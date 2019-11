Rozhľadňa na Štrbskom Plese: v Tatrách vyrastá vyhliadková veža

Na Štrbskom plese vyrastá veľká kruhová rozhľadňa. Vyhliadková veža postavená českými staviteľmi, ktorí stoja za vyhliadkou v Bojniciach, bude kruhového typu mierne nakloneného do jednej strany. S moderným vzhľadom a výškou niekoľko desiatok metrov má byť jednou zo zaujímavostí už i tak mimoriadne atraktívnej lokality Štrbské Pleso.

Štrbské Pleso s vyhliadkovou vežou v lete 2020

Štrbské Pleso návštevníkom ponúka pleso – Štrbské pleso ľadovcového pôvodu. Jeho obvodové brehy sú zároveň chodníkom, ktorý mnoho návštevníkov absolvuje ako svoju tradíciu. Nádherné výhľady za pekného počasia, hotel Patria ako symbol Štrbského plesa, plavba na loďkách, či ďalšie miesta, chodníky, lanovka na Solisko, či hotel Fis. Po novom pribudne nová atrakcia v podobe vyhliadkovej veže. Podľa medializovaných informácií sa odhaduje termín dokončenia stavby začiatkom leta 2020.

Počas novembra 2019 je postavená hrubá konštrukcia, ktorá sa ešte potiahne niekoľko metrov navyše. Spodnú základňu tvorí betónová konštrukcia, v ktorej je upevnená oceľovo drevená konštrukcia. Dôraz je kladený na pevnosť a trvácnosť. Už v týchto dňoch je na Štrbskom Plese nepriaznivé počasie, sneží a robotníkov trápi mráz so silným vetrom. Napriek tomu práce pokračujú. Pristavený žeriav vyťahuje nad vonkajšiu konštrukciu jednotlivé diely, ktoré presunie do stredu a na potrebné miesta. Teploty pod nulou prekvapujú veľké množstvo návštevníkov, ktorí sem merajú cestu kvôli prírode a okoliu.

Stavba je postavená v športovom areály, ktorý nemá prírodný charakter. Pôvodne šlo o plochy ihrísk, ktoré nemali iné využitie a ich „sprírodnenie“ zrejme ani nebolo v plánoch. Stavba sa nachádza v blízkosti skokanských mostíkov, ktorých stavba je viditeľná z južnej strany a brehov, ale tiež pri dobrom pohľade aj z diaľnice severnej D1. Športový areál, ktorý by si zaslúžil zvýšený záujem a rekonštrukciu však zostáva bez zmeny.

Názory sa rôznia

Napriek tomu, že je stavba postavená v súlade so všetkými povoleniami a zelenú jej dali aj pre fakt, že vyrastá v Národnom parku, ide o plochu športového areálu s možnosťami aj pre takúto výstavbu. Názory verejnosti sa rôznia. K negatívnemu postoju nahráva aj fakt, že vyhliadka pre miestnu lokalitu nemá význam, ak už jedna vyhliadka stojí. Jej developerom a staviteľom bola príroda samotná, keď zdvihla zem k nebesiam a vytvorila Solisko so všetkým okolím. Prírodná vyhliadka pritom ponúkne mimo široké okolie výhľad aj na z diaľky výraznú stavbu. Tá už dnes pôsobí ako päsť na oko. Avšak rovnaké to bolo aj po výstavbe skokanských mostíkov za socializmu, či po výstavbe hotela Patria na brehoch plesa.

Jej plusom je vzdušnosť, ekologické materiály a nehlučnosť. Predpokladaná kapacita 500 ľudí by mohla pritiahnuť záujem turistov do už i tak populárnej lokality, ešte viac. Problémom však zostáva parkovanie. Už dnes bol za nepriaznivého počasia problém, ktorý sa v lete prejavuje ešte viac. Parkovanie na Štrbskom Plese pod hotelom Fis spoplatnené 2 € za hodinu môže pritom pokojne zdražieť. Nachádza sa tu však ešte niekoľko parkovísk, no i tie v letnom či peknom zimnom období znamenajú ťažšie možnosti parkovať.