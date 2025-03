Slávne múzeum voskových figurín Madame Tussauds. Kde ho nájdeme?

Azda nie je turista, čo pri túlaní sa Londýnom (alebo iným mestom) nenavštívil múzeum voskových figurín Madame Tussauds. Ostatne, je to jedno z mála múzeí, kde sa očakáva, že budete fotografovať a nikto vás necepuje za to, že ste si urobili dostatok fotografií. To najznámejšie vďaka dobrej reklame a kvalite sôch. ženy sa radi pochvália fotografiou s Leonardom di Capriom, Bradom Pittom, muži zase Lady Gaga, Jennifer Lopez a inými divami. Faktom je, že k týmto hviezdam sa nikdy bežný človek nepriblíži tak blízko, aby nezdržiaval. Múzeum voskových figurín jer príležitosť zmerať si výšku, hľadieť im do očí a predstaviť si, aké by to bolo, ak by naozaj stáli oproti vám. Má ísť o zábavu, samozrejme. Sú mestá, kde je to povinná zastávka a sú aj také, kde si na toto múzeum spomenieme až v prípade veľkej krízy a núdze o iné atrakcie. Skrátka mnohé miesta nám ponúknu aj oveľa zaujímavejšie atrakcie. Vieme, že jednotlivé mestá sa od seba líšia. Mávajú svoje jedinečné sochy, aké sa neobjavujú nikde inde a týkajú sa danej krajiny. Tak ako Amsterdamu sa týkajú niektoré holandské tváre a USA sa týkajú tie ich.

História múzea voskových figurín

Svetoznáme Múzeum voskových figurín Madame Tussauds založila Marie Tussaudová, francúzska sochárka špecializujúca sa na tvorbu voskových figurín. Počas Francúzskej revolúcie bola nútená vytvárať posmrtné masky popravených aristokratov. V roku 1802 odišla do Londýna, kde svoje diela vystavovala. V roku 1835 otvorila na legendárnej ulici Baker Street prvú stálu expozíciu, ktorá sa neskôr presťahovala na súčasnú adresu na Marylebone Road. Múzeum sa rýchlo stalo populárnym a postupne rozšírilo svoje pobočky do viacerých miest po celom svete.​ To je vlastne aj vysvetlenie, prečo to londýnske múzeum je jedinečné a najbohatšie.

Dnes je Madame Tussauds jedným z najznámejších múzeí voskových figurín na svete, s pobočkami v mnohých veľkých mestách. Návštevníci majú možnosť stretnúť sa tvárou v tvár s realistickými podobizňami slávnych osobností z oblasti filmu, hudby, politiky či športu. Múzeum neustále aktualizuje svoje expozície, aby reflektovalo aktuálne trendy a významné osobnosti súčasnosti.

Niekoľko vybraných pobočiek Madame Tussauds:

Londýn, Spojené kráľovstvo

Adresa: Marylebone Road, London NW1 5LR

Webová stránka: https://www.madametussauds.com/london/

New York, USA

Adresa: 234 W. 42nd Street, New York, NY 10036

Webová stránka: https://www.madametussauds.com/new-york/

Amsterdam, Holandsko

Adresa: Dam 20, 1012 NP Amsterdam

Webová stránka: https://www.madametussauds.com/amsterdam/

Berlín, Nemecko

Adresa: Unter den Linden 74, 10117 Berlin

Webová stránka: https://www.madametussauds.com/berlin/

Viedeň, Rakúsko

Adresa: Riesenradplatz 5, 1020 Wien

Webová stránka: https://www.madametussauds.com/wien/en/

Praha, Česká republika

Adresa: Celetná 6, 110 00 Praha 1

Webová stránka: https://madametussaudsprague.cz/

Sydney, Austrália

Adresa: Aquarium Wharf, 1-5 Wheat Rd, Darling Harbour NSW 2000

Webová stránka: https://www.madametussauds.com/sydney/

Tokio, Japonsko

Adresa: Decks Tokyo Beach Island Mall 3F, 1-6-1 Daiba, Minato-ku, Tokyo 135-0091

Webová stránka: https://www.madametussauds.com/tokyo/en/

Bangkok, Thajsko

Adresa: 6th Floor, Siam Discovery, 989 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10330

Webová stránka: https://www.madametussauds.com/bangkok/

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Adresa: Bluewaters Island, Dubai

Webová stránka: https://www.madametussauds.com/dubai/

Ďalšie pribúdajúce a kompletný zoznam nájdete na: https://www.madametussauds.com/​