Zaujímavosti, fakty a kuriozity zo sveta komerčných značiek a obchodu

Aj komerčné značky vedia byť zaujímavé svojou históriou, či pobaviť pôvodom svojich názvov. Pri hľadaní kuriozít môžeme stráviť aj niekoľko dní a vždy sa nám podarí objaviť niečo mimoriadne a zaujímavé. To, s čím sa môžete stretávať na našich stránkach, či na niektorých našich predošlých projektoch, sme však zhrnuli do jedného zaujímavého článku. Veríme, že mnohé z faktov vás prekvapia, potešia, či dokonca pobavia. Tak napríklad…

Názov ADIDAS

Názov odevnej značky Adidas pochádza zo skratky nemeckého zakladateľa Adolfa Dasslera. Volali ho Adi, aj preto Adi Dassler, neskôr Adidas. Puma napríklad vznikla neskôr odlúčením výroby Adiho brata. Obe značky sa krátko po osamostatnení vydali na ostrý súboj a neváhali sa vrhať do nákladných spoluprác so športovcami. Práve Adidas a Puma dali základ tomu, ako funguje sponzoring a biznis s obliekaním športovcov (hoci primárne a pôvodne šlo hlavne o obúvanie).

Mekáč a horúci pes

McDonald’s pôvodne v menu začínal s hotdogami, hamburgery prišli až neskôr.

Tajomstvo názvu a vzhľadu Coca Coly

Coca Cola svoj názov získala vďaka výťažkom z listov koky a z kolového orieška, pričom K vymenili za C kvôli lepšiemu vzhľadu názvu. Mimochodom, prvé fľaše sa predávali v lekárni ako liek a tvar fľaše zámerne od počiatku pripomínal tvary a krivky ženského tela. Mimochodom, vedeli ste, že Santa Claus je vynález Coca Coly? A to existujú dnes aj dospelí, ktorí veria na tučného pána v červenom obleku s bielou bradou.

Tajomstvo zloženia Coca Coly

Coca Cola, spoločnosť známa svojim červeným logom, červeným diskom a tvarom fliaš, je svetovo najznámejšia značka. Poznajú ju dokonca aj v odľahlých kmeňoch Afriky a nie je to len pre film Bohovia sa museli zblázniť. Zaujímavosťou je, že ingrediencie sirupu si uchováva americká firma a do sveta distribuuje len vysoký koncentrát, ktorý sa vo svete ďalej pretvára na presne rovnakú Coca Colu. Receptúra je prísne strážená a pozná ju len pár ľudí na svete.

Happy Birthday mr. President

Na slávnu skladbu Happy Birthday má oficiálne autorské práva spoločnosť Warner Music. Čisto teoreticky, vždy keď skladbu spievate, je možné hovoriť o povinnosti platiť úhradu a autorské poplatky práve Warneru. Po pravde, nikto im to nenahlasuje. Bolo by to šialenstvo.

Názov IKEA

Názov najslávnejšieho predajcu nábytku a domácich potrieb, respektíve jednej znajslávnejších švédskych značiek – IKEA, vznikol ako akronym od Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Čo to vlastne znamená? Ingvar Kamprad je meno mladíka, ktorý vyrastal na farme Elmtaryd v dedinke Agunnaryd. Ten založil najskôr malú firmičku so zápalkami a písacími potrebami a postupne začal predávať nábytok, skladací nábytok…

Nintendo nezačalo televíznymi hrami

Nintendo mnoho rokov vnímame ako priekopníka v oblasti televíznych, respektíve počítačových a konzolových hier. Málokto si dnes ale vybaví fakt, že začínali s kartovými a stolovými hrami.

Marlboro man

Muž v kovbojskom klobúku a rifľovom odeve pasáka kráv sediaceho na koni, si vybavia najmä tí starší. Kým bola tolerovaná reklama na tabakové výrobky, objavoval sa bežne na reklamách a novinových stánkoch ako bežná súčasť svetelnej reklamy, či plagátov. Najskôr na rakovinu pľúc zomrel Marlboro man David Millar a po ňom David McLean.

Posledným, ktorý postavu z reklamy stvárnil, bol bol Eric Lawson. Ten zomrel v roku 2014 na následky zhoršeného stavu ochorenia pľúcnej ventilácia.Pozor, obrázkom nerobíme reklamu tabakovým výrobkom, no je adekvátnym ak o ňom hovoríme. A to ešte aj v negatívach…

Starbucks a starostlivosť o zamestnancov

Značka Starbucks má údajne vyššie náklady na poistenie svojich zamestnancov a zdravotné benefity spojené s poistením v rámci USA, než pri nákupe samotnej kávy. Značke Starbucks sa venujeme aj prehľadom jej histórie v samostatnom článku. Značka sa objavuje nejaký čas už aj na Slovensku.

Prečo je Facebook modrý

Hovorí sa, že Facebook využíva prevažne modrú farbu preto, že Mark Zuckerberg má problém rozoznávať červenú a zelenú farbu. Je totiž jeden z mnohých, ktorí pre poruchu sietnice nedokážu rozoznávať, či vidia zelenú, alebo červenú farbu. Tie sú totiž napríklad aj v čiernobielom filme takmer absolútne rovnaké. Mimochodom, viete, čo sa stane, ak dáte ha facebook.com/ číslicu 4?

Wallmart vedie

Wallmart je najnavštevovanejším obchodom v USA. Štatistiky v USA, ako aj Forbes uvádzajú, že jedna tretina americkej populácie nakupuje v tejto predajni.

Victoria’s Secret kraľuje

Najsledovanejšou značkou na Instagrame? Niekoľko rokov si toto prvenstvo držala značka Victoria’s Secret. No časy sa menia a niekoľko značiek ju už dobieha.

Názov pre značku traktorov ZETOR

Traktor Zetor bol za Československa obľúbenou značkou a mnohí na ňu nedali dopustiť. Nie každý však vie, že názov Zetor pochádza z čias, keď výrobné haly boli orientované na zbrojársky priemysel a zásobovali fronty počas II. svetovej vojny. Po obsadení Čiech Nemeckom práve zásobovali nacistickú armádu a bolo jedno, či chcela, alebo nie.

Zbrojovka Brno, nesúca svoje charakteristické písmeno Z v logu v kruhu po vojne musela prejsť na výrobu toho, čo potrebovala krajina. Potrebovala nasýtiť hladujúci ľud a rozmach poľnohospodárstva a využívanie pôdy na nasýtenie krajiny potreboval ťažkú techniku. Písmeno ZET sa skombinovalo s pojmom, ktorý sa už udomácnil ako „traktor“ a vznikol „Zetor“. Historické kúsky Zetorov si môžete pozrieť v expozícií historických traktorov a techniky na Salaši Krajinka pri Ružomberku.

Skupina Volkswagen

Skupina Volkswagen je vlastníkom zároveň niekoľkých jej pôvodne konkurenčných značiek. Napríklad Škoda, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Audi, Ducati, alebo Porsche.

Názov švajčiarskeho nožíka

Názov najslávnejšieho výrobcu švajčiarskych vreckových nožíkov Victorinox má milý pôvod. Zakladateľ si ním chcel uctiť svoju matku, ktorej meno bolo Viktória. Keď už sme pri nožoch, viaže sa k nim viacero zaujímavostí. Napríklad aj tá, že sa stali súčasťou armád niekoľkých štátov sveta pre svoju spoľahlivosť a jeden z nich vlastnil aj seriálový MacGywer.

Názov Apple

Názov Apple nemal žiadne extrémne zaujímavé pozadie. Nejde ani o skratku, ale presne to ovocie, ktoré charakterizuje. Jednoducho Steve Jobs chcel, aby značka niesla obyčajný názov a nakoniec jedinečný. Pôvodne značka používala nahryznuté jablko farebné v horizontálnych pruhoch. Neskôr sa menilo do striebornej, či jednofarbenej polohy. Dnes je obchodmi pri kúpe MacBookov pridávaná aj nálepka, ktorú si hrdí majiteľa radi dávajú na auto.

Neodpustíme si jeden vtip. Viete ako spoznáte majiteľa iPhonu medzi majiteľmi rôznych značiek? Jednoducho. Povie vám to sám.

Najpredávanejší suvenír v Disneylande

Najpredávanejším suvenírom v Disneyworlde, ktorý sa objavuje na fotografiách z pobytov na sociálnych sieťach aj v rebríčkoch stánkov, sú čiapky s ušami Mickeyho Mousa. Ťažko povedať, koľko miliónov sa ich už po svete predalo.

Haribo a pôvod názvu značky

Názov značky HARIBO vznikol ako akronym mena zakladateľa Hansa Riegela a mesta Bonn. Ha-Ri-Bo. Značka sa preslávila najmä ako výrobca gumových medvedíkov, ktoré poznajú ľudia takmer na celom svete.Viac o histórii gumového macíka sa dočítate v samostatnom článku.

Pepsi

Pepsi odvodil svoj názov od enzýmu s názvom Pepsín. Názov pepsínu nebol odvodený od Pepsi, ako sa môže zdať.

iPad a iPhone používa svoju konkurenciu

Aká irónia, že slávny iPhone na to, aby fungoval a bol jednotkou na trhu, potrebuje súčiastky z konkurenčných zariadení. Displeje im vytvára Samsung a vo vnútri nájdete mnoho súčiastok značiek zhodných s výrobcami pre Android.

Názov pre Carrefour

Známa francúzska sieť predajní s potravinami sa objavila aj na Slovensku. Tí, čo vedia po francúzsky, si ľahko názov preložia ako križovatka. Nie je to pritom náhoda. Prvá predajňa sa naozaj nachádzala na križovatke a preto ju tak aj mnohí poznali. Keď pre úspech prvej otvorili ďalšie pobočky, zachovali názov, hoci tie už nemuseli stáť na križovatke. Názov jednoducho zostal.

Google, kedysi BackRub

Zvláštne, že Google sa pôvodne volal BackRub a používal logo tvorené ľudskou rukou. Na šťastie, podivný názov zmizol a objavil sa rozširovateľný a zapamätateľný Goooooooooogle.