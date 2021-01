Fanúšikovia chcú vystrihnúť Trumpa zo Sám doma 2, Kevin súhlasí

Po posledných politických udalostiach, ktoré sa týkali vtrhnutia stúpencov dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa do Kapitolu, klesla takmer-ex-prezidentovi popularita. Dosť na to, aby ho vystrihli z jedného z najslávnejších filmov Sám doma 2: stratený v New Yorku, ktoré sa nám spájajú s Vianocami. Donald Trump sa totiž objavuje v scénke, keď sa Kevin túla po Hoteli Plaza na newyorskom Manhattane a akoby náhodou sa spýta na cestu práve Donalda Trumpa. Keďže na práve jeho popud sa mali vydať neriadené strely na pochod do Kapitolu a rozpútať šialenstvo, ktoré odsúdil celý svet, fanúšikovia filmu sa rozhodli konať.

foto: scénka z filmu v hoteli Plaza, zdroj video nižšie

Spustili petíciu a diskusiu za vystrihnutie Donalda Trumpa a jeho nahradenie samotným 40 ročným Kevinom, hercom Macaulay Culkinom. Ten sa na sociálnej sieti vyjadril len stručne k výzve inej užívateľky, že to „berie“ (anglicky „Sold“ , tiež preložiteľné ako „Predané“.)

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Donald Trump nebol vo filme Sám doma 2 náhodou

Ako sa už nechal počuť samotný režisér filmu Sám doma 2 z roku 1992 Chris Columbus, úlohu nedostal Donald Trump náhodou. Hotel Plaza vtedy patril jemu, takže malá úloha vo filme bola jeho podmienka na nakrúcanie v priestoroch hotela. To však boli ešte časy, keď bol s Ivanou Trumpovou, rodenou Zelníčkovou, alebo skôr v časoch ich rozvodu. Aj ten sa totiž odohral v roku 1992. Stránky bulváru plnil hlavne ako milionár, obchodník, investor a manžel Ivany Trumpovej. Časy, keď sa na jeho prítomnosti vo filme ľudia skôr bavili a tlieskali mu.



Či sa naozaj objaví nová verzia filmu je otázne. Môže však ísť stále o formu protestu proti Donaldovi Trumpovi a jeden z viacerých čriepkov boja proti nemu. Hoci dorobiť 40 ročného Kevina k malému Kevinovi by pre dnešných technikov a majstrov počítačových efektov nemuselo byť problém, je otázne, či by vydali novú verziu ako klasické DVD a BD, alebo len ako protestný úlet v rámci scénky, reklamy, či len pre zábavu ľudu. To skôr. Oblepené reklamou, ako sa ostatne stalo už neraz s rôznymi drobnými scénkami pri iných príležitostiach.