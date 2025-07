Filmové Košice: neobyčajná prehliadka mesta odhalila miesta z filmov

Dňa 26. júna, v rámci prebiehajúceho 31. ročníka medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, sa Košice stali nielen dejiskom kultúrnych podujatí, ale aj miestom jedinečnej prehliadky so silnou filmovou atmosférou. Mesto pripravilo pre návštevníkov a domácich obyvateľov komentovanú prechádzku po lokalitách, ktoré sa objavili vo filmoch a televíznych seriáloch.

Kulturológ a autor kníh o filmových miestach, Tomáš Galierik, spoločne so sprievodkyňou Timeou Verešovou, viedli účastníkov cez vybrané ulice a objekty Košíc, ktoré si „zahrali“ v rôznych produkciách. Vďaka ich výkladu sa návštevníci dozvedeli nielen to, ktoré scény sa kde natáčali, ale aj zaujímavé fakty o histórii daných budov, ich pôvode a architektonickej hodnote. Cieľom podujatia bolo zdôrazniť filmovú históriu mesta a upriamiť pozornosť na to, aké významné miesto má Košice v kontexte slovenského aj medzinárodného audiovizuálneho priemyslu.

Košický kraj ako líder vo filmovom turizme

Košický samosprávny kraj zohráva čoraz významnejšiu úlohu v rozvoji filmového turizmu a podpory audiovizuálnej tvorby. Práve tu vznikla prvá slovenská regionálna filmová agentúra, ktorej cieľom je prepájať filmárov s atraktívnymi lokalitami, poskytovať logistickú podporu a zjednodušiť proces natáčania. Vďaka tejto iniciatíve už vzniklo viacero úspešných spoluprác a región sa stáva čoraz častejšie vyhľadávaným miestom pre filmové produkcie.

Košický kraj ponúka pestré spektrum filmových lokalít. Od historického centra Košíc cez Slovenský raj, Krásnu Hôrku, Dobšinú, Stratenú až po ikonický Spišský hrad. Filmári si obľúbili aj menej známe miesta ako Gelnica so svojím unikátnym kamenným mostom a schodiskom, či východnú hranicu Slovenska, kde sa nakrúcal oceňovaný film Čiara.

Projekt filmového chodníka v rámci Košického kraja

Významným krokom bolo spustenie projektu filmového chodníka, ktorý prepája tieto miesta do jedinečného turistického zážitku. Vďaka bezplatnej mobilnej aplikácii môžu návštevníci objavovať filmové lokality v celom kraji, získať informácie o nakrúcaných filmoch, pozrieť si konkrétne scény alebo si vypočuť audio sprievodcu. Priamo na miestach sa nachádzajú informačné tabule, ktoré upozorňujú na to, v ktorom filme sa dané miesto objavilo, spolu s presným časom záberu.

Košický kraj tak nielen dokumentuje svoju filmovú minulosť, ale aktívne buduje svoju filmovú budúcnosť – nielen ako miesto nakrúcania, ale aj ako destináciu pre filmových nadšencov a turistov, ktorých lákajú filmové príbehy späté s reálnym prostredím. V neposlednom rade sú Košice pre film dôležitým miestom aj ako dejisko významného festivalu ART FILM FEST.

Aplikácia a spoznávanie Košického kraja cez filmový turizmus: viac podrobností >>>

Podrobnosti o projektoch pre turizmus v rámci Košického kraja: viac podrobností >>>

Knihy Tomáša Galierika na martinus.sk