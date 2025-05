Hurmikaki: Exotický strom, ktorý zvládne aj stredoeurópske podmienky

Prekvapivo sa aj v súčasnosti v médiách objavujú články, ktoré ebenovník japonský (Diospyros kaki), známy aj ako hurmikaki, prezentujú ako úplnú novinku. Záhradkárov, ktorí ho pestujú na Slovensku či v Česku, často označujú za odvážnych priekopníkov pestovania exotického ovocia. Realita je však odlišná. Mnohí majú hurmikaki vo svojich záhradách už vyše desať rokov, a to najmä vďaka zahraničným dovozom sadeníc, ktoré sa k nám dostávali z Talianska, Francúzska, Ukrajiny či Nemecka. Na juhu Slovenska, v teplejších oblastiach, sa tento strom pestuje pomerne bežne a niektoré staršie exempláre dosahujú výšku aj viac ako štyri metre. Hoci stále ide o menej známe ovocie, jeho pestovanie už nemožno považovať za výnimočné.

Botanická charakteristika ebenovníka (Diospyros kaki)

Ebenovník patrí do čeľade ebenovitých (Ebenaceae) a pochádza z východnej Ázie, predovšetkým z Číny, odkiaľ sa neskôr rozšíril do Japonska a Kórey. Ide o opadavý strom, ktorý môže dorastať do výšky 5 až 10 metrov, no v záhradkách býva často udržiavaný nižší rezom. Listy sú široké, lesklé a na jeseň sa sfarbujú do atraktívnych odtieňov oranžovej a červenej. Niektoré odrody dosiahnu len žlté odtiene, iné zas idú do hneda až červena. Plody majú rôzny tvar – od guľovitého po sploštený – a dozrievajú na jeseň, zvyčajne od konca októbra až do začiatku decembra, v závislosti od odrody a klimatických podmienok.

Plody hurmikaki sú botanicky bobule, ktoré neobsahujú kyseliny, ale zato majú vysoký podiel cukrov a vlákniny. Chuťovo pripomínajú zmes marhule a melónu. Často však chuť nemožno presne popísať, pretože medzi odrodami môžu existovať rozdiely. Niekomu chutia plody ešte tvrdé viac ako tie mäkké a to aj naprieč jendotlivými odrodami a stupňom trpkosti. Niektoré odrody sú trpké pred dozretím, iné sú chutné aj v chrumkavom štádiu.

Odrody hurmikaki a ich vlastnosti

Medzi najznámejšie odrody, ktoré sa v našich podmienkach objavujú, patrí Rojo Brillante, Fuyu, Jiro, Tipo, Hana Fuyu, ako aj ukrajinské a ruské odrody ako Nikitskaja Bordovaja. Dôležité je rozlíšiť ich podľa toho, či sú trpké (tzv. astringentné), alebo nie (tzv. non-astringentné). Na zahradnici.sk ponúkajú aj odrodu Muscat s guľatými plodmi s cca 80 cm priemerom. Rovnaký predajca má vo svojej ponuke aj niekoľko rokov odrodu Cioccolatino (čokoládová), ktorá poukazuje na chuťové tóny.

Odroda Rojo Brillante, pôvodom zo Španielska, je jednou z najčastejšie pestovaných v Európe. Plody sú veľké, srdcovité a v surovom stave trpké. Trpkosť sa odstraňuje špeciálnym procesom (napr. vystavením CO₂), alebo dozrievaním do mäkkej konzistencie. Fuyu a Jiro sú známe japonské odrody, ktoré možno konzumovať aj chrumkavé, bez toho, aby boli trpké. Práve tieto typy sú obľúbené medzi bežnými spotrebiteľmi, pretože sa dajú jesť ako jablká. Naopak, niektoré staršie odrody z Ukrajiny či Ruska si vyžadujú úplné dozretie do kašovitej podoby, aby boli jedlé.

Pestovateľské nároky: klíma, pôda, starostlivosť

Hurmikaki je strom náročný predovšetkým na slnečné stanovište. Najlepšie sa mu darí v teplejších oblastiach, chránených pred vetrom, s ľahšími, priepustnými pôdami bohatými na humus. Na pôdu nie je extrémne náročný, ale neznáša dlhodobo premáčané miesta. V mladosti potrebuje výdatnú zálievku, najmä počas suchých letných období. Stromy dobre reagujú na hlboké jesenné prihnojenie kompostom, príp. organickým hnojivom.

Rez hurmikaki je mierny – ide najmä o tvarovací rez mladého stromu v prvých rokoch po výsadbe a neskôr už len udržiavací rez. Strom kvitne v máji až júni, čo ho chráni pred neskorými jarnými mrazmi. Kvitnutie je však náchylné na výkyvy počasia. Opelenie závisí od odrody – niektoré sú samoopelivé, iné potrebujú druhú odrodu na zabezpečenie úrody.

Odolnosť voči mrazu: pravda a mýty

Mrazuvzdornosť hurmikaki je častým predmetom diskusií. Mladé stromčeky bývajú citlivé najmä počas prvých dvoch rokov po výsadbe. Počas týchto zimných období je vhodné ich chrániť napríklad rúnom alebo čečinou. Staršie, dobre zakorenené stromy zvládnu mrazy do -15 °C bez poškodenia, pričom niektoré odrody (najmä z Ukrajiny) znesú aj teploty pod -18 °C. Problémom môžu byť skôr návraty mrazov po predčasnom jarnom oteplení, keď už strom začína pučať. V oblastiach s drsnejšou klímou sa odporúča pestovanie pri južnej stene domu alebo v záveterných lokalitách.

Úroda: kedy a aká

Prvé úrody možno očakávať zvyčajne v treťom až piatom roku po výsadbe, v závislosti od odrody a podmienok. Strom plodí na jednoročnom dreve, preto je dôležité nenarušiť budúcu úrodu neodborným rezom. Plody dozrievajú od konca októbra, pričom niektoré odrody ostávajú tvrdé až do decembra a dozrievajú až počas uskladnenia.

Odlišnosti medzi odrodami sú výrazné – Fuyu dozrieva skoro a možno ho jesť priamo zo stromu, kým Rojo Brillante alebo Nikitskaja Bordovaja si vyžadujú proces dozrievania mimo stromu alebo odstraňovanie trpkosti špeciálnymi metódami. Zber sa robí ručne, keď plody začínajú mäknúť alebo keď dosiahnu maximálnu veľkosť a farbu. je to zväčša celkom polsedná úroda, ktorú v našich záhradách vieme získať, keď už všetko zimuje. Niekedy dokonca už pod snehom.

Ako skladovať hurmikaki a ako sa správa po zbere?

Plody hurmikaki sú mimoriadne citlivé na tlak a mechanické poškodenie. Po zbere ich treba uložiť do plytkých debien, aby sa neotláčali. Ideálna skladovacia teplota je medzi 0 až 5 °C pri vysokej relatívnej vlhkosti (90–95 %). V takýchto podmienkach vydržia niekoľko týždňov až dva mesiace. Plody, ktoré sú ešte tvrdé, môžu dozrievať pri izbovej teplote spolu s banánmi alebo jablkami, ktoré uvoľňujú etylén – prirodzený plyn podporujúci dozrievanie. Stačí, ak ich máte v miske s týmto ovocím, ak sa s ním bezhlavo nemanipuluje.

Niektoré krajiny (najmä Španielsko) používajú metódu odstraňovania trpkosti oxidom uhličitým, čím sa zrýchli proces „dozrievania“ aj pri odrodách, ktoré by inak ostali trpké. Pri domácom skladovaní si však treba dať pozor – mäkké plody sú chutné, ale rýchlo podliehajú skaze. Príliš dozretý plod môže prasknúť (nie explodovať) a cez prasklinu môže vytekať dužina. Téme spracovania a jedenia hurmikaki sme sa už venovali v článku.

Pre záhradkára a prestovateľa na Slovensku

je isté, že sa opäť stretneme s prípadom, kedy niekto z pestovateľov na Slovensku koncom roka 2025 opäť zaujme médiá, že je priekopníkom v pestovaní hurmikaki, napriek tomu, že je nám strom už dobre známy. Hurmikaki má mimo podobu klasického stromu aj podobu malých zakrpatených stromov štiepených tak, aby šlo o trpasličie formy.

Objednaním kontajnerového stromu získate strom, ktorý nepotrebuje komplikované obdobie na zotavenie sa, sadiť ho môžete kedykoľvek počas roka. Ako prekorenený sa dá z kvetináča vybrať a zasadiť. Korene držia zeminu a nedôjde k narušeniu koreňového balu a prostredia, čo by mohlo strom poškodiť.

Foto: celé veľké stromy sú tiež v ponuke. Len doprava tak veľkého stromu je komplikovanejšia.

