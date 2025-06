Prečo sa nekúpať v hocijakej priehrade, jazere či rybníku?

Prečo sa nekúpať hocikde? Nebezpečenstvo môže vyzerať pokojne. No pod hladinou sa môže skrývať viac než len bahno. Do neho ak vstúpi ľudská noha, vzniká podtlak a nohu už nepustí. Vloženie druhej nohy skôr spečatí osud nešťastníka a nie je teda riešením vyslobodenia. Hrozia náhle víry, prúdy, ktoré nás stiahnu pod hladinu, dno, ktoré pod nohami zmizne. Hrozia choroby ako amébová meningitída, kožné infekcie či zápaly očí. Vo vode sa môžu nachádzať sinice, parazity, fekálne baktérie alebo neviditeľné toxíny. Nie všetko, čo sa trbliece v slnečnom svetle, je vhodné na kúpanie. Tiež nie všade máme po blízku kúpalisko a akvaparky. Ak je vonku horúčava a odporúčajú pobyt pri vode, radi dáte na také odporúčanie. Pocit, že tá priehrada v susednej obci je blízko a mohla by byť riešením môže byť zlým pocitom.

Dno, z ktorého sa nemusíme vrátiť

Mnohé vodné plochy na Slovensku – staré štrkoviská, zavlažovacie jazerá, vodné nádrže či menšie rybníky – vyzerajú ako ideálne miesto na osvieženie. No často nemajú upravené dno. Bahno a nánosy sedimentov dokážu vtiahnuť nohy človeka ako pasca. Panika, strata rovnováhy a únava môžu viesť k utopeniu. Niekedy nie je potrebné ani veľké dno – stačí, ak je klzké, nerovné alebo obsahuje skryté diery.

V priehradách a nádržiach sa navyše môžu objavovať silné víry alebo výpusty vody, ktoré na hladine nevidno. Vtiahnu plavca smerom nadol, a ak sa prúd nachádza v oblasti technických šácht alebo výpustov, môže telo uviaznuť pod vodou na dlhé dni či týždne. Výstražné tabule pri takýchto vodách nie sú ozdobou, ale varovaním, ktoré netreba ignorovať.

Sinice – zelené nebezpečenstvo

Jedným z najväčších rizík na neoficiálnych vodných plochách sú sinice (cyanobaktérie). Tieto mikroskopické organizmy milujú teplú, stojatú a výživnú vodu. Vyskytujú sa najmä v jazerách s bahnitým dnom a vysokým obsahom živín – typicky tam, kde sa dostávajú splašky alebo hnojivá z polí.

Sinice produkujú toxíny, ktoré môžu podráždiť kožu, oči, spôsobiť bolesť brucha, zvracanie, hnačku alebo aj horúčku. Pri prehltnutí kontaminovanej vody môže dôjsť k závažnej otrave, ktorá najviac ohrozuje deti. Sinice sa vyskytujú aj na Slovensku, napríklad v niektorých úsekoch Zemplínskej šíravy, Sĺňavy alebo Ružinskej priehrady počas horúcich dní bez výmeny vody.

Neviditeľní paraziti a baktérie

Teplá voda, v ktorej sa kúpu ľudia aj zvieratá, je ideálnym prostredím pre množstvo mikroorganizmov. Na miestach, kde nie je zabezpečená hygienická kontrola vody, môžu byť prítomné aj baktérie z fekálneho znečistenia – napríklad Escherichia coli alebo Enterococcus faecalis. Tie môžu spôsobiť tráviace ťažkosti alebo infekcie močových ciest.

V znečistenej vode môžu žiť aj parazity ako napríklad améba Naegleria fowleri (tzv. „brain-eating amoeba“) – síce extrémne zriedkavá, no pri vstupe do nosa dokáže spôsobiť smrteľný zápal mozgu. Táto améba je známa hlavne z USA, no v teórii sa môže objaviť aj v Európe pri veľmi teplých, stojatých a dlhodobo nekontrolovaných vodách.

Okrem toho sa vo vode môžu vyskytovať larvy rôznych červov, ktoré po kontakte s pokožkou môžu spôsobiť vyrážky alebo zápal. Ide o tzv. cercariovú dermatitídu – alergickú reakciu na larvy motolíc, ktoré normálne parazitujú na vtákoch alebo rybách.

Voda nie je vždy len voda

Nie všetky jazerá, priehrady či rybníky sú na kúpanie vhodné, a mnohé ani neboli nikdy určené na rekreáciu. Priemyselné vodné plochy, štrkoviská a rybárske vody často obsahujú nielen vyšší obsah bahna, ale aj rezíduá chemikálií, olejov, zvyšky palív, pesticídov alebo kovov. Voda v nich môže vyzerať čisto, no jej zloženie je rizikové. To platí najmä tam, kde sa do jazera alebo priehrady dostáva voda z kanalizácie, polí alebo blízkych obcí.

Ako rozoznať riziko?

Základným pravidlom je kúpať sa len tam, kde je kúpanie povolené a voda je hygienicky kontrolovaná. Ak je voda zelená, zapácha po hnilobe alebo rybách, obsahuje penu, vodný kvet alebo na hladine plávajú nánosy, nie je vhodná na kúpanie. Tiež si treba všímať, či sa v blízkosti nepohybujú vodné vtáky alebo neexistujú zákazy kúpanie z dôvodu siníc. Všímaj si, ako voda vyzerá, ale aj ako vyzerá breh a dno – bahno a nánosy môžu byť klzké, nestabilné a pri panike sa z nich nemusíš vedieť odraziť späť.

Zdroje o vhodných miestach na kúpanie:

Stránka ÚVZSR obsahuje aktuálny zoznam prírodných i umelých lokalít, ktoré spĺňajú hygienické kritériá podľa slovenských a európskych pravidiel. Každý rok tu nájdeš PDF s prehľadom a definíciou kúpacej sezóny.

Správa o pripravenosti vodných plôch na kúpanie 2025: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/pripravenost-prirodnych-vodnych-ploch-a-umelych-kupalisk-na-kupaciu-sezonu-2025

Zoznam vôd určených na kúpanie pre sezónu 2024

https://www.uvzsr.sk/documents/d/uvz/zoznam-vod-urcenych-na-kupanie-pre-kupaciu-sezonu-2024-informacia-pre-verejnost-pdf

Zoznam lokalít na kúpanie – kúpacia sezóna 2023

https://www.uvzsr.sk/web/uvz/zoznam-vod-urcenych-na-kupanie-2023