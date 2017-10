Podprsenka: história podprsenky a móda od počiatku jej zobrazovania

Podprsenka, súčasť ženského odevu, ako ju poznáme dnes, sa objavila len nedávno, hoci podobnosť možnosť nájsť u podprsenky zaznamenanej na maľbách pred pár tisíc rokmi. Od počiatku samotného vyobrazovania žien na maľbách a mozaikách s detailmi ich odevov je možné badať nejaké spôsoby vyniknutia pŕs, avšak len občas je rozpoznateľné, že ide o samostatnú časť odevu.

Najstaršie podprseky v histórii ľudstva

Za celkom najstaršie vyobrazenie podprsenky je možné považovať nástenné maľby minojskej kultúry na ostrove Kréta z pred 3000 rokov, kde žena pri športe má vyobrazenie a odev podobný na plavky. Ochrana a teda aj zahalenie pŕs má pomocou samostatného kusu odevu. Celkom istotne samostatne šité podprsenky sa objavili v Indii v 1. storočí pred Kristom. Veľa krát sa však stretávame s vyobrazovaním žien na náboženských maľbách a sochách s odhalenými prsiami, čo je možné badať ešte niekoľko storočí potom. Stále však priekopníkmi v podprsenkách boli Gréci. Na sochách aj maľbách sa nám zachovalo niekoľko riešení podprsenky. Tú musíme chápať ako nástroj zahalenia, ochrany, ale aj spevnenia pŕs.

Takúto úlohu mali rôzne formy popruhov, ktoré sa v tvare X, alebo len jediným popruhom nasadili cez hruď do kríža, aby podopierali prsníky. Niektoré popruhy odlišných tvarov nemali pod prsiami, ale cez prsia. Prílišné zvýrazňovanie pŕs však malo mať aj zvýšený erotický nádych. Dokonca je možné badať zmienky o odeve vytvoreného z dlhých pásov látky, ktoré zakrývali prsia, pričom neraz je vyobrazený jeden prsník odhalený. Pri niektorých božských vyobrazeniach je diskutabilné, či sa zachytený odev ponáša na korzet len vzhľadom. Pokiaľ by mal rovnakú funkciu, do Grécka by sme datovali aj jeho históriu.

V Starovekom Ríme boli ideálom krásy malé prsia

Veľké prsia boli dôvodom na posmešky a hoci dnes vyvolávajú u niektorých mužov záujem a údiv, v starovekom Ríme boli veľké prsia „za trest“. Boli prvkom skôr dojčiacich žien, alebo príliš pohyblivé prsia prvkom starých žien. Aj preto môžeme badať snahy dievčat o čo najpevnejšie prichytenie prsníkov k telu a zamedzenie ich pohybu. Veľmi jednoduché vyobrazenie podprsenky sa objavili na nástenných maľbách v meste Pompeje, ktoré sa nám zachovalo svojim spôsobom neporušené vďaka pochovaniu mesta pod popolom sopky Vezuv. Vyobrazenie zachytáva ženu pri športovej hre s pásom látky na prsiach a ďalším pásom tvoriacim nohavičky. Podprsenka nemala ramienka a šlo len o horizontálne upevnenie na spôsob “pásu”.

Stredovek

V stredoveku sa správalo k prsiam rôzne. Niekde sa im poskytovala voľnosť, inokedy sa nosievai tesné šaty s podporou pŕs. Zväčša to bol však ten druhý prípad. Na dobových maľbách prsia vynikajú, ako symbol plodnosti a života. Na maliarskych dielach renesančných majstrov, napríklad vyobrazeniach Michelangelovej pôvodnej maľby v Sixtínskej kaplnke, boli všetci nahí a ženy rovnako tak. Bežné však takéto odhaľovanie nebolo, keďže aj cirkev so svojimi prísnymi pravidlami a obmedzeniami v spoločnosti diktovala azda všetko, vrátane módy. O niekoľko desaťročí predsa s Sixtínsku kaplnku nechal jedne z pápežov premaľovať a zahaliť tak nahých ľudí šatami.

Vieme však, že od renesancie sa predsa len darilo ženám prilákať pohľady mužov práve zvýšenou snahou o vyniknutie odhaleného krku a hornej časti hrude bez odhaľovania dekoltu. Nepatrný náznak polohy začiatku pŕs s ich zahaleným priznaním oblých pŕs mohol vyniknúť aj pri malých prsiach.

Postupne sa totiž k moci dostávali korzety, toto obdobie datujeme do 15. storočia. Ich funkciou bolo zoštíhliť pás, zdvihnúť prsia viac do popredia a taktiež priniesť zaujímavý prvok do vtedajšej módy. Korzety sa z nej nevytratili až do I. svetovej vojny a aj potom v určitej podobe pretrvali až dodnes. O Kataríne Medičejskej, manželke francúzskeho kráľa Henricha II. sa hovorí, že zakázala na kráľovskom dvore široký pás a nastolila vládu korzetov. bohatšie dámy si mohli dovoliť železom vystužené, bežná pracujúca trieda používala textilné šnurovacie korzety.

foto: Nález podprsenky dizajnovo blízkej na tú dnešnú, zdroj: medievalists.net

V roku 2008 sa na rakúskom zámku Lengberg podarilo objaviť veľmi staré textilné zvyšky datované do 15. storočia. Výskumníci z Univerzity v Innsbrucku možno ani netušili, čo všetko objavia, keď sa prehrabovali v hromade starého oblečenia. Nie len že našli podprsenku, našli aj nohavičky s hrubou vrstvou, ktorá mohla plniť hygienickú úlohu počas menštruácie.

Klasická podprsenka, ako ju poznáme dnes

Typická podprsenka s ramienkami, ktorá sa nasadzovala ako jediná textilná časť bez sťahovania hrude, sťažovania dýchania a s rovnakou funkciou, akú má dnes, sa objavila až začiatkom minulého storočia. Môžu za to apely zdravotníkov, lekárskych štúdií, ktoré vyvracali vhodnosť korzetov pre bežné aj slávnostné nosenie. Tlak žien, podporený tlakom módneho priemyslu ako takého postupne prichádzal na zmeny v odievaní. Ako je známe z Francúzska, aj Španielska a Anglicka, ženy začali byť viac emancipované, rozšírilo sa bicyklovanie, hra tenisu, badmintonu, prechádzky v parkoch. Ženy bez rozdielu spoločenskej vrstvy, sa chceli viac zabávať a pohybovať. Aj to si vyžiadalo nutné zmeny, veď v korzete nie je možný slobodný pohyb a dýchanie tak slobodné, ako bez neho.

Prvé patenty, ktoré možno považovať za podprsenku vlastnili Henry S. Lesh z Brooklynu už v roku 1859 alebo Luman Chapman z New Jersey z roku 1863. Obaja prišli nezávisle od seba na nápad nahradiť korzet niečím menším a pohodlnejším. S masívnejšou výrobou sa stretávame v prípade dizajnu Olívie Flyntovej z roku 1876. Z roku 1893 pochádza americký patent od Marie Tucekovej, ktorá pre každý prsník vymyslela samostatné vrecko spojené s očkami a háčikmi o kovovú doštičku. Podobný dizajn majú niektoré podprsenky aj dnes.

Prvá moderná podprsenka má podľa časopisu Life pochádzať z roku 1889 od Herminie Cadolle z Francúzska. Svoj vynález nazvala “Korzetová priehlbina” čo len vystihovalo fakt, že rozdelila pôvodný korzet na dve časti a nechala medzi nimi voľný priestor. Až v roku 1905 sa začala horná polovica tohto odevu predávať samostatne, vo Francúzsku už vtedy pod názvom “soutien-gorge”, čo je francúzsky výraz pre podpresnku aj v súčasnosti. Jej rodinná firma zaviedla niekoľko inovácií a keď už bola priekopníkom v podprsenkách, ako ich poznáme dnes, investovala do ďalšieho vývoja a prišla s elastickými materiálmi. Keďže rôzne zdroje považujú rôzne patenty za tie zaručene prvé, je naozaj ťažké sa rozhodnúť a zhodnotiť, ktorý patent bol naozaj prvým pre naozaj modernú podprsenku. Považuje sa zaň aj ten z roku 1889 od Nemky Christine Hardtovej. Prvá sériová výroba pochádza z Nemecka z roku 1913, ale vychádzala z patentu Sigmunda Lindauera.

Mary Phelps Jacobová v roku 1914 dostala vlastný patent na výrobu čisto textilnej podprsenky. V roku 1910 mala len 19 rokov, keď sama riešila problém, kam s prsiami, ak nechce používať bolestivý korzet. Pri príprave na večierok jej korzet vystužený s veľrybou kosťou sploštil obe prsia a spojil do jediného vypuklého tvaru, čo jej vnuklo myšlienku dať každého prsníku vlastné miesto a vyhnúť sa pritom korzetu. Aby zachránila celú situáciu, hneď ešte v ten večer si s pomocou služobníctva zošila dve vreckovky so stuhou a vytvorila si prvú podprsenku. Šiat sa nemienila vzdať už len preto, že sa na večierok práve v nich už dlho tešila. Jej “Backless Brassiere” boli mimoriadne úspešné a patent neskôr predala spoločnosti s prekvapivým názvom Warner Brothers Corse Company.

Dôvodom úpadku korzetu je I. svetová vojna

Nedostatok kovov a orientácia kovovej výroby na zbrojenie, či strojárstvo, zvyšovalo ceny korzetov. Vďaka pomalému príchodu podprseniek sa začali aj dovtedy nepresvedčené ženy orientovať viac na podprsenky a veľké kampane zdravotníkov a marketingu v tlači ešte len podporil ich zdravotný účinok. Korzety boli cielene považované za zlo spôsobujúce mnoho zdravotných ťažkostí.

Foto: korzety sú dnes skôr súčasťou slávnostných kostýmov a svadobných šiat. Pravidelne ich nosia ľudia, ktorých štýl vychádza z historických modelov. Napríklad štýl gotika.

Podprsenka až po súčasnosť

V rokoch 1940 až 1950 sa o rozvoj podprseniek zaslúžil obchodník Frederick Mellinger. Prvú polstrovanú podprsenku priniesol v roku 1947 a o rok neskôr prezentoval prvú push-up podprsenku s názvom “Vychádzajúca hviezda”. Veľmi výstižné. Jeho firma neskôr priniesla ešte viacero noviniek, napríklad tango nohavičky. Rok 1977 sa niesol v znamení prvej športovej podprsenky. Získala názov jogbra a jej autorkami boli Polly Smith a Lisa Lindahlová.

Po spojení s návrhárkou Hindou Millerovou vytvorili prvý prototyp a Lisa s Hindou neskôr spolupracovali na ďalšej výrobe. V rovnakom roku 1977 bola založená aj spoločnosť Victoria’s Secret. Jej zakladateľom bol Roy Raymond zo San Francisca, no neskôr obchod predal. Z roku 1990 pochádza hnusný dizajn, ktorý však v tej dobe patril medzi žiadané. Nezabudnuteľný je na Madonne.

Foto: Športové podprsenky sú dnes trendy, použiteľné aj namiesto trička

V roku 2000 bola prezentovaná najdrahšia podprsenka na svete, vyrobená z ružového saténu a doplnená rubínmi a diamantmi v celkovej hodnote 15 miliónov dolárov. Nosila ju Gisele Bundchen a jej názov bol Red Hot Fantasy Bra.

VIDEO: Victoria’s Secret sa v posledných rokoch pravidelne prezentuje najdrahšími modelmi, v ktorých využíva aj špeciálne látky a drahokamy.

V roku 2009 slovinská spoločnosť Lisca vytvorila prvú podprsenku z pamäťovej peny. Výrobcov je stále mnoho a vznikajú noví, rovnako tak vieme o rozsiahlej škále materiálov a farieb. Nejaký ten ďalší míľnik nás teda môže zastihnúť kedykoľvek.