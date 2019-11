Hotel Granit *** Tatranské zruby je prekvapením, aj o pohodlí

Tatranské zruby, ako mestskú časť Vysokých Tatier sme si vždy predstavovali ako len pár domov a hotel Granit sme donedávna brali ako súčasť Tatier, za akúsi samozrejmosť. Jeho charakteristická výšková budova má už svoju históriu a vôkol nič. Len niekoľko budov, množstvo prírody a zvedavý Bambi, ktorý vás príde pozrieť na parkovisko takmer každé ráno a priláka tak pozornosť všetkých. Nie, nejde o nejaké kódové označenie rozprávkovej bytosti. K hotelu prichádza každé ráno mladý zvedavý jeleň, ktorého obdivuje nejeden návštevník. V noci sa zas občas objaví iný chlpáč, aj keď to vieme len z rozprávania. Sami sme tú česť nemali.

Kúpeľný hotel prístupný cez poukazy

Hotel Granit je však predovšetkým o komforte a liečbe, keďže patrí do siete liečebných ústavov pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Ide o kúpeľný hotel v rámci klimatických kúpeľov. Prístupný aj bežným ľuďom, čiže návštevníkom mimo ministerstvo obrany, ozbrojené sily a pod. Nejde o TMR, čo sa zdá byť pomaly v Tatrách nemožné a možno preto sa o hoteli hovorí menej. Náš najnovší cestovateľský názor je písaný práve po dovolenke, v ktorej sme využili novinku – cestovné poukazy. Nebojíme sa povedať, že nebyť poukazov, jesenná dovolenka by bola oveľa kratšia, alebo žiadna. Môžu tak byť nástrojom motivácie a tiež nástrojom, akým sa dostať na miesta donedávna neznáme. Nie, tento článok nie je zaplatený politikmi, ktorí poukazy zriadili a ani hotelom ;)

Ubytovanie

Hotel ponúka ubytovanie v klasických izbách aj apartmánoch. Tie sú za príplatok. Ubytovanie v apartmánoch svojou úrovňou dosahuje úroveň ubytovania 5 hviezdičkových hotelov v Turecku či v Grécku (materiál, kvalita). Spomínanú úroveň tvorí priestor, nábytkové vybavenie, dizajn nábytku a detaily. Ťažko popísateľný koberec, po ktorom je radosť chodiť bosý a pokojne na ňom dokážete zaspať. Zaujímavé sú umelecké diela, drevorezba, či obrazy na izbách. Súčasťou je aj kuchynka so základným vybavením – pre prípady, že návštevník má len raňajky je naozaj postačujúca. Súčasťou je aj “minibarová” ponuka bez minibaru, aj keď klasická chladnička je súčasťou kuchynky. Apartmán ponúka väčšiu miestnosť opticky delenú závesmi a drevenou konštrukciou, ako aj samostatnú miestnosť – ďalšiu s posteľami. Riešenie pre rodinu s dvoma deťmi, či pre štyroch dospelých. Dve pohovky v obývacej časti vedia byť v prípade núdze tiež priestorom na odpočinok. nezisťovali sme, či je tomu tak aj “oficiálne”.

Foto: 1. pohľad do najväčšej miestnosti, 2. pohľad do vedľajšej samostatnej spálne

Kúpeľňa je samostatnou miestnosťou a toaleta miestnosťou oproti. Úložného priestoru je viac ako je potrebné. V nábytku, ako aj v skriniach s posuvnými dverami. Apartmán je naozaj o komforte. Vaňa je masážna, čo vidí bežne návštevník slovenských hotelov jedine ak vo sne. Dôležité je dodať, že funkčná. Rovnako ako masážna hlava. Sanitárne zariadenie je Hansgrohe a aj obklady v kúpeľni a na toalete patria medzi drahšie. Vzhľadom na našu prax v stavebníctve sa dá hodnotiť práca obkladača na naozaj precíznu. Kvalita v tomto smere dotvára celkový dojem zo zariadenia.

Foto: veľký priestor je rozdelený drevenou konštrukciou a závesmi. Oddeľuje tak manželskú posteľ od časti s televízorom, ale opticky podobný prvok oddeľuje aj jedáleň.

Technické vybavenie

Na prvý pohľad poteší vybavenie izby DVD a VHS prehrávačom. Na pohľad druhý prekvapí, že neexistuje spojenie s televízorom a všetky prístupné ovládače sú nepoužiteľné, alebo bez batérií. LCD televízor lepšieho typu môže mať len manuálne ovládanie, no i tak prekvapí vybavenie troma kanálmi na drobnú káblikovú anténu. Bežne sa stretávame so set-top-boxom alebo vlastným satelitným systémom. Áno, možno namietať, že dovolenka v Tatrách nie je o televízore… Vážne? Čo ak je dovolenka o oddychu a večer o oddychu v pohodlných kreslách pri nejakom tom filme, či ráno pri zapnutej TA3? Každý sme nejakí.

WI-FI je v celom hoteli bezplatné. Pokiaľ je návštevník majiteľom smartfónu, nájde viacero miest, kde bez prepájania rôznych sietí udrží mobil signál bez výpadkov. Spoločenské priestory, chodby aj izby si udržiavajú signál. Prekvapením je však pripojenie pre notebooky. WI-FI pripojenie na notebooku je ťažšie. Niekedy len nepatrne stránky načíta, inokedy vôbec nenájde. Notebook v nájdenej WI-FI s plným signálom si s načítaním stránok neporadí ani jeden meter priamo pod WI-FI routerom na chodbe. Zvláštnosťou je, že stránka Facebook.com, ako akási výnimka, je načítaná rýchlejšie, než akákoľvek iná. Pre redakčnú údržbu sme využili pripojenie v Smokovci, čo však nebolo na škodu, keďže sme našli ďalšie námety na články.

V rámci vybavenia je zaujímavá zrkadlová premietačka v malej zasadačke, ktorá slúži pre školenia, rôzne stretnutia hotelových hostí. Je tiež využívaná aj ako klub pre deti, ak je práve nejaká moderovaná akcia s animátormi. Zariadenie, technika, pootvorená serverovňa na tomto mieste plače po údržbe, či po poriadku. Možno by len stačilo mať systém v tom, kde je čo položené, otvorené, funkčné, či nefunkčné. WiFi v tejto miestnosti žiaľ tiež nie je. Lepší signál je pri konferenčných miestnostiach. V spoločnej hale je priechod na voľne prístupnú terasu k hojdacím závesným kreslám. Napríklad pre chvíľku pohody a relaxu. Vtedy internet nie je potrebný.

Vybavenie pre návštevníka

Hotel pre návštevníkov ponúka viacero parkovacích miest. Viditeľné sú priamo z hotelových izieb, sme tam sa okolo nich pohybuje občasná lesná zver. Parkovanie je bezplatné. V exteriéri sa nachádza detské ihrisko so šmykľavkou a chodníky na prechádzky.

Priamo v hoteli návštevníkov víta recepcia, ochotný a milý personál. Miesta na sedenie, ktoré využijete pri čakaní na svoju izbu, či na večer, alebo obed. Priestorovou súčasťou haly je bar s vlastnými miestami na sedenie. Recepcia má malú maloobchodnú ponuku so základnými hygienickými potrebami, cukrovinkami, nápojmi a podobne. Za recepciou sa nachádza ťažko uveriteľná knižnica. Pri nápise „knižnica“ na dverách očakávate niekoľko kníh, nie však niekoľko regálov plných kníh, ktoré vo vás budú vyvolávať čitateľské chúťky. Ide o klasiku, aj niekoľko ročné knihy.

Vybavením je aj herňa so stolným tenisom, ďalšími hrami a Xboxom. Je len potrebné sa zapísať a zobrať si kľúčik. Pre najmenších, respektíve deti od dvoch rokov je tu detské ihrisko. Nie je bežné nájsť v slovenskom hoteli takéto ihrisko, najmä nie bezplatné. Vstup nie je obmedzený a rodičia s deťmi ho môžu navštíviť pred raňajkami, cez deň, aj po večeri. Ak hovoríme o ihrisku, ide o jednu celú miestnosť s veľkou zabezpečenou konštrukciou proti zraneniam. Podložená hracia plocha má oceľovú konštrukciu, vybavená je vlastnou trampolínou, priechodným poschodím cez rôzne prekážky a končí šmykľavkou do plastových loptičiek. Detské centrá majú podobné riešenia za poplatok a loptičiek málo. Množstvo, aké dopriali deťom tu, robí z „kúpeľa“ v plastových loptičkách u detí malých zážitok. Samozrejme, je tu aj malé boxovacie vrece, hojdačka a niekoľko hračiek.

Detské ihrisko, ale taktiež aj fitness centrum pre dospelých návštevníkov, sa nachádza nad reštauráciou v časti s konferenčnými miestnosťami. Tam objavujeme veľké šachy a dokonca klavír, ktorý má obmedzenie jediné – aby nehrali deti. Predpokladáme, že tie talentované, čo dokážu klavír ovládať lepšie než dospelí, by mohli byť tolerované.

Personál a služby hotela

Nevyužili sme kúpeľné procedúry, ani liečbu klimatických kúpeľov. Hotel však má vlastných lekárov. Medzi návštevníkmi sú ľudia s ťažším pohybom, aj celé rodiny. Na izbách sú povolené psy za poplatok, hoci by sa nemali pohybovať po spoločenských priestoroch. Izby sú vybavené osuškami a uterákmi, ktoré sa vymieňajú každý deň, rovnako ako odpadkové koše. Chyžné prechádzajú izby, vždy ide o ľudí, ktoré majú radi svoju prácu, viditeľne ju nezanedbávajú. Zamestnancov starajúcich sa o izby je poznať podľa rovnošaty, takže vás neprekvapí niekto v bežnom oblečení, ako to býva v iných hoteloch. Chyžné sú priateľské a je jedno, či sú na druhom, štvrtom či prvom poschodí. Vždy ide o priateľských ľudí, s ktorými môžete prebrať čokoľvek, či pýtať sa na Tatry, na okolie, na Bambiho…

Na informácie slúži recepcia. Aj vďaka nej vieme, že hotel je takmer výlučne o slovenskej klientele. My sami sme počas pobytu nenarazili na iných turistov. V jeseni objavujeme v Tatranskej Lomnici, na Lomnickom štíte a podobne, veľké množstvo Maďarov a trochu menej Čechov. Zopár áut nachádzame prekvapivo zo Srbska. To boli však jediné skúsenosti so zahraničnými turistami. V hoteli je to len o Slovákoch. Podľa EVČ naozaj v rámci celého Slovenska bez výnimky.

V rámci personálu hotela

Priestor tu dostáva staršia generácia. Medzi personálom, chyžnými, ale aj ľuďmi v reštaurácií vidieť, že sa dáva prednosť skúsenostiam a oddanosti. Tento trend si všímame aj v niektorých iných hoteloch. Staršia generácia sa stavia k práci inak, ako mladá. V prípade hotela Granit sme sa opakovane stretávali s ochotným personálom v kuchyni a na rajóne. Obsluha drží v hlave výber jedál jednotlivých stolov v rámci obedov, nefláka prácu počas raňajok a večerí. Príjemne reaguje na deti a odpovedá na otázky.

Dokonca personál vyniká extrémnou trpezlivosťou voči niektorým typom návštevníkov. Hotel Granit nie je výnimkou, čo sa klientely týka. Aj tu sme našli viacero ľudí, ktorí špekulovali, vymýšľali, na recepcii žiadali modré z neba s fialovým nádychom, či v reštaurácii balili igelitky pečivom, termosky kávou, čajom a nápojmi. Pyšný pán, ktorý mal pocit, že má postavenie poúčať o funkciách kávovaru všetkých naokolo bol príkladom človeka s perfektným prieskumom terénu. Neviditeľný pre personál zásobil vlastnú tašku pečivom. Azda pre kamzíky. Pečivo tu majú dobré, hold pre kvalitu treba riskovať. Za svoju klientelu však hotel nemôže a personál nemôže mať oči všade. Najmä ak je protivníkom zrejme skúsený vojak. Zrejme aj o polnoci je v hoteli pripravené vedenie hotela, aby prispelo k vyriešeniu čohokoľvek. Riaditeľom je pani, o ktorej aj personál hovorí s úctou. Čakanie pred výťahom je totiž blízko priestoru pre chyžné a tak počujete aj to, čo ste počuť neplánovali. Keď počujete, že pod riaditeľom veci fungujú a zamestnanci to vnímajú pozitívne, od toho momentu sami nazeráte na veci okolo inak… možno aj podrobnejšie.

Správanie k hosťom

Akýkoľvek podnet či nespokojnosť, ktorý nie je o špekulácii a nie je absurdný, môže byť riešený aj priamo riaditeľkou, ako sme sa mohli presvedčiť. Priestor na nespokojnosť tu však veľmi nie je. Mnohé totiž ovplyvňuje to, čo sa nachádza v reštaurácii a ak ste rodina s deťmi, aj to, čo hotel ponúka deťom. Pre hotelových hostí, ktorí sú zároveň pacientmi, je tu zase ďalšia škála dôvodov, pre ktoré sa sem nepochybne radi opakovane vracajú. Tomuto trendu nasvedčuje vzťah vedenia hotela k niektorým hosťom, ktorí sú vítaní alebo sa s nimi lúčia s oslovením s menom. Na zákazníka niečo také zaujímavo pôsobí. Nejde pritom o nič nové, objavili to predsa aj v iných hoteloch. Pre tento hotel má teda klient aj meno a netvorí len, ako sa hovorieva, štatistiku či čiaročku v zozname. Vysedávanie v “tuli” vaku na recepcii občas prinesie aj takéto poznatky. Ozaj, aj nejaký ten “tuli” vak mimo iné klasické sedenie, sa dá využiť napríklad k televízii, či večerným programom. Teda ak nie je obsadený deťmi, alebo iným tatkom.

Hotel tiež prináša deťom animácie. Napríklad tie na halloween, keď sme mali možnosť zažiť večierok a karneval s maskami. S tematickou výzdobou prichádza hotel aj na recepcii, či v ďalších priestoroch. Dá sa očakávať, že tento trend nechýba ani pri Vianociach či Silvestri. Na prvý pohľad hotel môže budiť dojem, že je určený dospelým, no môže úspešne lákať aj tých najmenších. Jednoducho preto, že je pre najmenších pripravený a má im čo ponúknuť.

Gastronómia

Po pravde, pri odmyslení pokrivkávania a nefunkčnosti technológií, pripojenia na internet, televízie a podobne, všetko kompenzuje gastronómia hotela. Raňajky sú súčasťou ubytovania a ponúkajú viacero jedál. Buď slovenskú klasiku v podobe párkov alebo klobás, či bundáš keníru (chlieb s vajíčkom), alebo s inými raňajkovými menu. Klasickou súčasťou sú šunky, salámy a syry, niekoľko druhov a vždy čerstvé. Pre deti je niekoľko druhov vločiek, mlieko, dostupných je viacero druhov džúsov – sirupových limonád, voda, káva, čaj.

Ďalšou súčasťou je viacero druhov pečiva, prípadne šišky, či čokoládové rožky, makovník a podobne. Naozaj potešujúce je naraziť pri raňajkách na tresku v majonéze, či parížsky šalát, ak si ich niekedy doprajete aj doma. Pre najmenších je pri stole prichystaná stolička, či podsedák, aby dieťa lepšie dosiahlo na stôl. Personál je v tomto príjemne promptný a stolička zostáva po celý čas vášho pobytu pri stole, keďže tento stôl zostáva zviazaný s vašou izbou.

Obedy

Obedy sú podávané v rámci výberu z dvoch obedových jedál. Polievka je k dispozícii neobmedzene, prípadne sú dokonca občas polievky dve. V oboch prípadoch to bola výhoda, keďže jazyk má človek neraz vyberavý a pri malých deťoch o to viac. Nápoje pri obedoch nie sú nijako obmedzované, opäť sú na voľnom výbere hostí. Dosiaľ skúsenosti s obedmi v Tatrách boli o snahe zariadenia zarobiť na predaji nápojov.

Večere

Večere boli v našom prípade vždy o prekvapeniach a niekedy o zážitkoch. To preto, že pri jednotlivých dňoch sme nikdy nevedeli, čo príde. Aj preto bolo prekvapením pečené prasa s feferónmi, servírované kuchárom, zároveň hovädzie, či bryndzové halušky v jediný večer. A vyberte si. Nie servírované, ale formou bufetových stolov (ľudovo – švédskych stolov). Vždy sú dostupné šaláty, kompót a rovnako tak aj nápoje – nápojový automat, voda, ba dokonca si môžete načapovať energy drink. Všetko neobmedzované. V jeden večer napríklad potešila grilovaná kukurica, pečené kuracie, bravčové, strapačky, či šúľance. Niektoré večery prinášajú aj päť rôznych kombinovateľných menu a na výber je pritom z jedál, ktoré Slovákom niečo hovoria.

Interiér reštaurácie je čiastočne pôvodný, v socialistickom štýle. Ten si však uvedomíte až keď sa začnete dôsledne pozerať okolo seba. Nepôsobí priveľmi staro, hoci využíva prvky, aké bežne nachádzame v hoteloch zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Pôvodné drevené obloženie ako nepoškodené, či niektoré nadrozmerné diela, nie je nutné meniť a nahradzovať. Unikátnym je však priestor reštaurácie pre niečo, čo návštevník bežne nevidí. Obsahuje obrazy slovenských autorov, nachádzame aj jedného maďarského. Hotel pritom pozná jednotlivé diela rozmiestnené v hoteli, ich obsah a zrejme aj hodnotu.

Hotel Granit a naše hodnotenie

Hotel Granit nesie 3 hviezdičky. V niektorých prípadoch prekonáva hotely so 4 hviezdičkami, možno piatimi. Možno práve niekoľko prekvapivých faktov nás motivovalo venovať sa tomuto hotelu. Čiastočne za to mohla nefunkčná wifina a večerné poznámky k rôznym článkom pre zn.sk, aj keď motivátorom boli predovšetkým prednosti. Vymoženosti pre najmenších, gastronómia a najmä večere, prístup personálu… nezabúdajme na polohu. S výhľadom na krásne Tatry, alebo s výhľadom na Nízke Tatry a Poprad s celou rozľahlou rovinou pod Tatrami.

Poloha

Poloha je blízka do Smokovca. Starého aj Nového. Priamo pri hoteli je zastávka elektrického tatranského vlaku Tatranské Zruby, a nie tak ďaleko sa nachádza aj zastávka Sibír. Peši do 5 alebo 10 minút od hotela je čerpacia stanica Slovnaft. Nový Smokovec je naozaj za pár minút autom, v ňom lyžiarske stredisko Jakubkova lúka, o niečo ďalej Starý Smokovec a napríklad Tricklandia, Grand Hotel Starý Smokovec, lanovka na Hrebienok a niekoľko turistických trás. Starý Smokovec je tiež miestom s viacerými reštauráciami, pohostinstvami, pre nadšencov Pokémon Go ide o miesto s viacerými záujmovými bodmi, pamätníkmi.