Filmové zaujímavosti o filme F1 s Bradom Pittom: čo sa oplatí vedieť?

Filmová novinka F1 s Bradom Pittom v hlavnej úlohe nám prináša svet Formuly 1 inak, než sa to podarilo filmárom doteraz. Je to nepochybne pre náročnosť s akou sa nakrúcalo. Priestorovú, časovú, personálnu, ale aj pre autenticitu. Okruhy sú naozaj okruhmi, značky a monoposty presne tými, ktoré to mali byť. Ak Formula dorazila do cieľa a rožhavený motor si mohol odpočinúť po ťažkom preteku, vo filme táto autentická formula je. Žiadna náhrada, rekvizita, alebo model pre filmárske účely. Aké zaujímavosti sa s filmom spájajú a komunikuje ich aj distribútor filmu na Slovensku – Continental film?

Zásadné filmové zaujímavosti o F1

Brad Pitt naozaj šoféruje monopost vo filme z prostredia Formuly 1. Režisér Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) chce natočiť najautentickejší a najrealistickejší motoristický film všetkých čias. IMAX kamery umiestnené priamo v kokpite majú divákov preniesť priamo do sedačky pilota. Herci – Brad Pitt aj Damson Idris – musia preto jazdiť naozaj.

Kosinski využíva svoje skúsenosti z Mavericka, kde podobne natáčal s hercami v stíhačkách. F1 film chce ísť ešte ďalej – nie zelené plátno, ale reálne jazdy na trati počas skutočných veľkých cien. Aby film pôsobil autenticky, produkcia sa stala „11. tímom“ F1 – so svojou garážou, monopostami, inžiniermi a štábom.

Brad Pitt vyrastal na motorkách a má skutočný rešpekt k rýchlosti.Počas tréningov si získal dôveru skúseného kaskadéra a pilota Luciana Bachetu.Pitt nechcel len „hrať pilota“, chcel ním byť.Sám hovorí, že skutočné jazdenie bolo potrebné aj kvôli bezpečnosti – auto drží na trati iba vtedy, keď má dostatočnú rýchlosť. Lewis Hamilton, sedemnásobný majster sveta F1 a producent filmu, dodáva: „Brad je už od prírody pretekár. Mal by si v tom pokračovať aj po skončení natáčania.“

Film sa nakrúcal počas 18 mesiacov v priebehu 14 veľkých cien – od Silverstone po Las Vegas. Na trati sa ich fiktívny tím APXGP objavoval medzi skutočnými tímami. V Silverstone 2023 sa Pitt postavil vedľa Hamiltona a ostatných jazdcov na štartovej čiare pred 80 000 divákmi – jeho monopost síce nenaskočil, ale scéna sa stala virálnou.

Natáčanie pribrzdili štrajky hercov a scenáristov, no pre Pitta to znamenalo jediné – ďalší rok za volantom. Nakrúcal sa záber po zábere, často počas skutočných pretekov, bez možnosti zlyhať.

Lewis Hamilton detailne dohliadal na realizmus scén. Kontroloval, kde by sa skutočne dalo predchádzať, či zodpovedá zvuk motoru zaradenej rýchlosti, alebo aký je reálny postoj technických inžinierov. Pomohol aj pri obsadzovaní postáv – vrátane toho, že film má diverznú zostavu a kľúčové postavy zo sveta F1, ako napríklad technická riaditeľka, sú ženy – čo v realite zatiaľ nebýva časté.

Pitt hrá Sonnyho Hayesa – bývalého jazdca F1, ktorý po nehode so Senom skončil, no teraz sa vracia, aby pomohol upadajúcemu tímu.Idris ako Joshua Pearce je mladý talent plný sebavedomia a štýlu – podľa Hamiltona možno až príliš „cool“ na nováčika.Idris vysvetľuje: „Joshua je taký, lebo obdivuje Lewisa.“ To Hamiltona presvedčilo. Ich dynamika pripomína vzťah mentora a žiaka.Idris sa chváli, že je o niečo rýchlejší ako Pitt.Obaja sa zblížili a vytvorili silné filmové partnerstvo.

Producent Jerry Bruckheimer má 81 rokov, no na pľaci je každý deň od skorého rána do noci. Pripomína časy Days of Thunder (1990), kde sa tiež nakrúcalo s reálnymi vozidlami. Tentoraz však ide všetko podľa plánu. Kosinski a Bruckheimer veria, že ich realistický prístup – skutočné trate, skutoční jazdci, minimálne efekty – prinesie divákom niečo, čo ešte nikdy nezažili.

Posledné jazdy sa nakrúcali na Yas Marina Circuit. Posledné scény boli emocionálne – Pitt parkuje auto, vystupuje ako víťaz, s Idrisom sa objímajú pred podiom. Dojatý štáb cíti, že to „je ono“. Posledný deň sa ešte raz vracia za volant, tentoraz len pre seba. „Cítil som absolútnu blaženosť,“ hovorí Pitt.

Keď sa novinári Brada Pitta pýtali, čo majú spoločné herci a piloti F1, jeho odpoveď bola: „Samota. A ten pocit, že keď si za volantom, všetko ostatné na chvíľu zmizne.“

Prvé reakcie na F1 Film sú mimoriadne pozitívne. Kritici ho prirovnávajú k filmu „Top Gun: Maverick“ a chvália jeho akčné scény, zvukový dizajn a herecké výkony. Erik Davis z Fandango uviedol: Joseph Kosinskiho F1 Film šliape na plyn a nezastavuje. Preteky sú epické, zvukový dizajn, strih, kamera, výkony a hudba sú na najvyššej úrovni. Určite cítite odtiene TOP GUN MAVERICK, keďže to pôsobí ako stará letná blockbusterová jazda. Aká jazda!“

Jazz Tangcay z Variety dodala:„WOW! F1 Film je akčný a napínavý pohľad na svet F1 pretekov, s množstvom dravosti. Zvuk, hudba a kamera sú bezchybné. Damson Idris a Brad Pitt sú skvelí! “

Aj samotní piloti Formuly 1, ktorí už mali možnosť vidieť špeciálnu predpremiéru filmu F1 Film , ocenili jeho kvalitu aj celkový zážitok.

, šéf Red Bullu, film taktiež ocenil: „Sme pravdepodobne to najkritickejšie publikum, aké si film o F1 môže priať – sledujeme a analyzujeme každý detail: každú zmenu prevodového stupňa, každú zastávku v boxoch. Ale aj tak musím povedať, že to pôsobilo mimoriadne autenticky.“ Aj Pitt počas natáčania nešetril chválu na jazdcov F1. „Mám obrovský rešpekt k týmto chlapom. To, čo títo jazdci a autá dokážu, je neuveriteľné. Je to úplne mimo môjho chápania.“ A počas natáčania si to reálne užíval. Pre Skysport dodal počas natáčania: „Je to najlepší čas môjho života. Všetci sú k nám veľmi milí. Všetky tímy nám otvorili dvere, FIA, Mohammad [Ben Sulayem] bol veľmi nápomocný. A F1 Stefano [Domenicali], všetci boli naozaj úžasní, že nám umožnili toto uskutočniť. A bude to naozaj dobré.“