvýšila minimálne o pol miliardy dolárov.

Zákaz pre tínedžerov

V roku 2010 sa mestečko Belleville v Illinois rozhodlo zakázať chodiť tínedžerom starším ako 12 rokov počas Halloweena od jedných dverí ku druhým v záujme získať sladkosti. Ak by porušili tento zákon, mohli by dostať pokutu 100 až 1000 dolárov len za to, že aj oni by chceli dostať sladkosti. Zvláštny svet. (zdroj: womansday.com)

Predpovedanie budúcnosti

Halloween je aj o pečení koláčov a ich dekorovaní na strašidelné pavúkové koláče. Avšak okrem obyčajných ingrediencií tam ľudia pripečú aj niečo iné. Sú to rôzne papieriky či veci, ktoré majú istý význam, a podľa toho do akého koláča zahryzneš, takú budeš mať budúcnosť. Ľudia to neberú na ľahkú váhu, takže zahryznúť si do nesprávneho koláča je u nich ako pre deti zistiť, že Ježiško neexistuje.

Čítali ste to aj vy s vypúlenými očami a otvorenými ústami? Predpokladáme, že málokto vedel niektoré “zákulisné” informácie o sviatku Halloween, a že ste si váš mozog naplnili ďalšími novými informáciami, ktorými môžete ohúriť svojich priateľov či rodinu. Pekný a strašidelný Halloween všetkým!