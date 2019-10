Nórsko tak, ako ho ešte nepoznáte: splnený cestovateľský sen a špeciálne video - ZN.SK

Za hranicou polárneho kruhu pri nórskom pobreží sa nachádza súostrovie Lofoty, ktoré tvorí približne 80 ostrovov. Práve táto destinácia sa stala splneným snom pre 4 mladých kamošov: Michala, Mateja, Benjamína a Dominika. Hlavným lákadlom bola polárna žiara, avšak Lofoty ponúkajú omnoho viac. “Vidieť polárnu žiaru bol môj dlhoročný sen, ale Lofoty ma očarili aj niečím iným. Dlho som si všímal ich krásu z fotografii mojich kolegov – fotografov a táto krajina ma začala fascinovať natoľko, že som si povedal, že tam musím vycestovať.

Lofoty

Lákadlom boli určite aj hory a prenádherné rybárske dedinky s magickou atmosférou,” opisuje hlavné ciele výpravy Dominik, Lofoty však prekonali aj tieto vysoké očakávania a chalani boli doslova ohromení. “Bol to jeden z najlepších týždňov môjho života,” spomína si na výlet Mišo.

Pri tej všetkej nádhere nezabudli ani na ľudí, ktorí krajinu zatiaľ nenavštívili. Parádne video, ktorého hlavným tvorcom je mladý grafik Michal Dia, Vás zaručene vtiahne do nezameniteľnej atmosféry nórskych ostrovov. “Vo videu som použil predovšetkým zábery od Dominika Belicu, ktorý bol naším hlavným kameramanom. Cestovateľské video bolo pre mňa niečím novým, ale snažil som sa do neho vniesť zaujímavé efekty, ktoré sú mojej tvorbe blízke. Pozeranie tak môže byť pre diváka ešte atraktívnejšie. Okrem toho, prepojenie cestovania s náročnejšími grafickými efektami sa v slovenskej tvorbe vyskytuje zatiaľ iba minimálne, čo je pre nás výzvou. S Dominom sme sa takisto snažili do videa zakomponovať príbeh s posolstvom – žiť v prítomnosti,” vysvetľuje Michal.

Cestovanie do takýchto miest môže vyzerať ako finančne veľmi náročné, avšak chalani ho vďaka snahe a dlhej príprave zvládli aj so svojim študentským rozpočtom. “Myslím si, že vybaviť čo najlacnejšie ubytko (najlepšie zdarma) či nájsť najlacnejší spôsob dopravy je výzvou a umením zároveň. 72 hodín na ceste, 2 noci vo vlaku, vypisovanie mailov či najlacnejší džem, to všetko patrí k tomu,” spomína Benjamín, ktorý odporúča Lofoty aj nefotografom.” Matej a Dominik fotili, Mišo tvoril video. Ja nie som fotograf a fotil som jedine na smartfón, ale Lofoty som si neskutočne užil. Pretože fotky a videá sú úchvatné, ale skutočnosť je ešte krajšia,” dodáva na záver.

foto, fakty, video: Dominik