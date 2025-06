Hračka Labubu: Prečo je to taký veľký hit a odkiaľ pochádza?

Z každej strany počuť Labubu. Plyšové hračky, zmenšeniny a už aj falošné lacné kópie. Niekoľko generácií Slovákov poznalo mončičákov, no Labubu má zákerný výraz v tvári, od mončičáka nie je až tak vzdialený a predsa je to hit svetového formátu. Pritom len nedávno mala svoju popularitu plyšová hračka Hagi Vagi a teraz si užíva svoju slávu šialené Labubu. Šialené preto, že ošiaľ okolo nej je v niektorých ohľadoch už príliš. Keď chcete byť in, teraz je to cez labubu. Nemáte labubu = nie ste „in“. Rovnica je jednoduchá.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide len o ďalšiu detskú hračku – malú, zvláštne vyzerajúcu plyšovú postavičku, ktorá pre niekoho pôsobí rozkošne, pre iného zas až strašidelne. No pod jej nenápadným zovňajškom sa ukrýva príbeh nečakaného úspechu, ktorý prekonal ázijský trh a doslova zaplavil svet. Fenomén menom labubu sa stal virálnym hitom, ktorý dnes nosia celebrity, zberatelia i nadšenci popkultúry.Tí sa tak podieľajú na popularite a podčiarkujú to, že ak chceš niečo znamenať, musíš vedieť, čo je to labubu a nejakého mať. Ak po ňom siahne influencer, takmer istotne si zaslúži viralitu a lajky. Nebudeme sa preto čudovať, ak po ňom siahnu aj slovenské internetové „celebrity“. Čože? Už siahli?

Kto stojí za Labubu?

Labubu sa zrodila v hlave hongkonského umelca Kasinga Lunga, ktorý ju v roku 2015 vytvoril ako súčasť knižnej série The Monsters. Inšpiráciu čerpal zo severskej mytológie a v sérii sa objavovali rôzne bytosti, pričom jednou z nich bola práve Labubu – malá, trochu chaotická, ale očarujúca príšerka.

Na rozdiel od mnohých iných hračiek sa Labubu dostala do povedomia verejnosti nie vďaka masívnej reklame, ale vďaka tzv. blind box systému, ktorý z nej urobil zberateľsky zaujímavý objekt. Kupujúci si totiž nikdy nebol istý, aký dizajn sa ukrýva vo vnútri krabičky – a práve to vzbudzovalo napätie, závislosť a túžbu získať čo najviac rôznych variácií. Rovnaký koncept využívajú rôzne mystery boxy a hračky pre najmenších už niekoľko rokov. Tu však aj prímes marketingu priniesla svoje ovocie.

Od neznámej postavičky ku globálnemu hitu

Kľúčovým momentom bolo partnerstvo s čínskou firmou Pop Mart. Tá od roku 2019 začala figúrky predávať cez špecializované predajné automaty (tzv. roboshopy) a kamenné obchody, ktoré dnes nájdeme vo viac než 30 krajinách sveta, vrátane USA, Austrálie, Veľkej Británie či Singapuru.

Sociálne siete sa postarali o zvyšok. Postavičky Labubu sa začali objavovať na profiloch celebrít ako Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian či David Beckham, ktorí si ich vešali ako módne doplnky na kabelky značiek Gucci či Louis Vuitton.

Zlom však nastal v roku 2023, keď členka populárnej K-pop skupiny BLACKPINK, Lisa, zdieľala svoju zbierku Labubu na Instagrame. To vyvolalo šialenstvo najmä v Thajsku a juhovýchodnej Ázii, kde začali panenky miznúť z pultov a predajcovia hlásili vypredané sklady.

Zberateľský ošiaľ a vysoké zisky

Popularita Labubu nie je len kultúrny, ale aj ekonomický fenomén. Firma Pop Mart zaznamenala nárast tržieb o viac ako 500 % a v roku 2020 vstúpila na hongkonskú burzu. Odhaduje sa, že len v roku 2023 tržby z predaja Labubu presiahli 13 miliónov čínskych juanov, čo predstavuje viac než 39 miliónov českých korún.

Predajne museli regulovať predaj, a v niektorých prípadoch hračky dokonca stiahnuť, keďže došlo k incidentom medzi zákazníkmi. V Británii sa objavili správy, že sa ľudia o ne doslova bili. Pritom ide o hračku, ktorá je sama osebe príliš predražená. Ak si môžete dovoliť kúpiť ju, získavate prestíž na sociálnych sieťach v rámci mladej generácie. Menej pochopenia však budete mať u ľudí so vzdelaním, medzi ľuďmi s dobrým kritickým myslením, narodenými pred rokom 2000. Tí mladší budú mať viac pochopenia. Z hľadiska obchodu je to však výnimočný prípad. Do sveta sa nedostáva len Labubu, ale z oficiálnych stránok sú to aj ďalšie postavičky, hračky, tváričky, zajačikovia a variácie tejto hračky.

Prečo sú také populárne?

Podľa odborníkov zo spoločnosti ChoZan, ktorá sa zaoberá čínskou kultúrou, je úspech Labubu spätý aj s psychologickým fenoménom po pandémii. Ľudia túžili po niečom hravom, antiperfektnom a odtrhnutom od reality. Pri tomto pohľade uspel už Hagi Vagi. Labubu, s jej neučesaným výzorom, zubatým úsmevom a nepravidelnými proporciami, symbolizovala odklon od klasického ideálu krásy.

Ako to už pri virálnych produktoch býva, popularita si vybrala aj svoju daň. Len za posledné týždne čínski colníci zadržali viac než 70-tisíc falzifikátov Labubu určených pre čierny trh. To len podčiarkuje, aký veľký záujem o tieto postavičky momentálne panuje. Práve Čína je pritom krajina, odkiaľ pochádza obrovské množstvo falzifikátov všetkého. Čína neváha kopírovať ani Funko Pop hračky, ktoré sú tiež veľkým hitom už niekoľko rokov.

Symbol čínskeho úspechu

Labubu je dnes považovaná aj za kultúrny export Číny. Štátna agentúra Xinhua uviedla, že ide o príklad toho, ako dokáže čínska kreativita, kvalita a kultúrna identita zaujať globálne publikum. Množstvo čínskych spoločností, ako sú výrobcovia elektromobilov BYD, vývojári AI či práve Pop Mart, dnes ukazuje, že čínsky pôvod už nepredstavuje prekážku úspechu. Ako povedal Chris Pereira z poradenskej spoločnosti iMpact: „Sú tak dobrí, že nikoho nezaujíma, že sú z Číny.“

Labubu – moderný mončičák alebo niečo viac?

Zatiaľ čo niektorým Labubu pripomína ikonické mončičáky, rozdiel je zásadný. Mončičák bol detskou hračkou. Labubu je kultúrnym symbolom, módnym doplnkom, zberateľským artiklom a zároveň produktom precízneho marketingu a záležitosť modernej spoločnosti, Reprezentuje nový druh popkultúry – taký, ktorý vzniká mimo Hollywoodu, mimo Európy, a napriek tomu zasahuje celý svet. Môže byť príkladom, že virálne hračky nemusia byť len sezónnou záležitosťou. Slovensko fenomén zasiahol toto leto a… žiaľ, stále sme len na začiatku. Bude ešte horšie.

