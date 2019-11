Veľký čínsky múr nevidieť z vesmíru! ...a ďalšie fakty a zaujímavosti

Veľký čínsky múr je jedným z novších divov sveta, akejsi ďalšej svetovej sedmičky. Výnimočná stavba, ktorá na niektorých miestach stojí dodnes a na iných je tvorená len rozpadnutou hŕbou kamenia, či násypmi zeminy, sa tiahne naprieč severnou Čínou od úplného morského pobrežia až po hlboké vnútrozemie v časti púšte Gobi. Vybudovali ho počas 15. až 17. storočia práve proti vpádom útočných mongolských nájazdov.

V krásnej, zdanlivo neporušenej podobe, ho nájdete len v turisticky rušnejších lokalitách a pri hustejšie zaľudnených oblastiach.

Najväčší blud o Čínskom múre – vidieť ho z vesmíru?

Čínsky múr je dlhý celkovo 8 850 kilometrov. To je oficiálne číslo, ktoré započítava aj niekoľko odbočení múru. Na viacerých miestach je čínsky múr prerušený, nepriechodný ale neprístupný. Veď na viacerých miestach ho rozobrali samotní Číňania, ak potrebovali materiál na vlastné stavby neskôr. Je úctyhodne dlhý. Poviete si, že je to dostatočná dĺžka na to, aby mohol byť viditeľný z vesmíru.

Keď vám povie učiteľka na hodinách zemepisu, že ide o jedinú stavbu, ktorú vidieť z vesmíru, zostanete v šoku. Vidieť pritom máme na mysli vidieť očami pozorovateľa, nie optikou prístrojov. Keď vám povedia sprievodcovia, že ide o jedinú stavbu na svete, ktorú vidieť z vesmíru, ste prekvapení a šokovaní. Keď ale povie v televíznom vysielaní majiteľ významnej cestovky, že ju vraj vidieť z Mesiaca… ou..

Pozrite sa z prvého poschodia paneláku na chodník na vlas, ktorý tam spadol susedke z balkóna. Vidíte ten vlas? Prečo nie? Veď Renča má dlhé vlasy. Dlhý je takých 40 centimetrov. Pozrite sa na ryhu na dverách auta, ktoré stojí 6 parkovacích miest od vás. Prečo ju asi nevidíte, keď má dĺžku jedného lakťa? Problém je v hrúbke. Neexistuje šanca, aby bolo Čínsky múr vidieť z vesmíru len tak voľným okom a pozorovateľ by si bol istý tým, čo vidí. Bol by vidieť rovnako tak isto, ako akákoľvek diaľnica. Rozhodujúca je len výška samotnej kamery, či toho, čo by z vesmíru pozeral. Mnoho diaľníc je oveľa hrubších ako je Čínsky múr.

Z obežnej dráhy však Čínsky múr nikto nevidel. Z Mesiaca vidieť na zemeguli Čínsky múr je tak nereálne, ako nereálne je dožiť sa roku 5 000 nášho letopočtu. Ak už máme hovoriť o stavbách, ktoré sú viditeľné z vesmíru, potom sú to veľké aglomerácie, rozsiahle úpravy terénu za účelom ťažby a ich znehodnotenie napríklad pre ekologickú katastrofu a vymretie života. Veľkomestá, ktoré odstránili zeleň a nahradil ich zohrievajúci betón sú tiež stavbou, ktorú vidieť z určitej výšky a napríklad v noci dokonca vyžarujú svetlo. Áno, tieto stavby viditeľné sú, ako súbor mnohých stavieb.

Kedy by bolo možné vidieť stavbu z obežnej dráhy?

Muselo by ísť o mimoriadne pozorného pozorovateľa, ktorému by precízna technológia vyznačila priestor, kam pozerať. Na zemskej oblohe by muselo byť jasno a bezoblačno. Stavba by musela byť na mieste postavenia výraznejšia napríklad terénnymi úpravami a zastavanou plochou príliš jasnou na to, aby sa vôbec dokázal zrak „uchytiť“. Počítame pritom so vzdialenosťou na zemskom orbite, v ktorej sa pohybuje medzinárodná vesmírna stanica ISS. Nie otvorený vesmír. Moderné foto-technológie vedia zachytiť Čínsky múr vďaka zvýrazneniu, farebným škálam a rôznym filtrom. Rozlišujeme však, či je múr vidieť, alebo či je ho možné zaznamenať – zachytiť technológiami.

Zaujímavosti o čínskom múre

Jeho názov v domácej čínštine pomenúva stavbu inak, ako ju nazývame my. Čínsky výraz čitateľný zhruba ako Waanli Chaangcheeng pomenúva stavbu hovorovým označením, aké by sa dalo preložiť ako „Nekonečný múr“.

Hoci hovoríme o stavbe z 15. – 17. storočia, ide len o jeho podobu. Reálne sa stavba stavala v niektorých miestach na pôvodných múroch a stavbách. Na niektorých miestach sa datovanie pôvodných základov počíta do 3. storočia pred Kristom. Niektoré zo starších múrov zostali zachované oveľa severnejšie.

Čínskym múrom prechádzal aj slávny David Copperfield v jednom zo svojich slávnych vystúpení.

Múr nikdy nestavali proti armáde nepriateľa. Jeho úlohou bolo chrániť Čínu pred nájazdmi malých skupín, lúpežníkov a občasných nájazdníkov, ktorí ohrozovali obchodné cesty, dediny a spôsobovali tak aj v pokojných časoch problémy.

Proti silnej armáde bol múr bezbranný. Na viacerých miestach sa menil materiál stavby. Niekde to boli vápence, niekde pieskovce. Niekde pálená tehla. Ak by dorazila armáda, postačia jej rebríky a armáda je veľmi rýchlo v presile na múroch. Nájazd silnej armády mohol pokojne nájsť slabý článok a múr ešte viac oslabiť a spriechodniť. Stále však hovoríme o tom, že “by mohol”. Čínsky múr bol aj odstrašujúcim prvkom. Dobrý výhľad umožňoval očakávať nepriateľské zámery a lepšie sa pripraviť. Výhoda vyššie postaveného miesta je vždy veľká.

Čínsky múr sa tiahne na viacerých miestach vysoko v horách. Zámerne bol tak umiestnený, pretože jeho stavba tak práve polohou získava niekoľko násobne vyšší význam obrannej stavby.

Na zozname svetového kultúrneho a historického dedičstva UNESCO je múr zapísaný od roku 1987

Stavba je v priemere v základni široká okolo 8 metrov, kým hore sa mierne zužuje. Neraz je priechodných len 5 metrov a menej na šírku. Vysoký je niekde 5 metrov a maximálne 10 metrov.

Dodnes sa zachovalo niekoľko významných brán. Rovnako tak veží, ktoré sú najmä v blízkosti zaľudnených oblastí aj rekonštruované a udržiavané. Veže stojace od seba niekoľko stoviek metrov boli viditeľné jedna z druhej a medzi sebou komunikovali svetelnými a dymovými signálmi.

V súčasnej čínskej hymne je zmienka o Čínskom múre ako o jednom zo symbolov Číny.