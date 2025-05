Recenzia: LAMAX BCool2 Plus: Inteligentné hodinky za dobrú cenu

Tiež máte doma niekoľko lacných smart hodiniek, ktoré nikdy nikto, ba ani výrobca nedokázal poriadne rozbehať? Alebo hodinky, ktoré prestali fungovať o týždeň? Ísť kvôli deťom do najlacnejších hodiniek bolo pre nás riziko. Ak by ste však pozreli na LAMAX BCool2 Plus, potom narazíte na iný prípad. Ide totiž o lacné hodinky, ktoré majú známu značku a naozaj fungujú. Funkcií majú viacero a potešia slušnou výbavou, odozvou aj rýchlosťou. Tieto konkrétne tak hádžu mnoho iných do koš… elektroodpadu. Mať však LAMAX BCool2 Plus, to je skrátka iná skúsenosť s lacnými hodinkami. Dokonca sú od rovnakej série a značky aj lacnejšie, ktoré nesú označenie LAMAX BCool2 Play. Rozdiely nájdete v článku neskôr.

Predstavujú zariadenie, ktoré kombinuje moderný dizajn, širokú škálu funkcií a priaznivú cenu, čím oslovuje široké spektrum používateľov, od technických nadšencov až po tých, ktorí hľadajú spoľahlivého spoločníka pre každodenné aktivity.

Dizajn a komfort nosenia

LAMAX BCool2 Plus Black sa vyznačujú elegantným a zároveň praktickým dizajnom. Ich rozmery 45,5 × 37,9 × 11,2 mm a hmotnosť 43 gramov zabezpečujú pohodlné nosenie počas celého dňa. V balení sa nachádzajú dva remienky – čierny a šedý – s rozstupom 20 mm, čo umožňuje jednoduchú výmenu podľa preferencií používateľa. Materiály použité pri výrobe sú nezávadné a šetrné k pokožke, čo je dôležité pre dlhodobé nosenie. Na dospelej aj detskej ruke držia, nelietajú, neprekážajú pri bežných činnostiach.

Displej a ovládanie

Hodinky sú vybavené 1,8-palcovým farebným dotykovým displejom s rozlíšením 240 × 284 pixelov, ktorý poskytuje jasný a prehľadný obraz aj na priamom slnku. Používateľské rozhranie je intuitívne a dostupné v slovenčine, čo zjednodušuje ovládanie a prispieva k pozitívnemu používateľskému zážitku. Aplikácia Da Fit, kompatibilná s Androidom od verzie 5.1 a iOS od verzie 10.0, umožňuje synchronizáciu dát a prispôsobenie nastavení hodiniek podľa individuálnych potrieb.

Prvé zapnutie a postrehy

Základom je pre hodinky spárovanie s telefónom. Aplikácia Da Fit sa dá stiahnuť priamo cez QR kód v návode. Dovolí vám následne zmeniť nastavenia, ktoré si viete nastaviť aj na samotných hodinkách. Čo je zaujímavé, spojenie s telefónom prinesie možnosť stiahnuť si rôzne ďalšie vzhľady hodiniek. Získate tak digitálky, ručičkové hodinky, rôzne hodinky farebných, či grafických motívov. Poteší funkcia diaľkovej spúšte fotoaparátu na mobile. To znamená, že ak máte mobil na statíve, viete stlačiť fotenie na diaľku. Už prvé zapnutie aplikácie si vyžiada určité údaje o vás (dátum narodenia, výška, váha, pohlavie, z čoho môže následne vypočítať ďalšie vlastnosti o tele, fyzickej námahe, spálených kalóriách atď.)

foto: na celkom nových hodinkách vám možno ešte nebude sedieť čas, no len čo spárujete mobil s hodinkami, nabehne čas podľa mobilu a komunikácia môže pokračovať.

Po spárovaní telefónu, čo nebolo ani bolestivé a ani náročné, sa otvárajú hlavné možnosti celých hodiniek v spolupráci s mobilom. Na hodinkách si môžete zobraziť niekoľko spôsobov zobrazenia nie len ciferníka, ale aj menu. Potešia ďalšie vychytávky. Ak ste človek, ktorý má rád technológie, chce sledovať aj svoj pohyb a vynaložené úsilie, športuje, prípadne chce ovládať niektoré funkcie na mobile, ktorý je v ruksaku, kým hodinky sú pred očami… Je zaujímavé v takom prípade siahnuť po týchto hodinkách. Bez Bluetooth to ale nejde. Spojenie s telefónom prebieha práve cez BT. Dosah nám pritom berie na niekoľko metrov.

foto: dizajnov pre zobrazenie ciferníka je niekoľko, a ďalšie sa dajú stiahnuť.

Funkcie pre zdravie a fitness

LAMAX BCool2 Plus Black ponúkajú rozsiahle možnosti monitorovania zdravotného stavu a fyzickej aktivity. Hodinky nepretržite sledujú srdcový tep, úroveň stresu, okysličenie krvi (SpO2) a kvalitu spánku. Pre športových nadšencov je k dispozícii 123 športových režimov, ktoré umožňujú presné sledovanie rôznych aktivít, od chôdze a behu až po cyklistiku a ďalšie športy. Krokomer zaznamenáva počet krokov, prejdenú vzdialenosť a spálené kalórie, čo motivuje k aktívnemu životnému štýlu.

Hodinkám dáte informáciu, čo práve robíte a následna analýza môže pokojne prispieť k zlepšovaniu, motivácii efektívnejšieho cvičenia, tréningu… alebo to skrátka budete robiť len kvôli číslam a očakávaniam. Fitness funkcie majú v tomto prípade široké možnosti, ktorým sa však nebudeme venovať. Tému oživíme inokedy, no teraz sa zameriame priamo na hodinky.

Konektivita a inteligentné funkcie

Vďaka Bluetooth 5.1 môžu hodinky slúžiť ako handsfree zariadenie na telefonovanie, keďže sú vybavené zabudovaným mikrofónom a reproduktorom. Upozornenia na prichádzajúce hovory, SMS a notifikácie z aplikácií sa zobrazujú priamo na displeji hodiniek, čo umožňuje byť neustále v kontakte bez potreby vyťahovať telefón. Okrem toho je možné ovládať prehrávanie hudby a videí na telefóne, využiť diaľkovú spúšť fotoaparátu, nastaviť budík, stopky, časovač, kalkulačku a dokonca aj svietidlo. Funkcia „Nájsť telefón“ pomáha rýchlo lokalizovať stratené zariadenie.

Výdrž batérie a nabíjanie

Hodinky sú vybavené Li-pol batériou s kapacitou 260 mAh, ktorá zabezpečuje výdrž až 7 dní na jedno nabitie. Nabíjanie je jednoduché, na prvý pohľad nemožné. No kúzlo sa ukrýva v magnetoch. Tie držia nabíjateľné plochy s nabíjačkou pri sebe. Nabíjanie je pomocou USB, ktoré je súčasťou balenia. Tento spôsob nabíjania je pohodlný a bezpečný, čím sa eliminuje riziko poškodenia konektorov. Žiadne konektory totiž nie sú.

Zábava a personalizácia

Pre chvíle oddychu ponúkajú hodinky štyri jednoduché hry – Floopy, Škrečok (Hamster), Battleship a 2048 – ktoré môžu poslúžiť ako krátka zábava počas prestávok. Používateľ si môže prispôsobiť vzhľad hodiniek výberom z rôznych ciferníkov dostupných v aplikácii Da Fit, čo umožňuje prispôsobiť zariadenie individuálnemu štýlu a preferenciám. Povedzme ako pre koho, no určitou zábavou aj pomocníkom je kalkulačka.

Aký je rozdiel medzi LAMAX BCool2 Play a LAMAX BCool2 Plus?

Na trhu sú dva modely označené ako BCool2, ktoré sa rozlišujú až ďalším slovíčkom „PLAY“ alebo „PLUS“. Play sú ešte lacnejšie, ale nie slabšie. Výdrž batérie je približne rovnaká, veľkosť a dizajn totožná a fitness funkcie rovnako. P0dstatným rozdielom však je, že BCool2 Plus má vyššiu odolnosť voči vode. Ide o IP67 (odolné voči prachu a ponoreniu do vody do hĺbky 1 m na 30 minút), čiže zvládnu viac, napríklad aj pád do bazénu a uvedomenie si, že ste doň spadli a s hodinkami. Druhý rozdiel je aj v tom, že sa na verzii Plus nachádzajú štyri hry, kým na verzii Play ide o arkádovú hru Škrečok a logickú hru 2048.

Technické parametre a kompatibilita

Výdrž batérie: až 7 dní

Batéria: Li-pol 260 mAh

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.1 (vrátane volania)

Displej: 1,8″ farebný, dotykový (240 × 284 px)

Hmotnosť: 43 g

Remienky: dva v balení (čierny a šedý), štandardné, vymeniteľné (rozteč 20 mm)

Rozmery tela hodiniek: 45,5 × 37,9 × 11,2 mm

Rozmery hodiniek vrátane pásku: 250 × 37,9 × 11,2 mm

Materiály: nezávadné

Vodeodolnosť: IP67

Nabíjanie: USB 5 V / 0,5 A, magnetický USB kábel (v balení)

Upozornenia: prichádzajúce hovory, SMS, notifikácie z aplikácií

Krokomer: áno

Hry: Floopy, Škrečok (Hamster), Battleship, 2048

Oficiálne stránky s popisom na Lamax-electronics.com

Ďalšie funkcie: vzdialené ovládanie fotoaparátu, ovládanie prehrávania hudby, predpoveď počasia, zmena ciferníkov, funkcia nájsť telefón, budík, stopky, časovač, kalkulačka, svietidlo, 123 športových režimov, záznam cvičenia (kroky, vzdialenosť, výpočet kalórií), sledovanie spánku, meranie srdcového tepu, meranie okysličenia krvi, meranie krvného tlaku

Aplikácia: Da Fit

Dostupnosť aplikácie: Google Play, App Store

Podporované jazyky: slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, poľština, maďarčina, slovinčina, chorvátčina

Kompatibilita: Android 5.1 a novší, iOS 10.0 a novší

Mohlo by zaujímať tiež: