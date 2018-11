Švédske stoly sú bufetové stoly: ako vznikli a prečo ich tak voláme?

Na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a pre naše požiadavky aj v niektorých chorvátskych letoviskách poznáme švédske stoly ako gastronomickú príležitosť voľného výberu jedla podľa chuti. Švédske stoly sú nesprávnym pomenovaním pre stoly Smörgåsbord – stoly s voľným výberom jedla, ktoré sa inak vo svete nazývajú bufetové. Aj v ponukách cestovných kancelárií a hotelových rezervačných systémov sa pri popise objavuje zmienka o bufetových stoloch.

Švédske stoly, v rodnej krajine „Smörgåsbord“

Švédske stoly sú pojmom, ktorý v zahraničí nikto nepozná. V rodnom Švédsku by na vás tiež poriadne pozerali. Sami pritom stoly obťažkané jedlom nazývajú Smörgåsbord. Ani ruské vajce v Rusku nikto nepozná, podobne ako ostravské klobásy v Ostrave nekúpite a budú sa čudovať, čo to chcete. Pomenovanie Smörgåsbord vychádza z historického chápania slovného spojenia ako stolíka s chlebom a maslom. Lenže postupne sa z toho stal stolík, na ktorý sa pokladalo rôzne jedlo a najmä v bohatých domácnostiach a jedálňach to znamenalo umožniť stravníkom vybrať si množstvo a pomer podľa svojej chute a preferencií.

Ukladať jedlo na dlhé stoly bolo tradíciou už od čias Vikingov. Aj tam sa delili o jedlo spoločne v rámci lode, alebo bojového oddielu. Každý si zobral toľko a to, čo hrdlo chcelo. Aj poklady a ulúpená korisť sa dávala na jedno miesto a férovo delila, mimo to, čo si ulúpil sám vodca, kráľ a podobne. Jeho lup bol jeho ziskom.

V spojení s jedlom sa s konceptom stravovania z bohato prestretých stolov s jedlom stretávame opakovane v histórii. Tento spôsob nebol obľúbený na kráľovských dvoroch. Skôr u pyšných pápežov. Ten najslávnejší bol Pavol II. z 15. Storočia, ktorý bol organizátorom bohatých hostín práve z veľkých stolov a nádob plných jedla. Fungovali na princípe nakladania podľa chuti a doslovného prežierania.

Pomenovanie “švédske stoly” je nesprávne

V našich slovanských končinách pomenovanie poznáme podľa pôvodu. Jednoducho sme si správne spojili toto stravovanie s tým, čo sme o ňom vedeli. Pôvod v severských vikingských krajinách akou je práve Švédsko. Prečo voláme ako jedni z mála stoly švédskymi má byť údajne pre účasť Švédska na výstave EXPO v tridsiatych rokoch minulého storočia v Chicagu. Tam sa Švédsko reprezentovalo aj týmto spôsobom stravovania a neobvyklá ponuka musela urobiť veľký dojem. Hoci viac pravdepodobné je len prirodzené spojenie so švédskou históriou a kultúrnou ojedinelosťou.

Tá sa postupne rozšírila do celého sveta aj preto, že bola riešením pre all inslusive stravovanie, pred tým pre model známy ako „všetko čo zvládneš zjesť“. Hotely tým jednoducho vyriešia výber jedál a môžu zaujať aj náročné spektrum hostí. Správne bufetové stoly teda pomenúvajú to, čo poznáme ako stoly s výberom jedál bez obmedzení váhy, množstva a hodnoty. Vstup k švédskym stolom je jednoducho v rámci vašej zaplatenej stravovacej služby, alebo súčasťou podujatia, ktorého ste súčasťou. Najčastejšie sa s týmto konceptom stretávame v podobe raňajok. Tam je aj pôvodný zmysel pôvodného švédskeho názvu zachovaný najpresnejšie.