Tuniak Rio Mare spustil letnú súťaž a priniesol letnú novinku

Tuniak v našej gastronómii

Tuniak je jednou z najobľúbenejších rýb na svete. Jeho mäso je nielen chutné, ale aj výživné a výborne sa hodí do moderného i tradičného jedálnička. Či už ide o čerstvého tuniaka na panvici, tatarák z modroplutvého tuniaka alebo klasickú konzervu v oleji – táto ryba má svoje nezastupiteľné miesto v gastronómii.

Čím je tuniak zaujímavý?

Tuniakové mäso sa od ostatných druhov rýb líši najmä svojou textúrou a farbou. Mäso pripomína hovädzie, má tmavšiu farbu a je pevnejšie, s nižším obsahom tuku než napríklad losos. Obsahuje vysoký podiel kvalitných bielkovín – približne 23–25 g bielkovín na 100 g, čo z neho robí výborný zdroj výživy pre športovcov, deti, starších ľudí aj tých, ktorí sa snažia schudnúť. Je bohatý na omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú prospešné pre srdce, mozog aj zrak. Navyše obsahuje vitamíny skupiny B (najmä B12 a B6), vitamín D, selén, fosfor a horčík. Výhodou je, že tuniak má nízky obsah sacharidov a málo nasýtených tukov.

Konzervovaný tuniak: praktické a chutné riešenie

Konzervovaný tuniak patrí medzi najdostupnejšie a najpredávanejšie ryby na svete. Nájdeme ho vo viacerých podobách – ako kúsky v slnečnicovom alebo olivovom oleji, vo vlastnej šťave, alebo ako jemne mletú drť. Každý typ má svoje špecifiká a využitie. Tuniak v oleji má výraznejšiu chuť a jemnejšiu textúru. Hodí sa najmä do šalátov, sendvičov alebo cestovín. Tuniak vo vlastnej šťave je diétnejší a zachováva prirodzenú chuť mäsa. Je vhodný do zdravých receptov, nátierok alebo ryžových jedál. Drvený tuniak je ideálny do pomazánok, fašírok, cestovinových omáčok alebo ako plnka do zapekaných pokrmov.

Výhodou konzervovaného tuniaka je dlhá trvanlivosť, jednoduché skladovanie a rýchla príprava. Je to ideálna voľba pre rýchly obed alebo večeru bez nutnosti varenia.

Chuť a kombinácie v jedlách

Tuniak má jemne morskú, ale nie príliš „rybaciu“ chuť. Jeho výhodou je neutrálne až masité tónovanie, vďaka čomu sa dobre kombinuje so zeleninou, syrom, strukovinami aj rôznymi omáčkami. V studenej kuchyni výborne vynikne s paradajkami, vajíčkami, červenou cibuľou, olivami, kukuricou či rukolou. V teplej kuchyni je obľúbený v kombinácii s cestovinami, ryžou, quinoou alebo kuskusom. Skvele sa hodí do francúzskeho šalátu niçoise, talianskeho sendviča pan bagnat alebo španielskej empanady. V stredomorskej kuchyni tvorí základ rôznych šalátov, koláčov a nákypov.

Tuniak z konzervy sa tiež využíva v domácich nátierkach – s maslom, taveným syrom, smotanou, jogurtom alebo horčicou. Výborný je aj ako plnka do slaných palaciniek, tortíl alebo vaječných pokrmov, ako sú omelety či zapekané vajíčka.