Film The Performance bude mať možno predsa premiéru 2025

The Performance, film vo výraznej miere nakrúcaný v Bratislave pred dvoma rokmi, predsa len prichádza do kín. Po nakrútení sa film dostával len do festivalovej produkcie a mnohí Slováci, ktorí sa na ňom podieľali, tak stále nemali možnosť vidieť ho. Trvalo to trochu dlhšie, no v zahraničí ho už videlo viac ako len festivalové obecenstvo.

The Performance podľa poviedky Arthura Millera

The Performance je inšpirovaný poviedkou Arthura Millera, ktorá bola prvýkrát publikovaná v časopise The New Yorker. Scenár filmu napísali Shira Piven a Joshua Salzberg. Tento projekt bol dlhodobou vášňou rodiny Pivenovcov. Matka rodiny, herečka a učiteľka Joyce Hiller Piven, dávnejšie čítala poviedku a zoznámila s ňou svoje deti. Jeremyho Pivena, predstaviteľa hlavnej úlohy, zaujala postava Harolda Maya, talentovaného, no bojujúceho stepera. Neskôr sa zaujímal o súhlas Rebeccy Miller, dcéry Arthura Millera, aby bolo možné poviedku použiť a v podobe celovečerného filmu nakrútiť adaptáciu tejto poviedky.



Príbeh sa odohráva v roku 1937 na prahu druhej svetovej vojny. Americký židovský stepovací tanečník Harold May dostáva pozvánku na jednorazové vystúpenie za obrovskú sumu v Berlíne. Kývne na ponuku, ale netuší, kto ho vlastne pozýva a pre koho. Netuší, že v publiku budú sedieť známi nemeckí predstavitelia, čo vnesie do príbehu historickú rezonanciu a dramatické napätie. Film sa zaoberá témami identity, umenia a temných síl histórie. Svetovú premiéru mal na Medzinárodnom filmovom festivale v Ríme v roku 2023 a bol premietaný aj na festivaloch v Palm Springs, Transylvánii a Miami, ako aj na mnohých ďalších podujatiach.

Stále nejasné informácie, len hmla a nič potvrdené

Detaily stále nepoznáme. Smutné je, že ich nepoznajú ani bežné miesta, kde sa informácie o premiérach objavujú. Ak je január definitívny termín, kedy sa má film dostať do distribúcie v Európe, niekto niečo riadne zanedbáva, ak nemáme žiadne presné informácie. Ak by šlo o obrovský megaprojekt s embargom, mal by divácky svet pochopenie. Takto pritom riskuje, že si ho pri všetkom chaose ani nevšimneme. Je zvláštne bezohľadné voči divákom, že ani netušia, kedy a kde bude film uvedený a prečo ho na festivaloch doteraz videli a verejnosť tú možnosť nemala. Január je už za niekoľko dní.

Bratislava v hlavnej úlohe

Producentom filmu je Daniel Finkelman v spolupráci so spoločnosťami Sparks Go a Daniel Finkelman Films. Medzi ďalších producentov patria Chaya Amor, Jeremy Piven a Jenny Shakeshaft. Nakrúcanie na Slovensku s nezávislým rozpočtom počas obdobia Covidu bolo náročné. Patrilo medzi najväčšie produkcie a počas pandémie šlo o najvýraznejšiu filmovaciu produkciu u nás. Film sa natáčal takmer výlučne na Slovensku v Bratislave, kde 30. roky minulého storočia ožívajú aj vďaka výborným filmovým ateliérom, a reálnym stavbám, uliciam a architektúre, či dobových interiéroch, o ktoré stále nemá hlavné mesto Slovenska núdzu. Kameraman Lael Utnik používal vintage kamery Bolex na zachytenie autentickej dobovej atmosféry. Pôvodnú hudbu skomponoval Lucas Lechowski. Aj keď bol film pôvodne naplánovaný na vydanie v roku 2023, na Slovensku sa ho diváci nedočkali ani v roku 2024. Premiéra je napokon stanovená na január 2025.