Ukrajinská pošta vydala poštové známky „Ruská vojnová loď, choď ...“

Ukrajinská pošta vydala poštové známky s vyobrazením vojaka, ktorý na brehu Hadieho ostrova posiela ruskú vojnovú loď Moskva do… . Udalosti, ktoré obleteli svetlom v prvé dni ruskej invázie do Ukrajiny, sa spájali aj práve so slávnou odpoveďou vojaka, ktorého neskôr zajali. Po bombardovaní Hadieho ostrova to síce vyzeralo, že vojaci neprežili, avšak samotný autor odpovede Roman Grybov sa nakoniec v rámci výmeny väzňov ocitol doma. Loď Moskva, ktorú len pred pár dňami nakoniec Ukrajina zničila pri vlastných brehoch, zostane živá aspoň na obrázkoch, na obálkach a na pohľadniciach z Ukrajiny.

12. apríla bola do obehu uvedená známka

V Kyjeve na hlavnej pošte bola 12. apríla príležitosť získať aj špeciálnu pečiatku a možnosť zakúpiť si obálku prvého dňa vydania. Tá vznikla len v náklade okolo 20 000 kusov a stala sa celosvetovo filatelistickým hitom. Milión známok so zachytením situácie a dôležitého symbolu ukrajinského vzdoru šialenej krvavej invázie zo strany Ruska, vzniklo z návrhu autora Borisa Groha, pochádzajúceho z Krymu. Hlasovalo zaň 8 000 používateľov sociálnych sietí. Boris po ruskej okupácii musel odísť z Krymu a presťahovať sa do Ľvova.

Dve nominálne hodnoty

Vydávané sú dve nominálne hodnoty. Jedna je v hodnote 23 UAH a určená je pre úhradu zásielok v rámci vnútornej Ukrajiny. Druhá nominálna hodnota má označenie F a jej ekvivalentom je hodnota 1,5 USD, pričom je určená na zahraničné zásielky.

Obálka Prvého dňa vydania je pri každej významnej známke mimoriadna príležitosť. Ide o obálku, ktorá má svoju grafickú úpravu. Vychádzať môže zo situácie, motívu známky, alebo zachytáva tvár, či tému príbuznú k vyobrazenému motívu. Bežnou súčasťou takejto obálky je aj pečiatka s dátumom. To z nej robí lákavejší zberateľský artikel. Pečiatka s tým dátumom sa totiž nedá nikde zakúpiť a samotné obálky je možné získať len v ten jeden deň, alebo následne v predaji do vypredania a jej dotlač sa už viac nekoná.