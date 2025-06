Donáška chovateľských potrieb priamo pred dvere

Líder na trhu chovateľských potrieb Super zoo prináša svojim zákazníkom revolučnú službu v podobe nového e-shopu. Expresné doručenie nákupu priamo ku dverám s možnosťou naplánovania v hodinových intervaloch až 3 dni vopred ponúka ako jediný hráč na trhu vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky. „Neustále inovujeme naše služby pre majiteľov domácich zvierat, aby sme im boli čo najbližšie a poskytovali im najvyššie štandardy kvality. Nový e-shop s expresným doručením na celom území Slovenska je pre nás a našich zákazníkov významným míľnikom,“ hovorí Pavel Kopřiva, riaditeľ e-commerce Super zoo.

Služba expresného doručovania

Nová služba expresného doručovania potrieb pre domáce zvieratá od spoločnosti Super zoo nielenže šetrí majiteľom čas, ktorý môžu stráviť v spoločnosti svojich miláčikov, ale umožňuje aj nákup a dovoz objemnejšieho tovaru v rámci jednej objednávky. To je pre zákazníkov výhodné aj z ekonomického hľadiska. „Nákup vám doručíme až domov, čo zákazníci ocenia najmä pri objednávaní väčšieho množstva krmiva alebo podstielky – kuriér doručí naraz napríklad 5 veľkých vriec. V podstate je obmedzený len hmotnosťou a rozmermi, ktoré sa zmestia do kufra auta,“ vysvetľuje Pavel Kopřiva a dodáva, že služba funguje v dvadsiatich slovenských mestách. Okrem toho si možno doručenie nákupu objednať na vopred určený čas. Konkrétne v hodinovom okne, a to až tri dni vopred.

Expresné doručenie je možné z 28 predajní Super zoo v Slovenskej republike a viac ako 90 predajní v Česku vďaka spolupráci s partnerom, kuriérskou službou Wolt Drive: „Naším cieľom je spojiť zákazníkov s tým, čo naozaj potrebujú, čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie. Spolupráca so Super zoo a využívanie služby Wolt Drive nám umožňuje ponúknuť flexibilné a spoľahlivé riešenie, ktoré reaguje na rastúce požiadavky trhu. Expresné doručenie až ku dverám prináša úroveň pohodlia, ktorú dnes hľadajú zákazníci v segmente starostlivosti o zvieratá. Tento segment považujeme za jeden z najdynamickejších a najsľubnejších v odvetví doručovacích služieb,“ hovorí Josef Dvořák, globálny riaditeľ pre rozvoj obchodu a obchodnú výkonnosť spoločnosti Wolt.

Už 20 rokov na slovenskom trhu

„Veríme, že táto možnosť zákazníkov osloví a uspokojí ich potreby v čase, keď trh ponúka doručovanie stále väčšieho množstva produktov a služieb v reálnom čase až k ich dverám,“ dodáva Pavel Kopřiva, ktorý stojí za kompletným redizajnom e-shopu. Super zoo ho venovala svojim zákazníkom pri príležitosti osláv 20. výročia pôsobenia na slovenskom a českom trhu. Vďaka nemu sa online nakupovanie chovateľských potrieb pre domáce zvieratá stalo rýchlejším a jednoduchším.

Podľa Pavla Kopřivu vykazuje Super zoo dvojciferný medziročný nárast nákupov prostredníctvom e-shopu. Rastie rýchlejšie ako český a slovenský trh e-commerce v segmente domácich zvierat, ktorý má, naopak, v medziročnom porovnaní klesajúcu tendenciu. „Viac ako 80 % našich tržieb tvoria zákazníci, ktorí sa k nám vracajú. Pri redizajne nového e-shopu sme preto v maximálnej možnej miere zohľadnili naše dlhodobé vzťahy s majiteľmi domácich zvierat. Jedným z našich cieľov bolo preniesť emócie z kamenných predajní do online prostredia. Nielen vo farbách a dizajne, ale aj v celkovom tóne komunikácie. Pri nakupovaní cez mobil má zákazník celý obchod Super zoo doslova vo vrecku.“

Dizajn pre používateľa

Funkčný dizajn nového e-shopu je intuitívny a jednoduchý pre každého užívateľa: „Samozrejme, ponúkame prvotriedny užívateľský zážitok vrátane rýchleho vyhľadávania sortimentu založeného na personalizácii, modernom dizajne a intuitívnom rozhraní. E-shop ponúka tiež virtuálneho poradcu, ktorý zákazníkovi pomôže s výberom produktu. Okrem toho nám nová platforma otvorila dvere k pridávaniu nových funkcií, v čom plánujeme pokračovať aj v budúcnosti,“ vysvetľuje Pavel Kopřiva.

Super zoo si zakladá na dlhodobom zavádzaní nových technológií s cieľom priblížiť sa čo najviac k svojim zákazníkom. Najmä ich domácim miláčikom. Dôraz kladie na dostupnosť a rozširovanie služieb. V roku 2022 napríklad otvorila prvú hybridnú predajňu chovateľských potrieb s nepretržitou prevádzkou nielen v Českej republike, ale v celej strednej Európe, pričom odvtedy pribudli ďalšie tri. Neustále rozširuje sieť kamenných predajní, ktorých je v Českej republike už viac ako 200, na Slovensku 84. Prevádzkuje tiež salóny starostlivosti o domácich miláčikov priamo vo vybraných predajniach a veterinárnu kliniku Super zoo veterina. Skupina Plaček tiež priebežne uvádza na trh vlastné rady chovateľských potrieb a krmív pre domáce zvieratá, v posledných dvoch rokoch to bolo trebárs holistické krmivo Elbeville a superprémiové krmivo pre mačky Prospera.

„E-commerce je pre nás nielen dôležitým predajným kanálom, ale aj dôležitou komunikačnou líniou smerom k našim zákazníkom. Chceme, aby mohli do Super zoo vstúpiť kedykoľvek, či už fyzicky v predajni, alebo virtuálne prostredníctvom nášho e-shopu,“ dodáva na záver Pavel Kopřiva.