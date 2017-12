Kto a prečo uvidí večer Zlaté prasiatko? Prečo vznikla tradícia - ZN.SK

Aj vás doma lákali na Zlaté prasiatko? Bájnu postavičku Vianoc, o ktorej sme veľa počuli, ale nie každý mal možnosť ju vidieť? Vianoce si spájame s množstvom tradícií. Hoci v minulosti boli významnejšie a slávenejšie sviatky tie veľkonočné, Vianoce sa za posledných sto rokov stali úspešné u detí. A tam kde je detská radosť, tam je radosť celého sveta. Darčeky, hojnosť, sneh a mnoho symbolov spojených s Vianocami teda priniesli úspech Vianociam. Medzi tým všetkým čo za posledných sto rokov na Slovensko dorazilo, boli stromčeky, darčeky a aj mnoho inovácií. Do vtedy si Vianoce spájali hlavne s pôstom. Deň 24. december bol totiž deň pôstu, čiže nejedenia. Jesť mohli len chorí a starší ľudia, ktorí však i tak pôst veľa krát dodržiavali. Pôst sa samozrejme netýkal malých detí.

Zlaté prasiatko a jeho vznik

Drak by detí vystrašil, čarodejnica by nedávala logiku, no to, čo všetky deti poznali, boli bežné prasiatka z chlievika a nepôsobili by ani strašidelne, ani podradne. Prasiatko videl kdekto, ale zlaté? Nevedno prečo presne práve ošípaná, ale nakoniec každé dieťa bolo vždy zvedavé na to, ako zlaté prasiatko vyzerá. Vzniklo vďaka vynaliezavým rodičom nevedno kedy, jednoducho preto, aby deti motivovali udržať pôst.

Slávna reklama na Kofolu týmto tradičným dodržiavaním „Celý deň nepapať“ zapôsobila práve tým, čo všetci veľmi dobre poznali. Zlaté prasiatko sa totiž ukáže len naozaj deťom, ktoré naozaj vydržali. V Československu bol 24. december dňom štedrej večere a pri stole tak bolo nutné, respektíve sa očakávalo, aby bolo zjedené všetko.

V panelákoch si mnohí ešte pamätáme výjazdy na balkón pred štedrovečerným zasadnutím k stolu. Hľadali sme zlaté prasiatko, kto ho prvý uvidí niekde na oblohe, alebo niekde na chodníkoch. Žiaľ, pre tradičný vzťah k alkoholu však máme mnohí prasiatka doma, len im chýba tá presná očakávaná farba. Vzniká tak však trpká irónia, keď deti naozaj očakávajú zlaté a pomaly sa priamo pri nich tvorí ružové až červené prasiatko v košeli, papučiach a nohaviciach priamo pri vedľa nich.