Do kín prichádza islandsko-slovenský film Samota

Vizuálne podmanivá dráma Samota o farmárovi, ktorý musí opustiť pokojný islandský vidiek, si divákov získala už minulý rok. Počas svojej svetovej premiéry na 48. ročníku jedného z najväčších verejne navštevovaných filmových festivalov v Toronte. Na výrobe filmu sa podieľala aj významná časť slovenského štábu, vrátane kameramana Dušana Husára či umeleckej maskérky Andrey Štrbovej.

Samota, príbeh farmára z islandského vidieka

Film Samota rozpráva príbeh farmára, ktorý prežil celý život na islandskom vidieku a štát ho donúti predať dom. Muž svoj domov opúšťa a presťahuje sa do hlavného mesta, kde sa onedlho zoznámi s 10-ročným chlapcom, ktorý po okolí roznáša noviny. Zrodí sa priateľstvo, ktoré muža aj chlapca zásadným spôsobom ovplyvní. „Téma spolupatričnosti je veľmi univerzálna a samota je vlastne celkom kolektívny pocit. Všetci sa snažíme niekam patriť. Táto téma je silná, pretože oslovuje každého, dokonca aj politikov, keď diskutujú o migrácii. Veľmi sa nás to dotýka, pretože aj my sami sme v minulosti emigrovali do Kanady či do Spojených štátov. Príbeh postáv nezahŕňa nič iné, iba to, že sa pozerajú na tento pocit osamelosti z empatického, čisto ľudského pohľadu,“ hovorí režisérka filmu Ninna Pálmadóttir.

Na vzniku filmu sa koprodukčne podieľala slovenská produkčná spoločnosť nutprodukcia. Producent Jakub Viktorín sa s režisérkou zoznámil počas koprodukčného fóra Les Arcs. „Mal som možnosť vidieť dva krátke filmy režisérky Ninny Pálmadóttir, ktoré na mňa veľmi zapôsobili. V podobnom duchu sa niesol aj scenár Rúnnara Rúnnarsona o dvoch ľuďoch, ktorí k sebe na prvý pohľad nemajú cestu, ale nakoniec medzi nimi vznikne netradičné medzigeneračné priateľstvo. Sme veľmi radi, že sme na tomto základe mohli vybudovať islandsko-slovensko-francúzsku koprodukciu a zapojiť do kreatívneho procesu aj naše talenty,“ hovorí o spolupráci na filme slovenský producent Jakub Viktorín.

Islandsko-slovenský filmový štáb

Ninna Pálmadóttir patrí k oceňovaným islandským režisérkam. Ninnin krátky film ‘Paperboy’ (2019) mal premiéru na 45. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Seattle, na MFF v Reykjavíku získal ocenenie Najlepší islandský krátky film, bol vybraný do sekcie krátkych filmov ‘Les Nuits en Or’ v rámci udeľovania ocenení César a dostal sa do výberu sekcie Short Cuts: Share Her Journey Shorts na Medzinárodnom filmovom festivale Toronto.



Islandský scenárista Rúnar Rúnarsson patrí k najoceňovanejším režisérom krátkych filmov svojej generácie. V roku 2006 bol nominovaný na Oscara za film Posledná farma (Sidste gård, 2004), o dva roky neskôr získal nominácie na Zlatú palmu v Cannes aj na Európsku filmovú cenu za film Vtáčatá (Småfugle, 2008). Svoj celovečerný debut Sopka (Eldfjall, 2011) uviedol počas „Quinzaine des Réalisateurs“ na MFF v Cannes v roku 2012. Film bol nominovaný na Zlatú kameru a v rámci ostatných festivalov získal dokopy 17 ocenení.

Film Samota vznikol v islandsko-slovensko-francúzskej koprodukcii. Produkovali ho filmové spoločnosti Pegassus Film, Halibut, nutprodukcia a Jour2Fete. Vznik filmu finančne podporil Audiovizuálny fond. Do distribúcie film prináša 21. marca Asociácia slovenských filmových klubov.