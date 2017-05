Tricklandia v Starom Smokovci, neobyčajná atrakcia vo Vysokých Tatrách

Optických klamov sme si za posledné roky vďaka talentovaným umelcom na sociálnych sieťach užili dosť. Zažiť ich ale na vlastné oči a byť ich súčasťou, niečo také sa vám podarí v Tricklandii. Tricklandia je ojedinelá atrakcia, ktorá pod Tatrami v Starom Smokovci láka na niečo, čo nemá spojitosť s Tatrami a práve to je možno jej výhodou. Mimo všetko to, čo má spojitosť s miestnou s prírodou a Tatrami je nakoniec zvláštne naraziť na atrakciu, ktorá mohla byť pokojne kdekoľvek inde na Slovensku. Pokojne aj v Čadci, kde niečo podobné chceli vybudovať už pred rokmi, ale plán stroskotal na financiách. Tatranská Tricklandia je zaujímavá hneď z niekoľkých dôvodov. Ten najväčší je najmä ten, že je to súčasná, moderná a hlavne zábavná atrakcia, ktorá využíva to, čo je aktuálne. Mobily a fotografovanie.

Tricklandia – Fotografovanie je povinné

Celá Tricklandia má zmysel a logiku len ak máte fotoaparát. Kým v okolitých jaskyniach vás ošklbú na poplatkoch za fotografovanie a z jaskyne aj tak neubudne ani piaď, v Tricklandii je povinný fotoaparát a ešte lepšie smartphone s Androidom alebo iPhone. Do smartfónov si totiž môžete odfotografovať rôzne snímky s prídavnými efektami. Nádherné maľby na stenách, či v rohoch inštalovaných stien vytvárajú efekty len ak sa postavíte na to správne miesto a fotograf bude túto scénu taktiež fotografovať zo správneho uhlu. Vznikajú následne zaujímavé vizuálne efekty, ktoré buď vytvárajú dojem, že stojíte v čarovnej guli čarodejnice, ste morskou pannou, alebo ste vílou s krídlami na chrbte. Najzábavnejší výsledný efekt nepochybne pochádza z miestnosti s obrátenými dverami, kde je na každom, čo v nej vymyslí a docieli efekt po otočení fotografie. Fotografovanie je teda nevyhnutné, pretože práve fotografie sú výsledkom, ktorý je cieľom celej atrakcie. Niet sa potom čo diviť, že Tricklandia je momentálne aj medzi vašimi priateľmi najzdieľanejšia atrakcia, viac ako Hrebienok, či niektorý z Tatranských vrcholov.

Všímajte si detaily a budete vedieť viac

Personál zložený z mladých ľudí, ľudí sprevádza s nadšením. Vyznajú sa v ovládaní aplikácií, mobilov a pokojne vás odfotografujú, ak ste dvaja a chcete spoločnú foto, na scéne s kartami pod strašidelným šašom. Všetko, čo sa tu nachádza v grafickej podobe, nejako súvisí so svetom rozprávok, alebo odkazuje na niečo slovenské. Napríklad na podmorskej scéne pri tele morskej panny si pozorné oko nevšimne len Bratislavský hrad, ale aj modrý secesný kostolík Sv. Alžbety a vo zvyšku atrakcie aj ďalšie slovenské symboly. Detaily si určite všímajte aj v samotnej aplikácií, ktorú vám odporúčajú priamo v Tricklandii. Po odfotografovaní si nezabudnite správne fotografie uložiť.

Nie iba optické, ale aj zmyslové klamy

Ibaže nie sú to len optické klamy, ktoré lákajú na pozornosť. Druhou časťou sú zmyslové atrakcie, ktoré sa hrajú s gravitáciou a vnímaním ľudských zmyslov. Je to časť pri pokladni, ktorá ak je otvorená, určite ju navštívte. Nachádza sa v nej tunel, ktorý sa zdá, že nijako nebude pôsobiť na vaše zmysly. No hoci budete stáť na rovnej zemi, jeho otáčanie spôsobí v hlave zmätok. A podobne na tom budete aj v ďalších miestnostiach s naklonenou podlahou v ktorých sa všetko zdá opačne, no gravitáciu neoklame ani návrhár týchto priestorov. Zábavnou je aj zrkadlová sieň, v ktorej sa nedá ponáhľať. Možno sem vojdete s odvahou a odhodlaním prejsť ju rýchlo, no nakoniec zistíte, že tie prekliate zrkadlá vás fakt vedia poriadne oklamať a zmiasť.

Fakty a informácie:

Do zariadenia je nutná rezervácia online

Otvorené denne od 09:00 do 18:00 a vstup trvá približne 45 minút až hodinu

Oficiálne stránky sú: http://www.tricklandia.sk/sk/home/

Zvieratká jedine v taške, ideálne však vôbec neodporúčame

Vyzúva sa a pohybuje bez topánok, po čistých kobercoch a plochách

Vstup je bez kočíkov a nie je bezbariérový, keďže zariadenie je na poschodí a aj vo vnútri sú prekážky, ako súčasť inštalácií a podobne.

Pozor, v miestnostiach s naklonenou podlahou sa dá pokojne zraniť. Preto sa neoplatí ponáhľať, bežať a naháňať.

Atrakciu nájdete priamo nad veľkým parkoviskom s autobusovou zastávkou pri matričnom úrade pri potravinách. (pod Smokoveckou kyselkou, krytým prameňom železitej vody)

Cena vstupného:

Dospelí 9€ Študenti 8€ Deti (4-15 rokov), ZŤP a dôchodcovia 6€ Deti do 4 rokov Zadarmo