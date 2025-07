Košické letisko: priame letecké spojenie v roku 2025. Kam sa lieta?

Košické letisko počas sezóny 2025 ponúka priame letecké spojenia do nasledujúcich destinácií: Dublin, Londýn (cez Luton aj Stansted), Liverpool, Zürich, Zadar, Praha, Viedeň a Varšava. S ďalšími destináciami je mesto Košice spojené prostredníctvom charterových liniek cestovných kancelárií. Letieť tak môžete do azda všetkých populárnych destinácií, ktoré v ponukách našich cestoviek sú v rámci okolitého sveta. Burgas, turecká Antalya, tuniský Monastir, grécke Thesalloniki a ďalšie grécke ostrovy, egyptský El Alamein slávny z historických dôvodov a lákavý pre blízke letoviská. V rámci pravidelných liniek je však ponuka naozaj zaujímavá. Čo v daných destináciách nájdeme?

Dublin (Írsko)

Dublin, hlavné mesto Írska, je pulzujúce centrum kultúry, literatúry a modernej gastronómie. S populáciou okolo 1,4 milióna obyvateľov ponúka mestský život s bohatou ponukou — od tradičných gemov ako Trinity College či Guinness Storehouse, až po špičkové michelinské reštaurácie . Historické jadro mesta dodáva charakter – gotické katedrály, Georgiánske ulice, múzeá a literárna stopa Jamesa Joycea; dobrý príklad je Long Room a Book of Kells v Trinity College.

Phoenix Park je jedným z najväčších mestských parkov v Európe, s atrakciami ako ZOO a accessible ihriskom . Milovníci hudby sú nadšení z tradičných írskych pubov s živou hudbou, ako The Cobblestone či Whelan’s. Pre tých, čo túžia po pobreží, mesto je blízko útulných zátok, napr. Howth a plážových kúpalísk ako Forty Foot. Pivná a whisky scéna tu nadobudla nový rozmer od pubov cez moderné pivovary až po exkluzívne bary. Dublin pôsobí ako mesto, kde sa historické a moderné prelína v každom rohu.

Najdôležitejšie atrakcie:

Trinity College & Book of Kells

Guinness Storehouse (Gravity Bar)

Phoenix Park & Dublin Zoo

Kilmainham Gaol

Živá hudba v tradičných puboch

Prechádzka pobrežím Howth a kúpanie

Národná galéria Írska

Londýn (UK)

Košické letisko má spojenie s Londýnom hneď v rámci dvoch jeho letísk. Luton a Stansted. Londýn je európskou metropolou so zmesou histórie, kultúry, umenia, divadla a rozmanitosti. Nájdete tu ikonické pamiatky – Buckinghamský palác, Tower, Westminsterskú katedrálu, London Eye či pamiatky na Temži. Štvrte ako Covent Garden, Southbank, Shoreditch či Camden poskytujú pestrosť od tradičných trhov až po street art a nočný život. Divadlá v West Ende patria medzi najprestížnejšie v Európe a radi YouTube nezabudnú na národné divadlo, Shakespeare’s Globe či Royal Opera House.

Londýn je tiež rajom múzeí – Natural History Museum, British Museum, Tate Modern – väčšina z nich je bez vstupného. Pre športových fanúšikov ponúka futbalové legendy, napr. Arsenal, Chelsea či Tottenham. A pre gastronómov? Londýn poskytuje svetové kuchyne – od michelinských reštaurácií po ulice curry v Brick Lane. Mesto je vždy otvorené, na každom kroku môžete zažiť niečo nové, či pracujete, učíte sa, alebo cestujete. Dnes je Londýn multikultúrnym mestom. Veľkým lákadlom sú aj filmové lokality z filmov Harry Potter, alebo miesta ako Múzeum Sherlocka Holmesa, Jacka Rozparovača (atrakcia Dungeon) a iné zážitkové atrakcie.

Najdôležitejšie atrakcie:

Tower of London & Tower Bridge

British Museum & Tate Modern

Westminsterská katedrála & Westminsterský palác (Big Ben)

Prechádzky pozdĺž Temže & London Eye

Divadlá v West Ende

Trhoviská: Borough Market, Camden, Covent Garden

Futbalové zápasy v štadiónoch Premier League

Liverpool (UK)

Liverpool je mesto s jedinečnou hudobnou a športovou históriou. Je rodiacim mestom Beatles, a miesta ako The Cavern Club či Beatles Story Museum sú povinnou zastávkou pre fanúšikov chýbajúcich pod pseudonymom “britská hudobná scéna”. Futbal je tu svätý – Anfield, domov Liverpool FC, ponúka návštevu štadióna a múzeum, ktoré privolá hlasnú atmosféru fanúšikov . Royal Albert Dock je historický prístav premenený na živé centrum s galériami, múzeami a reštauráciami. Knižnica Liverpool Central aj World Museum pridávajú vzdelávacie zážitky. Miestna kultúra je multikultúrna, so skvelými reštauráciami poskytujúcimi jedlá od Ázie po Stredomorie. A zelená energia mesta? Sefton Park, malebný a tichší park, láka na relaxáciu mimo rušných ulíc. Liverpool poskytuje mix autentického britského zážitku, bez davových turistických prekvapení.

Najdôležitejšie atrakcie:

The Beatles Story & Cavern Club

Anfield Stadium Tour

Royal Albert Dock & Tate Liverpool

Sefton Park

World Museum

Beatles Walking Tour

British Music Experience

Zürich (Švajčiarsko)

Zürich kombinuje európsku eleganciu, prírodu a modernú infraštruktúru. Leží pri jazere a rieke, s výhľadmi na Alpy, čo umožňuje popoludňajší výlet na svah aj kúpanie vo vodách Zürišského jazera. Staré mesto je úzke uličky, historické budovy a pokojná atmosféra – výborné na pešie objavovanie. Bahnhofstrasse je jednou z najprestížnejších nákupných tried v Európe. Uetliberg ponúka panoramatické výhľady na mesto, ideálne pre mimo-mestské potulky počas víkendu. Večer oceníte Fondue a čokoládu, gastronomické zážitky, ako aj bigh výdobytky v reštauráciách či kaviarňach. Opera a Kunsthaus dodávajú kultúrnu čistotu mestských zážitkov . Pre tých, čo hľadajú kombináciu luxusu, pohody pri vode a turistických trás, Zürich je ideálnym cieľom.

Najdôležitejšie atrakcie:

Prechádzka starým mestom a okolie jazera

Bahnhofstrasse (luxusné nákupy)

Kunsthaus Zürich & operné divadlo

Výlet na Uetliberg

Schwimmen v jazere alebo rieke

Grilované menu vo štvrti Lindenhof

Roterer & Fondue večery

Zadar (Chorvátsko)

Zadar je historické prístavné mesto s bohatou architektonickou stopou – rímske ruiny, stredoveké kostoly aj renesančné bastionové múry . Mesto je známe vynálezom Morských organov a instaláciou “Pozdrav Slnku,” ktoré sú populárne medzi fotografmi aj turistami . Ponúka viac než stovky pláží so slaninami, pieskom alebo prístavmi, a množstvo akcií, od člunových výletov až po canyoning v národných parkoch ako Paklenica.

Gastronomická scéna je ovplyvnená miestnymi artisanami, vrátane výroby skla alebo moderných barov v historickom jadre . Nízke ceny leteniek z Írska a pohodlie umožňuje kombináciu dovolenkovanej pohody s kultúrnym zážitkom bez presunov na Karibik. Zadar je skvelou voľbou pre tých, čo hľadajú more, starobylé mesto a prírodu na jednom mieste.

Najdôležitejšie atrakcie:

Morské organy & Pozdrav Slnku

Staré mesto a rímske ruiny

Kathedral Santa Anastasia & promenáda

Člnové výlety a kayak expedície

Blízkosť národných parkov (Paklenica, Kornati)

Lokálne remeselné výrobky a reštaurácie

Slávne západy slnka

Praha (Česká republika)

Košické letisko má prepojenie aj na českú metropolu. Praha je ikonické „miesto európskej rozprávky“ s bohatstvom gotických kostolov, hradieb a romantických uličiek. Karlov most, Pražský hrad, Staromestské námestie s astronomickým orlojom, a Malá Strana sú magnety pre turistov aj filmárov. Nakrúcal sa tu prvý Mission Impossible s Tomom Cruisom a to zvýraznilo v Hollywoode dobré meno Prahy. Pražská kultúra žije v malých pivárňach, čajovniach a remeselných pivovaroch v štvrti Letná či Holešovice. Praha je tiež známa ako pasca na turistov pri cenách za taxíky, za služby, obchody a podobne. Sami máme viacero skúseností s tým, že ak nejdete so slovenčinou alebo češtinou a vyzeráte príliš ako turisti, taxikári a predajcovia (často sami cudzinci) skúšajú rôzne triky, ktoré kazia dojem z Prahy.

Cestovanie pomocou tramvají je efektívne a pohodlné – ideálne do ňou dostať sa na okraj mesta aj na výlety do okolia. Kuchyňa: svíčková, knedlíky, české pivo – všetko pripravované tradične a ocenené hosťami z celého sveta a miestnymi zásadnými foodie sprievodcami. Pre milovníkov histórie a literatúry existujú tematické vychádzky, food tour a múzeá, ktoré vás vrátia do starých čias. Dan Brown sem zasadil príbeh najnovšej knihy, čo ešte výrazne posilní turizmus v hlavnom českom meste.

Najdôležitejšie atrakcie:

Pražské planetárium na Stromovke, technicky najlepšie vybavené na svete

Pražský hrad & Katedrála sv. Víta

Karlov most & Staromestské námestie

Malá Strana & Petřín s rozhľadňou

Letná, Holešovice – piváreň & kaviarne

Food tour – česká kuchyňa & pivo

Orloj & Orlojová veža

Tramvajové jazdy mestom (pozor na platné lístky)

Viedeň (Rakúsko)

Viedeň je synoným cisárskeho luxusu, hudby a výtvarného umenia. Hofburg, Schönbrunn, Belvedere či Kunsthistorisches múzeum patria k absolútnym skvostom stredoeurópskej histórie. Kaviarne ako Café Central alebo Demel ponúkajú geniálne torty, kávu a atmosféru starých čias. Opera, koncerty, Beethovenov palác či Mozarthaus robia z mesta hudobnú mekku. MuseumsQuartier je jedno z najväčších kultúrnych centier sveta, kombinujúce zbierky a štýly v jednom priestore. Parky – Volksgarten či Schonbrunn s botanickou záhradou a zoo – ponúkajú dokonalé miesto na rodinné dni . Vyhliadkové strešné bary (Justizcafe, Palmenhaus) s výhľadmi sú hitom pre instagramové chvíle. Viedeň je tým, čo spája minulosť s dôstojnou prítomnosťou a luxusom dostupným.

Najdôležitejšie atrakcie:

Hofburg & Schönbrunn Palace

Kunsthistorisches & Secession múzeum

Café Central & Demel

St. Stephen’s Cathedral koncert

MuseumsQuartier

Volksgarten & ZOO pri Schonbrunne

Justizcafé / Palmenhaus výhľady

Varšava (Poľsko)

Varšava, hlavné mesto Poľska, je príbehom skromného znovuzrodenia – mesto bolo znovu vybudované po II. sv. vojne do dnešnej modernej podoby. Staré Mesto (Old Town) je UNESCO lokalitou, veselé uličky, kráľovský hrad a západ po slávnej Kráľovskej ceste lákajú históriou. Prezidentská cesta, bulváry Nowy Świat, hip štvrť Praga, areály Palác Kultúry a Vedy, a múzeum povstania poskytujú kontrast medzivojnového, socialistického aj moderného obdobia. Park Łazienki je kráľovská záhrada, kde možno zažiť koncert Chopina v otvorenom parku. Pre nevšedné zážitky odporúčajú miestni štvrte mimo centra, kde sa život mesta považuje za viac autentický. Varšava má rozvíjajúcu sa gastronómiu – od tradičných mliečnych barov po moderné reštaurácie.

Najdôležitejšie atrakcie:

Staré Mesto & Kráľovský hrad

Łazienki Park & palác

Palác Kultúry a Vedy

Nowy Świat & bulvár

Powstanie Warszawskie múzeum

Praga štvrť (história tejto historickej štvrte siaha do roku 1432 ) – street art & lokálne bary