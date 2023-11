Stonehenge: staroveká záhadná pamiatka stále fascinuje aj pletie

Stonehenge, ikonická prastará stavba nachádzajúca sa v okrese Wiltshire na juhu Anglicka, je pre Britské ostrovy najznámejšou zo starovekých lokalít, či stavieb. Fascinuje jej vek, neznámy účel, aj pozadie spojené s jej vznikom a funkciou. Tiež ide o jednu z najslávnejších archeologických lokalít sveta. Často používanú ako symbol celej rozsiahlej skupiny starovekých stavieb celej ľudskej populácie. Stavba postavená pred viac ako 4000 rokmi z kamenných blokoch zachovaných dodnes fascinuje a stále neznižuje počet otázok vedcov, historikov a návštevníkov z celého sveta.

Vznik a pôvod stavby

Stonehenge je komplex zložený z obrovských kameňov, známych ako megality. Starobylé kamene tvoria kruh, aj vnútornú konštrukciu. Obnoviť mnohé z nich nemožno pre nejasnosť polohy a ťažkú manipuláciu. Zaujímavá je aj kruhová priekopa okolo tejto stavby.

Niektoré z kameňov sú vztýčené v podobe vertikálnych menhirov. Tieto kamene, niektoré z nich vážiace až niekoľko ton, boli pravdepodobne prevezené na miesto zo vzdialených lokalít. To je podstatnou záhadou, pretože lokality, ktoré by zodpovedali zložením hornín, vôbec nie sú blízko. Vzniká tak množstvo otázok spojených so snahou vysvetliť, ako sa vôbec tak ťažké bloky dostali do tejto čistej, takmer rovinatej časti ostrovov. Ak kamene pochádzajú z miest vzdialených aj 300 kilometrov, je to niečo neuveriteľné.

Astronomický význam

Dôležitým aspektom Stonehenge je jeho spojenie s astronomickými javmi. Niektoré prvky stavby boli navrhnuté tak, aby boli v určitých vzťahoch so slnkom a mesiacom. S dôrazom na slnovraty a iné dôležité astrálne udalosti. Toto viedlo k teóriám, že Stonehenge mohlo slúžiť ako nejaký druh astronomického kalendára alebo miesta pre rituály spojené so slnkom a mesiacom. Nešlo by tak o ojedinelosť, pretože starodávne kultúry vnímali javy okolo seba, samotné slnko, či hviezdy za prepojenie s nadprirodzenom, náboženstvom, a tomu podriaďovali aj osobný, či politický život.

Pre spojenie so slnovratom, či Mesiacom je Stonehange vyhľadávané aj vyznávačmi keltskej kultúry, nadšencov histórie, pôvodnej predkresťanskej kultúry. Práve cez významné astrologické udalosti sa stáva Stonehenge miestom stretnutí. Západy slnka lákajú fotografov a nemenej láka Stonehenge aj odborníkov rôznych vedných disciplín. Kvôli vlastným publikáciám, novým výskumom, ale aj pre „povinnú zastávku“ na zozname navštívených miest.

Účel a význam

Hoci presný účel Stonehenge zostáva nejasný, je obecne prijímané, že to bolo miesto s veľkou duchovným alebo rituálnym významom. Môže byť spojené s pohrebiskom, slúžiť ako miesto na zhromažďovanie pre komunity alebo zohrávať úlohu v náboženských a kultových ceremóniách. Od jeho vzniku nás delí neuveriteľných 4 000 rokov. Zachované zostalo len preto, že ho postavili z kameňov. Všetka ostatná architektúra z dreva, slamy, hliny a menších kamenných bokov mohla zaniknúť. Zanikli mnohé pominuteľné historické zdroje, ktoré mohli napovedať viac o význame miesta. Zaručené informácie o účeloch miesta tak dosiaľ neexistujú.

Stonehenge zostáva záhadou, ktorá trvá tisícky rokov. Záhadou bola aj pre Rimanov, ktorí mohli Stonehenge mylne považovať za dielo aktuálnych národov (v čase ich invázie na ostrovy). Stále sa objavujú nové výskumy, ktoré pridávajú ďalšie informácie k tomu, čo vieme o tomto starodávnom mieste, ale mnoho tajomstiev stále ostáva nejasných. Jeho astronomické spojenie a účel stále vyvolávajú diskusie a prispievajú k záujmu o toto jedinečné a enigmatické miesto v ľudskej histórii.

Stonehenge v kultúre

Je súčasťou miestneho turizmu. Miesto tak nemá núdzu o návštevníkov. Stalo sa neoddeliteľnou súčasťou kultúry a identity južného Anglicka. Okrem turizmu sa stala symbolom regiónu a jeho histórie, a je často vnímaná ako duchovné alebo historické centrum. Je dôležitým symbolom pre všetkých, ktorí sa vracajú k pôvodným kultúrnym hodnotám, a zostáva unikátnym starovekým dielom, ktorý fascinuje stále odborníkov z celého sveta.,

Objavuje sa vo filme „This Is Spinal Tap“, kde je parodicky vnímaný ako monumentálny symbol rockovej hudby a scéna je komicky prehnaná. Ďalšie filmy ako „Transformers: The Last Knight“ ho tiež zobrazujú v kontexte tajomstva. Tam je význam Stonehenge vysvetlený ako súčasť prehistorického prepojenia na starých návštevníkov z kozmu. Skupina Ylvis obsiahla Stonehenge do svojho videoklipu k rovnomennej piesni. Na Stonehenge pritom naráža aj viacero ďalších skladieb, prevažne rockových, v rôznych známych, či viac menej známych kapelách z ostrovov.

Teórie a konšpiračné teórie

To, čo človek nedokáže jednoznačne vysvetliť a ešte dlho potom potvrdiť, je takmer vždy stredobodom záujmu tých, ktorí si pozadie a účel radi vymyslia. Konšpiračné teórie sú často vykonšpirované na pocitoch a vlastnom presvedčení. Taktiež záujme priniesť vysvetlenie a podpísať sa pod neho, aj za predpokladu, že mu samotný autor neverí. Autorstvo myšlienky však časom zanikne, no hlúposť zostane v zoznamoch konšpirácií uvedená na dlho. Možno dokonca navždy.

Vraj delo mimozemšťanov

Obľúbená teória v dezinformačnej scéne je vysvetlenie, že za postavenie stavby môže mimozemská civilizácia. Stavba mohla byť realizovaná pomocou pokročilých technológií. Prečo však nepoužila na stavbu tieto pokročilé technológie, ale primitívny stavebný materiál, to už jasné nie je. Teória však vychádza z pomerne opodstatnených otázok. Ako napríklad:

Ako sa také obrovské kamene dostali na miesto? Ako boli zdvihnuté a presne umiestnené práve sem?

Pokročilejšia astronómia, než si myslíme

Neraz sa vysvetlenie Stonehenge uberá aj správnym smerom. Má slúžiť ako observatórium na sledovanie nočnej oblohy. Tomu by nasvedčovalo viacero indícií, aj poloha a priechodnosť svetla cez určité časti stavby. Avšak táto teória zachádza aj ďalej. Tvrdí niečo o kalendároch, výpočtoch alebo dokonca primitívnych ďalekohľadoch. Tie sa však nezachovali a ani neexistuje zmienka, že by nejaké v tej dobe boli. Jeho autori by ho museli veľmi dôkladne utajiť a vývoj vedomostí a vzdelanosti by museli značne skrotiť, aby sa neskôr Rimania mohli stretnúť s národom Piktov. Nestretli totiž vzdelancov s meracími prístrojmi a prenosnými ďalekohľadmi.

Duchovný a kultový účel

To, že bol Stonehenge kultovým, alebo duchovným miestom, je nám jasné. Ak by aj nebol, dnes ním je. A to výrazne. Ak však hovoríme o dávnej minulosti a pôvodných účeloch, teórie sa opierajú o veľkosť a význam tohto miesta. Jeho trvácnosť a časovú, č silovú investíciu do jej vytvorenia. Na to, aby bolo možné také miesto vybudovať, si to žiadalo množstvo ľudí, mimoriadnu silu, čas a prostriedky.

Na to, aby bol ľud ochotný vykonať tak zásadnú prácu, je nevyhnutné aby šlo o miesto mimoriadne dôležité. Takým mohlo byť len miesto, ktoré súviselo s náboženstvom, vierou v posmrtný život, odčinenie chýb, alebo snaha dopriať vlastnému národu bezpečie, mier, budúcnosť. Duchovný a politický účel stavby tak prichádza do úvahy najviac. Konšpiračné teórie, ktoré nemajú odborníci podložené, hovorí o mieste obetnom, alebo mieste rituálnych vrážd.

Prepojenia na iné miesta

Obľúbenou konšpiračnou teóriou, no medzi odborníkmi občas prepieranou aj ako klasickou teóriou je predstava viacerých miest ako bolo toto. Kým Stonehenge mohlo pretrvať, iné mohli zaniknúť. Ešte zaujímavejšou teóriou je možná existencia ďalších miest na planéte, ktoré mohli byť nejako prepojené. Ďalší popis by však v takom prípade sedel skôr na sci-fi. Ak by bol Stonehenge súčasťou siete podobných miest, potom možno aj pozostatok toho v slovenskom Holíči mohol mať pokojne súvis.