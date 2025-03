Stolová hra Kvído: príroda v kocke pobaví úlohami aj obsahom

Stolové hry máme radi. O to viac hry, ktoré vzdelávajú aj tých, ktorí sa vzdelávaniu bránia. Tak tomu bolo nedávno aj v prípade zaujímavej hry Kvído: matematika v kocke a v podobnom duchu sa nesie aj Kvído: príroda v kocke. „Prírodná verzia“ so zvieratami, rastlinami, horninami, minerálmi, ekosystémami a celým živým svetom okolo nás ako takým, má dokonca ešte vyššie šance zabaviť malých hráčov, žiakov základných škôl a ich rodičov. Respektíve kohokoľvek so záujmom o zábavu. Prírode blízke oblasti majú ešte možno viac nadšencov medzi deťmi, ako čísla.

Pre koho je hra Kvído: príroda v kocke?

žiaci základných škôl a samostatní čitatelia (čítanie úloh, ak chýba rodič predčítač)

nadšenci prírody, zvieratiek a živého sveta

rodičia a deti, ktorí chcú zlepšovať pamäť, respektíve pracovať s pamäťou

tí, ktorí sa chcú zabaviť na viac ako 30 minút.

zberatelia hier vo vlastných zaujímavých zatvárateľných baleniach / krabičkách

Čo nájdete v balení?

Séria hier Kvído v kocke má niekoľko dielov, napríklad Angličtinu, Písmenká, či Dopravu. My sme sa už venovali Matematike a dnes je to Príroda. Hra je zložená z vedomostných kartičiek s rôznymi situáciami, ktoré majú na opačnej strane označené jednotlivé otázky či úlohy práve k prvej strane kartičky. Súčasťou sú aj kartičky na rýchlu bonusovú hru, mince (žetóny) a ďalšie žetóniky pre bonusú hru. Presýpacie hodiny sa presypú celé za 15 sekúnd a dôležitou súčasťou je samozrejme kocka.

Hra je jednoduchá na pochopenie a tým si vás získa

Nie je nutné čítať žiadne komplikované pravidlá a strácať sa v ich postupnosti. Práve jednoduché pochopenie je jej výhodou aj preto, že neodradí náročnejších súčasných malých hráčov, ktorí hľadajú zámienku na to, aby odišli k mobilu a tabletu. Celé pochopenie hry je možné pochopiť už z pohľadu na jednotlivé dieliky. Základ hry tvorí 60 herných kartičiek s úlohami. Na jednej strane je to nejaký obrázok, alebo situácia v prírode. Keď sa kartička otočí, už je to len o dobrej pamäti hráča, čo všetko mal na prvej strane. Zadná strana totiž obsahuje úlohy, ktoré sa týkajú strany prvej. Hádžete kockou a tá rozhodne, ktorú z úloh, alebo otázok musíte zodpovedať.

Každá z týchto úloh na kartičke je priradená jednému obrázku na kocke (obrázky sú v skutočnosti písmenká v mene chobotnice K V Í D O). Hádžete s kockou a tá ukáže, ktorá úloha sa hráča týka. Nuž a tu je jedna z príležitostí, upraviť si pravidlá podľa seba. Buď drží kartičku protihráč a kontroluje správnosť odpovede, alebo ju nikto nedrží, leží na stole a správnosť kontrolujú následne všetci ostatní protihráči. Základné pravidlá si tak každý môže doplniť aj o tie svoje. Vyskúšali sme si ich niekoľko a aj to môže byť spestrením hry samotnej. Každý úspech je možné odmeniť mincou (herné pravidlá im hovoria žetóny), ktoré si môžu hráči dávať na kartičku v ktorej je lepší pohľad na to, kto vedie a kto prehráva.

foto: na fotografii čerstvo rozbalená hra, narezané kruhové žetóny si vytiahnete raz dva (vrecko na ich uskladnenie súčasťou)

Mimo základný dej je tu aj ten bonusový

Hlavná herná úloha je jasná. No na kocke sa dá hodiť symbol samotnej chobotnice. Kocka má šesť strán a úloh (K V Í D O) je len päť. Chobotnica znamená, že hráči môžu tasiť bonusovú úlohu. Pre ňu sú určené trochu iné pravidlá a každý hráč môže získať mincu za správnu odpoveď. Aj keby úlohu splnili všetci hráči. Súťažné karty s chobotnicou sa dajú vyplniť žetónmi s obrázkami. Každý hráč dostane takúto súťažnú kartu, vyberie sa jedna vzorová a keď ju hráči pokladajú za jasnú, otočí sa. Až potom si každý vyplní svoju kartu tak, ako si zapamätal vzorovú. Opäť hra s pamäťou, kde to nie je len o šťastí v kocke, ale naozaj o hlavičke makovičke.

Hra aj pre samostatného hráča

Dokonca je tu variant hry aj pre jedného hráča solitéra. Správne odpovede si môže písať napapier a prekonávať vlastné skóre. Chce to však ideálne časovač, napríklad na mobile a časový úsek, s ktorým bude hráč počítať pri jednotlivých pokusoch. Nuž a čo je potom výsledkom takej hry jedného hráča? Aj tu možno nájsť to hlavné. Práca s pamäťou, zábava, ale aj akýsi efekt kompletu, vášne, zábavy, poznávania.

Celkové hodnotenie hry

Kvído v kocke je milá herná séria. Zatvárateľná magnetická škatuľka je presná kocka, pevná, dobre skladovateľná. Celá séria sa vzájomne podobá a dá sa v podstate akokoľvek naukladať aj do police, či do kufríka s inými hrami. Nejde o formát škatule bežných stolových hier (ploché tenké škatule aké mávajú aj rôzne puzzle) a tým zaujme v rámci prvého zoznámenia. Samotná škatuľka môže byť priamo súčasťou hry, ale ani nemusí, ak herné kartičky napríklad ťaháte z vrchu z kôpky medzi hráčmi. Určená je na prenášanie, skladovanie ale teda aj hranie. Drobnejšie žetóny si v rámci skladovania viete vložiť do vrecka a netvoria prekážku pri ukladaní kariet.

Efekt kompletu, kartičiek, pravidelných presne tvarovaných predmetov poznáme pri zbierkach všeličoho. Najmä z detských čias. Kvído má herné kartičky rovnako veľké, nie je nutné dohliadať na smerovanie a otočenie. Do veľkej škatule pasujú z každej strany. Bodovacie karty sú však väčšie, takže si ich pri uprataní hry vkladajte celkom na okraj. Všetko, čo hra Kvído: príroda v kocke ponúka, je prispôsobené menším deťom a prijateľné je aj pre deti staršie, či rodiča. Obsah je vzdelávací a prínosný, pekne ilustrovaný, písmo čitateľné. Úlohy a otázky sú zábavné, zradné, občas dokonca adrenalínové.

Prednosti, ktoré môžu mať význam

jednoduché a jasne pochopiteľné pravidlá

nejednotvárnosť hry a jej variabilita

pre 1 hráča, 2 hráčov až 4 hráčov naraz

opakovanie a jednotvárnosť je skôr nepravdepodobné

balenie vo vlastnej škatuli (presná kocka)

celé balenie je pomerne ťažké, čo je aj jeho výhodou (zhoditeľnosť zo stola, vytlačenie inou hrou na okraj, zošmyknutie a pod.).

pôsobí psychologickým efektom pevnosti a úplnosti. Kartičky a celý obsah totiž možno naukladať do úplného vyplnenia hlavného priestoru v kocke. Ak vznikla medzera, máte jasno, či niečo chýba.

Kto chce vyhrávať, musí pracovať s pamäťou. Nemá na výber.

Konkrétna hra a jej oficiálny popis: Kvído: príroda v kocke na Albi.sk