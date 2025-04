Filmová hudba nie je len Zimmer: ktoré slávne mená svet filmu uznáva?

Ak sa povie filmová hudba, alebo presnejšie skladateľ filmovej hudby, zväčša si predstavíme toho najznámejšieho a najuznávanejšieho. Svoju tvár Hans Zimmer ukazuje, koncerty s jeho menom sú otvorenejšie aj smerom k publiku nefilmovému a ako jeden z mála, navštívil Slovensko a aj tu medzi Rómami čerpal námety pre Sherlocka Holmesa. Vo svete filmovej hudby však nejde o jediné meno. Dokonca by sme mohli povedať, že existujú aj slávnejšie mená, ba ešte aj oveľa slávnejšie filmové skladby, ktoré pozná celý svet, no možno hneď na prvú netrafíme meno skladateľa.

Filmová hudba a významní filmoví skladatelia

Existujú mnohé slávne mená, mimoriadne talenty a schopní multiinštrumentalisti. Doslova hudobní géniovia, ktorí dokázali vytvoriť nezabudnuteľné piesne. Cez ne si pamätáme dej, vytvárame si svoje emócie a pocity. Filmová hudba sa stáva súčasťou deja a filmu aj dávno po pozretí. Zostáva v ušiach a pamäti. Veď celý svet pozná hudbu z Hviezdnych Vojen, Harryho Pottera, Indiana Jonesa, alebo filmov Sám doma. A to by sme pritom boli pri jedinom človeku, čo má tieto ešte slávnejšie skladby na svedomí. A čo tí ďalší? ktorý soundtrack si pustíte ako prvý?

John Williams

Pôvod: USA | Narodenie: 1932, New York City

John Williams je považovaný za jedného z najväčších filmových skladateľov všetkých čias. Je známy svojimi epickými orchestrálnymi kompozíciami a schopnosťou vytvoriť nezabudnuteľné hudobné motívy. Jeho hudobno-filmová kariéra trvá viac než 60 rokov a získal 5 Oscarov a viac ako 50 nominácií.

Výber z filmov, pod ktorými sa podpísal

Alan Silvestri

Pôvod: USA | Narodenie: 1950, New York

Silvestri je známy svojou spoluprácou s režisérom Robertom Zemeckisom. Film podpísaný týmto slávnym režisérom sa takmer určite spája aj so Silvestrim. Jeho filmová hudba má často dynamický a rytmický charakter a vie skvele pracovať s emóciami i akciou.

Výber z filmov, pod ktorými sa podpísal

Forrest Gump

Návrat do budúcnosti (Back to the Future) trilógia

The Polar Express

Avengers: Endgame a ďalšie Marvel filmy

The Walk

Predator

Ready Player One, kde zaznie aj hudba z Back to the Future

Alan Menken

Pôvod: USA | Narodenie: 1949, New York

Menken je majstrom Disneyho animovaných klasík. Jeho štýl je melodický, často s hudobným divadelným duchom. Získal 8 Oscarov za hudbu a piesne.

Výber z filmov, pod ktorými sa podpísal

Kráska a zviera

Malá morská víla

Aladin

Pocahontas

Zvonár u Matky Božej

James Newton Howard

Pôvod: USA | Narodenie: 1951, Los Angeles

Howard je veľmi všestranný skladateľ, ktorý sa pohybuje medzi veľkolepou orchestráciou a intímnymi, komornými motívmi. Často spolupracoval s režisérom M. Night Shyamalanom.

Výber z filmov, pod ktorými sa podpísal

The Hunger Games

The Sixth Sense

Fantastic Beasts (spolu s Williamsovým motívom)

Batman Begins (s Hansom Zimmerom)

The Village

King Kong (2005)

Alexandre Desplat

Pôvod: Francúzsko | Narodenie: 1961, Paríž

Francúzsky skladateľ známy svojím citom pre jemnú, elegantnú a často melancholickú hudbu. Jeho štýl je veľmi rozpoznateľný a európsky v zmysle tóniny.

Výber z filmov, pod ktorými sa podpísal

Grandhotel Budapešť

The Shape of Water (Oscar)

Harry Potter a Dary smrti I & II

The Imitation Game

Argo

Podivuhodný prípad Benjamina Buttona (The Curious Case of Benjamin Button)

Danny Elfman

Pôvod: USA | Narodenie: 1953, Los Angeles

Elfman je známy svojimi excentrickými, gotickými a expresívnymi kompozíciami, často v spolupráci s Timom Burtonom. Predtým bol frontman skupiny Oingo Boingo.

Výber z filmov, pod ktorými sa podpísal

The Nightmare Before Christmas

Batman (1989)

Edward Scissorhands

Spider-Man (2002)

Wednesday (Netflix)

Men in Black

Ramin Djawadi

Pôvod: Nemecko (iránsko-nemecký pôvod) | Narodenie: 1974

Moderný skladateľ známy epickými a atmosferickými skladbami. Výrazne sa presadil v televíznych sériách.

Výber z filmov, pod ktorými sa podpísal

Game of Thrones

Westworld

Iron Man (2008)

Pacific Rim

Uncharted (hra)

Michael Giacchino

Pôvod: USA | Narodenie: 1967, New Jersey

Giacchino sa preslávil cez videohry (Medal of Honor, Call of Duty), no neskôr sa stal jedným z najplodnejších filmových skladateľov.

Výber z filmov, pod ktorými sa podpísal

Up (Oscar za najlepšiu hudbu)

The Incredibles

Star Trek (reboot séria)

Spider-Man: No Way Home

Jurassic World

The Batman (s Robertom Pattinsom, 2022)

Ennio Morricone

Pôvod: Taliansko | Narodenie: 10. november 1928, Rím + Úmrtie: 6. júl 2020, Rím

Ennio Morricone bol jeden z najvýznamnejších filmových skladateľov v histórii kinematografie. Za svoj život vytvoril hudbu pre viac než 500 filmov a seriálov. Preslávil sa najmä vďaka spolupráci s režisérom Sergiom Leonem a jeho westernami. Jeho štýl zahŕňal kombináciu klasických orchestrálnych prvkov s nezvyčajnými zvukmi – bičovanie, píšťalky, elektrické gitary, kostolné zvony či spevy bez slov. Získal Oscara za celoživotné dielo (2007) a Oscara za film The Hateful Eight (2016).

Výber z filmov, pod ktorými sa podpísal

The Good, the Bad and the Ugly (Dobrý, zlý a škaredý)

Once Upon a Time in the West (Vtedy na Západe)

A Fistful of Dollars

Cinema Paradiso

The Mission

The Untouchables

Once Upon a Time in America

Osem hrozných (The Hateful Eight, réžia: Quentin Tarantino)

Morricone zriedka opúšťal Rím a takmer nikdy necestoval do Hollywoodu – všetko nahrával doma v Taliansku. S Tarantinom súhlasil na spoluprácu až po rokoch váhania.

